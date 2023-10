Matthew Perry más allá de 'Friends': de su debut a los 10 años en la serie de su padre a 'Los Kennedy'

Es un domingo triste para los seguidores de las series que se han despertado con la triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing en Friends, que ha dicho adiós a los 54 años.

Su personaje en una de las mejores comedias de la televisión es el preferido de muchos espectadores por su sarcasmo, su perfecto ritmo para la comedia y también por su vulnerabilidad y buen corazón, porque Chandler también es media parte de las dos mejores parejas que hubo en las diez temporadas de la serie: su relación romántica con Monica y su bonita amistad con Joey.

Como homenaje, además de recordar algunos de sus mejores momentos en la serie, también es justo hacer un repaso a su carrera, desconocida por muchos más allá de Friends, la serie que lo hizo eterno.

[Los 10 momentos más icónicos e inolvidables de Chandler Bing en 'Friends']

Debutó a los 10 años junto a su padre

Matthew Perry debutó en la televisión a los diez años en un episodio de la serie policial 240-Robert, protagonizada por su padre, John Bennett Perry.

Cuando tenía 15 años, Perry se trasladó de Ottawa a Los Ángeles para vivir con su padre y allí se dedicó a la interpretación desde su época de instituto, donde se estudió comedia de improvisación en el LA Connection de Sherman Oaks.

River Phoenix y Matthew Perry en 'A Night in the Life of Jimmy Reardon'

Entre 1985 y 1988 apareció en series como Charles in Charge, Silver Spoons y El Show de Tracy Ullman.

Debutó en la gran pantalla en 1988 en Una noche en la vida de Jimmy Reardon, película juvenil protagonizada por River Phoenix, en la que interpretó a Fred Roberts, el amigo rico de Phoenix.

Su primer protagónico

Su primer protagonista le llegó en 1988 como Chazz Russell en la serie de televisión Second Chance, que estuvo en antena en FOX durante dos temporadas, y que cambió su título a Boys Will Be Boys durante la primera temporada.

Matthew Perry interpretaba la versión adolescente de un hombre que muere en 2011 y es enviado desde el cielo de vuelta a la Tierra en el año 1987, para reincorporarse a su vida durante la adolescencia con el fin de ayudarse a sí mismo.

Entre finales de los 80 y principios de los 90, Perry apareció en varias series y películas para televisión como Los problemas crecen, donde interpretó al novio de Carol Seaver, Sandy, que muere en el hospital tras un accidente por conducir ebrio en la cuarta temporada.

Apareció como estrella invitada en el episodio 1x19 de Sensación de vivir, protagonizó junto a Alyssa Milano y Christina Applegate la TV Movie Bailar hasta el amanecer de Paul Schneider, fue contratado como regular en la sitcom de CBS Sydney, donde interpretó al hermano pequeño del personaje de Valerie Bertinelli.

En 1993 volvió a protagonizar una serie, esta vez para ABC. En Home Free, que estuvo en emisión durante una temporada en la primavera de ese año, interpretó a Matt Bailey, un periodista freelance de 22 años y de espíritu libre, pero perezoso, que disfruta de la buena vida en casa con su indulgente madre.

También participó en otras series como Somos diez, Nido vacío, Autopista hacia el cielo, ¿Quién es el jefe? o Sigue soñando, donde conoció a Marta Kauffman y David Krane, los creadores de Six of One.

La serie que lo hizo eterno

En 1994 hicieron decenas de pruebas para el personaje que creían sería más fácil de castear porque era el más divertido, pero ningún actor les convencía. Six of One pasó a llamarse Friends y el personaje era Chandler Bing, y cuando escucharon el guion con su voz, los creadores supieron inmediatamente que ya no tenían que seguir buscando.

Con 24 años, Perry era el miembro más joven del reparto principal en la serie que cambió su vida para siempre. Recibió cinco nominaciones a los premios Emmy y el reconocimiento y cariño de los fans de Friends, que siempre lo consideraron su personaje favorito.

Otros de sus personajes memorables

Tras alcanzar la popularidad mundial con Friends, Perry protagonizó varias películas como Solo los tontos se enamoran, junto a Salma Hayek; Tango para tres, con Dylan McDermott y Neve Campbell; y la comedia Falsas apariencias y su secuela, que protagonizó con Bruce Willis.

En 2003, interpretó al consejero adjunto de la presidencia, Joe Quincy, en la serie de Aaron Sorkin El ala oeste de la Casa Blanca, por la que recibió dos nominaciones al Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en 2003 y 2004.

Sorkin volvió a contar con él en otro de los grandes papeles de su carrera en Studio 60 on The Sunset Strip, esta vez como protagonista. Perry interpretó a Matt Albie. guionista contratado junto al Danny Tripp de Bradley Whitford, para ayudar a salvar un programa de sketches en decadencia. Un personaje dramático que lidiaba con problemas de adicción y que estaba basado en las experiencias personales del propio Sorkin.

En 2006 hizo teatro en Londres en la obra de David Mamet Sexual Perversity in Chicago[ En 2008, Perry protagonizó la poco convencional película Birds of America en el papel de Morrie Tanager, un hombre tenso que tiene que lidiar con sus hermanos. En 2009, protagonizó la película 17 Again interpretando al mayor Mike O'Donnel.

Volvió a la comedia en abierto en 2011 con Mr. Sunshine, basada en una idea original de Perry para el programa, centrada en un hombre de mediana edad con una crisis de identidad. ABC canceló la serie después de nueve episodios.

En 2012 protagonizó la comedia de NBC Go On, escrita y producida por el exguionista y productor de Friends Scott Silveri. Perry interpretó a Ryan King, un presentador de un programa deportivo que intenta seguir adelante tras la muerte de su esposa con la ayuda de sesiones de terapia obligatorias. NBC canceló la serie en mayo de 2013, poco después de concluir su primera temporada.

En 2012, Perry actuó como invitado en el drama de la CBS The Good Wife, en el papel del abogado Mike Kresteva, un personaje memorable que volvió a interpretar en posteriores temporadas de la serie.

Entre 2015 y 2017, Perry protagonizó, coescribió y fue productor ejecutivo de una remake de la sitcom clásica The Odd Couple en CBS.

En 2016 volvió a los escenarios londinenses en el papel principal en el estreno mundial de la obra The End of Longing, que se estrenó en el Playhouse Theatre de Londres y luego se trasladó a Off-Broadway.

Su último trabajo

En marzo de 2017, Perry volvió a repetir su papel como el abogado Mike Kresteva, en The Good Fight, el spin-off de The Good Wife, y también protagonizó la miniserie The Kennedys: After Camelot, en la que interpretó a Ted Kennedy.

Ese fue su último trabajo cine, televisión o teatro. En 2021 apareció como él mismo en el episodio especial Friends: The Reunion de HBO Max, un homenaje a la mítica serie en el que participó todo el elenco. También será recordada la emotiva y personal entrevista que le hizo Diane Sawyer en 2022, en la que el actor habló de su larga lucha con las adicciones tras la publicación de sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Sigue los temas que te interesan