Un guionista de 'SEAL Team' demanda a CBS alegando discriminación "por ser un hombre blanco heterosexual"

Un exguionista de la serie SEAL Team denuncia a CBS y Paramount Global alegando que no lo contrataron en plantilla por ser "hombre blanco y heterosexual". La demanda está respaldada por la America First Legal Foundation del asesor de Trump Stephen Miller, y se presentó ante el Tribunal de Distrito de California.

"Los demandados no contrataron ni promocionaron al Sr. Beneker debido a su raza, sexo y heterosexualidad", dice la demanda, según informa Deadline. Beneker afirma en la demanda que ha sufrido discriminación por no formar parte de "los grupos de contratación favorecidos, es decir, que no fueran blancos, LGBTQ o mujeres", y por la "política ilegal" de atacar cada vez más las medidas de diversidad, equidad e inclusión.

El demandante asegura que en 2019 preguntó directamente al actual showrunner de SEAL Team, Spencer Hudnut, por qué un hombre había sido contratado como guionista de plantilla por el anterior showrunner, John Glenn, después de que este le dijera que "ya había demasiados guionistas de plantilla y no había espacio para que CBS lo contratara".

"Hudnut indicó que lo contrataron porque era negro", afirma la denuncia. No se presentaron pruebas adicionales.

"Esta política de discriminación positiva ha creado una situación en la que los hombres blancos heterosexuales necesitan cualificaciones 'extra' para ser contratados como guionistas en plantilla, en comparación con sus compañeros no blancos, LGBTQ o mujeres, que no necesitan tales cualificaciones 'extra'", añade la denuncia.

David Boreanaz en 'SEAL Team'

Como coordinador de guiones, Beneker escribió tres episodios de la serie protagonizada por David Boreanaz en 2019. Tiene otro que se emitirá como octavo episodio de la séptima y última temporada de la serie. Ese guion de la séptima temporada fue coescrito con Dana Greenblatt.

En ese contexto, la demanda presentada el 29 de febrero por Beneker pide 500.000 dólares en concepto de salarios que considera perdidos al no haber sido contratado, y "una orden judicial que exija a los demandados ofrecer al demandante un trabajo a tiempo completo como productor".

CBS y Paramount Global, acusadas en la demanda de 12 páginas de violar la Ley de Derechos Civiles de 1964 con sus políticas corporativas de inclusión y representación, declinaron hacer comentarios a Deadline sobre la acción de Beneker.

Qué es la America First Legal Foundation

La America First Legal Foundation (AFLF), la firma legal que respalda la demanda, es una organización sin ánimo de lucro de fundada por el exasesor principal de la Casa Blanca de Trump Stephen Miller y el consejero del fiscal general Gene Hamilton en febrero de 2021. Su objetivo, según expone en su web oficial "es utilizar los litigios para oponerse a las políticas de centro-izquierda promulgadas por la administración Biden".

Desde que el Tribunal Supremo tumbó el año pasado las políticas de discriminación positiva en las admisiones de colegios y universidades, la AFLF ha estado presentando demandas contra empresas como Starbucks, Morgan Stanley y otras en un intento de acabar con las prácticas de inclusión.

En el sector del entretenimiento, la AFLF demandó a Meta, propietaria de Facebook, a la Asociación de Productores Independientes y a la agencia de publicidad BBDO en nombre de James Harker. El electricista, un hombre blanco, alega que se le negó trabajo y ascensos debido a la política Double the Line de la ACIP, que pretende promover a los trabajadores negros, indígenas y de personas de color a puestos de liderazgo.