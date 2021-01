Disney+ presenta Star, la plataforma que traerá series como 'Big Sky' y 'Love Victor'

En su junta de accionistas de diciembre, Disney+ anunció el lanzamiento en febrero de 2021 de Star, la nueva marca para Europa de su plataforma de streaming que incluirá en la suscripción actual las series y películas de contenido más adulto, las que no tenían cabida en su catálogo original, destinado al público familiar. Star, que a rasgos muy generales será la versión de Hulu para Europa, llegará a España el 23 de febrero y Disney+ ya ha confirmado algunos de los títulos con los que hará el lanzamiento.

Los primeros originales que desembarcarán en exclusiva son Big Sky, serie creada por David E.Kelly (Big Little Lies, The Undoing), un thriller que sigue a los detectives privados Cassie Dewell (Kylie Bunbury, Pitch) y Cody Hoyt (Ryan Philiippe, Crueles intenciones) que forman equipo con la expolicía Jenny Hoyt (Katheryn Winnick, Vikingos), en la búsqueda de dos adolescentes que fueron secuestradas por un camionero en una remota autopista de Montana. También nos llegará Love, Víctor, la serie ambientada en el universo de la película Con amor, Simón, que se estrenó en verano en Hulu y que aún seguía inédita en España.

Presentación Star, nueva marca Disney+

Los otros títulos con los que se lanzará Star son Mujeres desesperadas, Perdidos, 24, Expediente X, Prison Break o Como Conocí a vuestra madre, series de las que no ha espeficado si pasarán a estar en exclusiva en su catálogo, como si ocurrirá con Scandal, que no está disponible bajo demanda actualmente. La gran novedad entre los títulos de ABC que ha anunciado Star, podría ser Anatomía de Grey, cuya temporada 17, actualmente en emisión en Estados Unidos aún no ha podido verse en nuestro país.

