La vida de Paris Hilton se convertirá en una serie: ha vendido los derechos de adaptación de sus memorias

A24, la productora de Moonlight, Midsommar y otros muchos éxitos como el de la reciente Todo a la vez en todas partes, podría barajar la idea de desarrollar un biopic centrado en la figura de Paris Hilton.

Así lo ha desvelado en exclusiva Deadline, afirmando que la compañía ha adquirido los derechos de sus memorias -por una "cifra de seis números"- para poner en marcha una serie sobre la celebridad.

Aún se desconocen algunos detalles del proyecto, pero se ha confirmado que 11:11 Media -la compañía de entretenimiento de Hilton- se hará cargo de la producción junto aLewellen Pictures de Dakota y Elle Fanning, y Middle Child Pictures de David Bernad.

Tampoco se han anunciado a los guionistas que se harán cargo de la escritura del biopic, ni tampoco al encargado de dirigirlo ni al elenco de actores y actrices que se barajan para protagonizarlo.

Aunque todavía faltan por desvelar algunos de los detalles más importantes de la producción, sí que se puede adelantar que el biopic podría incluir algunas de las vivencias más importantes que se cuentan en Paris: The Memoir, que se publicó a principios de este año.

Paris Hilton en una imagen de archivo.

En este libro, se narra la historia personal de Hilton, su lucha contra la adicción a las drogas, las enfermedades mentales y sus altibajos mientras crecía como una estrella adolescente en el centro de atención. También se cuenta cómo abordó su lucha contra el TDAH, su ascenso en la cultura pop y su marca personal.

En la descripción se puede leer: "Escribí este libro en un esfuerzo por comprender mi lugar en un momento decisivo: el renacimiento de la tecnología y la era de los influencers".

"También escribí este libro para que el mundo pudiera saber quién soy a día hoy. Me concentré en los aspectos clave de mi vida que me llevaron a aquello de lo que estoy más orgullosa: cómo me quitaron el poder y cómo lo recuperé, cómo construí un negocio próspero, un matrimonio y una familia".

"Hay muchísimas mujeres jóvenes que necesitan escuchar esta historia. No quiero que aprendan de mis errores. Quiero que dejen de odiarse por sus propios errores. Quiero que rían, lloren y acepten cada aspecto de quienes son con valentía y orgullo. Todos tenemos nuestro propio tipo de inteligencia y, niña, todo encaja bien", añade.

La trayectoria de A24

A24 es una productora independiente conocida por hacer de sus películas éxitos incontestables en taquilla. Ha firmado fenómenos como La bruja, que impulsó la carrera de Anya Taylor-Joy; Midsommar, un largometraje de terror a plena luz del día que presentó a Florence Pugh; o Moonlight, que ganó el Oscar a la Mejor Película.

Aunque también destaca por su fenómeno más reciente: Todo a la vez en todas partes. Protagonizada por Michelle Yeoh, Stephanie Hsu y Ke Huy Quan, la película se convirtió en la producción más taquillera de la productora y se hizo con hasta siete premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Película.

Además, entre sus incursiones televisivas se incluyen la polémica The Idol, que fue cancelada después de su primera temporada; y Bronca, que fue todo un éxito para Netflix.

