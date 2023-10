Britney Spears revela que dejó el cine porque era una actriz de método: "No sabía cómo salir del personaje"

A principios de la década de los 2000, Britney Spears protagonizó Crossroads, una película que pudo haber sido la primera de muchas de su carrera cinematográfica, pero la artista decidió abandonar ese intento. No lo hizo debido a las críticas o al fracaso en la taquilla de la producción de Paramount, sino porque se descubrió como una actriz de método y le "costaba salir demasiado de su personaje".

Así lo ha revelado en sus nuevas memorias, The Woman in Me (La mujer que soy en España), en las que Spears explica que Crossroads, película escrita por la ahora famosa Shonda Rhimes, y coprotagonizada por Zoe Saldaña, fue el principio y el final de su carrera en la interpretación profesional "y me sentí aliviada", confiesa.

En un extracto del libro publicado en la revista People, Spears explica cuál era su situación: "Mi problema no era con nadie implicado en la producción, sino con lo que la actuación le hacía a mi mente". Según cuenta, cree que empezó con lo que se llama tradicionalmente "actuación de método" por accidente y no le gustó la experiencia.

"No sabía cómo salir de mi personaje", dice. "Me convertí en otra persona. Algunas personas practican y aprecian ese método, pero suelen ser conscientes de que lo están haciendo, yo no tenía ninguna separación".

"Vivir así, siendo mitad uno mismo y mitad un personaje de ficción, es un lío", continúa. "Después de un tiempo ya no sabes lo que es real", confiesa Spears, que a pesar de su inexperiencia parece haber tenido una relación más sana que intérpretes como Jeremy Strong o Daniel Day Lewis que llevan esta técnica al límite.

El viaje iniciático de 'Crossroads'

Conocida en español como Amigas para siempre o Crossroads: hasta el final, la película es un road trip, con romance y tono de comedia dramática que dirigió Tamra Davis a partir de un guion original de Shonda Rhimes.

Narra la historia de Lucy (Spears), Kit (Zoe Saldaña) y Mimi (Taryn Manning), tres amigas de la infancia, que han evolucionado de formas diferentes. La primera es una joven responsable y una estudiante ejemplar, la segunda se ha convertido en la chica más popular del instituto, mientras que la tercera está embarazada y en perpetuo conflicto con las otras.

A pesar de todo, las tres adolescentes se suben al Buick descapotable del 73 de Ben, un amigo de Mimi, y parten hacia Los Ángeles, cada una con un objetivo en mente: Lucy quiere encontrar a su madre, Kit al hombre de su vida y Mimi participar en un concurso de canto. Durante este viaje, las tres redescubrirán los verdaderos valores de la amistad.

Britney talking about The Notebook and how it was the most amazing script she'd ever read pic.twitter.com/aH30a4hTgS — Fan Account (@breatheonmiley) May 22, 2021

'El diario de Noa' pudo haber sido muy diferente

Spears también ha revelado en sus memorias que estuvo a punto de protagonizar El diario de Noa, la película de Nick Cassavetes escrita por Nicholas Sparks, pero que al final se alegró de haber perdido el papel. "Después de las pruebas de casting, el papel estaba entre Rachel McAdams y yo", explica la artista.

"Aunque habría sido divertido volver a conectar con Ryan Gosling después de nuestro tiempo en el Club de Mickey Mouse, me alegro de no haberlo hecho", confiesa. "De hacerlo, en lugar de trabajar en mi álbum In the Zone, habría estado actuando como una heredera de los años 40 día y noche".

En 2021, hablando sobre este tema el director de casting de la película, Matthew Barry, dijo a DailyMail.com que fue el proceso de casting fue una "elección reñida" entre Britney Spears y McAdams para el papel de Allie".

'La mujer que soy' (Britney Spears)

'La mujer que soy'

Plaza & Janés publicará en España las memorias de Britney Spears La mujer que soy (The woman in me, en su título original) el 26 de octubre, dos días después de su lanzamiento en inglés.

Según explica la sinopsis oficial, "es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza".

La mujer que soy revela por primera vez la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop. Escritas con una franqueza y un humor extraordinarios, las impactantes memorias de Spears ilustran el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos.

