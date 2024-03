Dónde ver 'Oppenheimer', la película que ha arrasado en los Oscar 2024: la plataforma en la que está disponible

No había ninguna duda de que Oppenheimer se proclamaría la gran vencedora de los Oscar 2024. La crítica había elogiado la obra de Cristopher Nolan y todo apuntaba a que la película se convertiría en la gran protagonista de la ceremonia. Y así fue. La gala se desarrolló sin sorpresas y, como era de esperar, la película sobre el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer arrasó frente a sus competidores.

La producción dirigida por Cristopher Nolan recibió un total de siete estatuillas: 'Mejor Película', 'Mejor Dirección', 'Mejor Actor Protagonista' (Cillian Murphy), 'Mejor Actor de Reparto' (Robert Downy JR), 'Mejor Fotografía', 'Mejor Montaje' y 'Mejor Banda Sonora'. La ceremonia giró, en gran parte, en torno 'Oppenheimer'. Y no solo por los premios, sino también por otros momentos destacados como el emotivo discurso de Robert Downey Jr.

"Me gustaría agradecer a mi veterinaria, quiero decir, a mi esposa. Ella me encontró siendo una mascota gruñona y me rescató, me amó hasta devolverme la vida. Aquí está mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más que él a mí. Lo que hacemos es significativo y lo que decidimos hacer es importante. Y quiero agradecer a mi estilista, en caso de que nadie más lo haga. También a mi abogado durante 40 años, la mitad de los cuales se pasó tratando de asegurarme y sacarme de la cárcel. Gracias, hermano", confesó el actor durante su discurso.

Robert Downey, recogiendo el premio. Gtres

'Oppenheimer' se ha convertido en la película del año. La producción se basa en la biografía escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin en torno a la figura de J. Robert Oppenheimer, el científico creador de la bomba atómica. En este caso, el actor Cillian Murphy fue el elegido para interpretar el papel protagonista de una película que ha batido récords, recaudando más de 954 millones de dólares en todo el mundo.

Después de meses de su estreno, se puede confirmar que Oppenheimer ha sido todo un éxito y una revolución en la industria cinematográfica. Y es que la película de Nolan se ha convertido en la tercera película más taquillera del año pasado. Pero no solo ha sido elogiada por los espectadores, sino también por la crítica. Un hecho que se ha visto reflejado en los Oscar, donde la producción ha conseguido un total de siete galardones.

[Premios Oscar 2024: dónde ver todas las películas ganadoras en streaming]

La película llegó a los cines españoles el pasado 20 de julio de 2023. Desde entonces, millones de espectadores han acudido a las salas para disfrutar de la producción de Nolan. Sin embargo, para todos aquellos que no lo hicieran en su momento y se hayan quedado con las ganas de ver Oppenheimer, pueden hacerlo a partir de ahora en las plataformas digitales.

Oppenheimer ya está disponible en algunas plataformas, aunque solo para alquilar. Los usuarios pueden disfrutar de la película en algunas plataformas como, por ejemplo, Rakuten TV (3,99 euros), Apple TV (4,99 euros), Filmin (4,99 euros) y Movistar Plus+ (4,99 euros).

Cillian Murphy y Christopher Nolan en el rodaje de 'Oppenheimer'

Sin embargo, llegará el día en el que se pueda ver la película de forma gratuita. Será el próximo 21 de marzo, justo 11 días después de la gala de los Oscar. La plataforma que, en este caso, proporcionará la película a sus clientes de forma completamente gratuita será, nada más y nada menos, que SkyShowtime.

Además, es importante destacar que existen otras producciones vinculadas al fenómeno 'Oppenheimer' y que están disponibles en otras plataformas. Es el caso, por ejemplo, de To End All War: Oppenheimer & the Atomic Bomb, el documental disponible en Movistar+ que se sumerge en la vida del científico a través de diferentes expertos y personalidades como el propio Cristopher Nolan, el director de la película.

Dónde ver otras películas de los Oscar

Diversas plataformas ofrecen a sus clientes las películas que han resultado galardonadas en los Premios Oscar. En la actualidad, Amazon Prime, por ejemplo, cuenta en su catálogo con American Fiction, la ganadora del premio a 'Mejor Guion Adaptado', mientras que otras como HBO cuentan con Barbie. También están ya disponibles otras como 20 días en Marúpol en Filmin o La maravillosa historia de Henry Sugar en Netflix.

Además, con el paso de las semanas irán llegando otras como, por ejemplo, Anatomía de una caída a Filmin y Movistar+ el próximo 5 de abril, Pobres criaturas a Disney+ a partir del próximo 14 de marzo o La zona de interés a Filmin y Movistar+ a partir del próximo 10 de mayo.