‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’, la esperada película de HBO, ya tiene tráiler y fecha

Se ha resuelto el misterio: tal y como apuntaba la lógica, HBO España será el hogar en nuestro país de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el nuevo montaje que el director Zack Snyder ha hecho a partir de las escenas que él mismo rodó para La Liga de la Justicia en 2016, además de varias escenas adicionales que filmó el pasado año. El 18 de marzo se estrenará esta producción de cuatro horas que nació después de un movimiento de las redes sociales iniciado por el propio director con la etiqueta #ReleasetheSnyderCut habría costado a Warner Bros. 70 millones de dólares. El estreno se adelantará en 24 horas al lanzamiento en Disney+ de la nueva serie de Marvel Studios: Falcon and the Winter Soldier.

En mayo de 2017 el cineasta tuvo que abandonar la respuesta de DC Cómics al brutal éxito de Marvel por culpa de una tragedia familiar. Warner, insatisfecha con el material que se había grabado, contrató a Joss Whedon (director, precisamente, de las dos primeras entregas de la saga Vengadores) para salvar los muebles. No salió mal. La película fue una decepción en taquilla, la crítica la destrozó y Snyder renegó de lo que había hecho Whedon con sus personajes. Además, La liga de la justicia se convirtió en el hazmerreír de Hollywood, entre otros motivos, después de que el equipo de efectos visuales tuviera que borrar el bigote del actor Henry Cavill, que no pudo afeitarse para las regrabaciones de la película por culpa de sus compromisos con la sexta entrega de la franquicia Mission: Impossible.

Snyder ha prometido que no usará absolutamente nada de lo rodado por Whedon. En el nuevo montaje de la película nos encontramos con un Bruce Wayne (Ben Affleck) está decidido a asegurar que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no ha sido en vano, y une sus fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar un equipo de metahumanos junto al que proteger al mundo de una inminente amenaza de proporciones catastróficas. La tarea resulta más difícil de lo que Bruce imaginó, ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a sus propios demonios del pasado para poder seguir adelante, y así agruparse y formar una liga de héroes sin precedentes. El problema es que, aunque unidos, Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y Flash (Ezra Miller) puede que lleguen demasiado tarde para salvar al planeta de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid y sus terribles intenciones.

‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ se podrá ver en HBO España desde el 18 de marzo.

Tráiler

'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' | Tráiler | HBO España

