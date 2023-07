10 series que vale la pena ver a pesar de que hayan sido canceladas

Aunque hay series que son canceladas sin darle la oportunidad a sus creadores de cerrar las tramas, dejando a los fans con cliffhangers y la historia a medias como si le arrancaran las páginas finales de un libro, hay otras que, a pesar de que su última escena no haya sido concebida como un final, de alguna forma funcionan como tal.

Pensando en que el hecho de que una serie haya terminado antes de tiempo no tiene nada que ver con su calidad, y que eso no debería ser la causa de que nuevos espectadores disfruten de ellas años después, hemos hecho esta lista de series que vale la pena ver a pesar de que las hayan dejado sin la resolución que se merecen.

En realidad, este texto surgió con la intención de recomendar Vaya tela, Sam (Single Drunk Female), recientemente cancelada por Freeform, y cuyas dos temporadas son un lugar feliz, pero Disney+ ha decidido eliminarla de su catálogo como si nunca hubiera existido. Así que como ya no hay garantía de que una serie siga estando en una plataforma cuando vayamos a buscarla, aprovechad para ver estas 10, porque nunca se sabe lo que pueda pasar con el streaming.

'Agent Carter'

Temporadas : 2

: 2 Disponible en: Disney+

Peggy Carter no solo causó una gran impresión en Steve Rogers, también entre los fans de la primera película de Capitán América, así que Marvel Studios tuvo visión al darle una serie en solitario en ABC, donde la vimos trabajando en Nueva York como agente en la organización que más adelante sería SHIELD.

Hayley Atwell estaba magnífica en Agent Carter, serie que combinaba muy bien sus dosis de drama, comedia y acción en unas aventuras clásicas muy entretenidas, pero no obtuvo los números de audiencia esperados. Sin embargo, es un maratón perfecto para el verano que os dejará muy buen sabor de boca.

'Buena conducta'

Temporadas : 2

: 2 Disponible en: Movistar Plus+

La química entre Michelle Dockery (Downton Abbey) y Juan Diego Botto es puro fuego en esta serie, que nos regaló a uno de los personajes femeninos más complejos, contradictorios y fascinantes de la última década. La complicidad entre la pareja protagonista siempre se mueve por caminos inesperados y sus ilegales misiones fueron entretenidísimas.

Buena conducta no fue renovada por una tercera temporada y aunque parece que se trunca en su mejor momento, es una de las series que más merece la pena ver aunque esté cancelada porque deja a sus personajes en un buen punto de sus vidas.

'GLOW'

Temporadas : 3

: 3 Disponible en: Netflix

La versión oficial de Netflix es que GLOW fue una de las víctimas de la pandemia y los costes añadidos que supone adaptarse a sus protocolos. Es difícil no pensar que en este como en otros casos, la plataforma encontró en la situación actual una excusa para no continuar adelante con algunos proyectos que no eran rentables.

Y es una pena, porque esta historia de un grupo de luchadoras de wrestling no merecía correr esa suerte. No dejéis de verla porque no tiene un cierre, porque las tres temporadas que hay valen muchísimo la pena.

'Forever'

Temporadas : 1

: 1 Disponible en: Prime Video

Esta comedia romántica se centra en la vida de Oscar (Fred Armisen) y June Hoffman (Maya Rudolph), una pareja que lleva 12 años juntos. Su vida es tan rutinaria que June quien comienza a aburrirse de la relación y se lo manifiesta a su esposo. A partir de aquí, ambos deberán mirarse interiormente, hacerse preguntas sobre el amor y el compromiso, para tomar una decisión sobre qué hacer con su vida conyugal.

Esa es la premisa de una serie de la que no diremos más porque se reserva un gran giro hacia su final del que es mejor no saber nada. Aunque sus creadores esperaban tener una segunda temporada, realmente funciona como una miniserie.

'Iluminada'

Temporadas : 2

: 2 Disponible en: HBO Max

Antes de The White Lotus, Mike White había creado y coprotagonizado junto a Laura Dern esta serie, una de las grandes desconocidas de la plataforma. Aunque recibió buenas críticas, la personalidad exasperante de su protagonista no le pone las cosas fáciles al espectador, por lo que muchos la abandonaron durante el camino y HBO decidió cancelarla.

Dern está espectacular en el papel de Amy, y una vez la aceptamos como es, con sus muchos defectos, pero también muy buenas intenciones, se descubre que es uno de los personajes femeninos más complejos que nos han dado las series.

'Las luminosas'

Temporadas : 1

: 1 Disponible en: Apple TV+

Kirby Mazrachi vive en un mundo de realidades cambiantes desde que fuera víctima de un brutal ataque. Al descubrir que un asesinato reciente está relacionado con lo que le sucedió años atrás, se une al veterano reportero Dan Velázquez para comprender su presente y enfrentarse a su pasado.

Es un thriller fascinantes con saltos en el tiempo, varias líneas temporales y múltiples cambios en la realidad porque está contado desde el punto de vista de su protagonista, interpretada por una Elisabeth Moss espectacular, para sorpresa de nadie. Aunque el final deja abierta la posibilidad de una continuación, la trama principal queda cerrada y la novela en la que se basa se adaptó en su totalidad.

'Little Voice'

Temporadas : 1

: 1 Disponible en: Apple TV+

Esta serie creada por Sarah Bareilles y protagonizada por Brittany O’Grady (The White Lotus) es una carta de amor a la música, a la nostalgia por artistas como Aretha Franklin, a los musicales Broadway y al talento no reconocido de los artistas callejeros que hacen la banda sonora de la ciudad de Nueva York.

Es una serie optimista e innegablemente edulcorada, pero que si se ve sin ojos cínicos es una propuesta perfecta para evadirnos de la realidad, que puede conquistar a los fans de películas como Begin Again de John Carney.

'Santa Clarita Diet'

Temporadas : 3

: 3 Disponible en: Netflix

Sheila y Joel son un matrimonio de agentes inmobiliarios que vive en el sur de California y cuyas vidas, aparentemente normales, cambian de repente cuando ella se convierte en una "muerta viviente" con antojo de carne humana.

Drew Barrymore, Timothy Olyphant interpretan a la pareja y Liv Henson (Yellowjackets) a su hija en esta divertidísima comedia de terror que fue aclamada por la crítica y se convirtió en serie de culto tras su cancelación. Acaba con un enorme cliffhanger, por lo que si no podéis pasar eso por alto será mejor que no la empecéis porque os enfadaréis mucho con Netflix. Pero a pesar de no tener cierre, compensa el viaje.

'The OA'

Temporadas : 2

: 2 Disponible en: Netflix

The OA sigue siendo hoy la serie más personal e inclasificable de todo el catálogo de Netflix. El punto de partida es el regreso a casa de una mujer ciega después de siete años desaparecida y habiendo recuperado la visión.

Lo que sigue a partir de ahí, y en su espectacular segunda temporada, es una experiencia única; una historia de ciencia ficción que invita al espectador a dejarse llevar por el poder de los relatos y de la fuerza de la conexión personal. Su última escena, aunque nos deja con la frustración de no poder ver lo que pudo ser, funciona como final.

'Vida'

Temporadas : 3

: 3 Disponible en: MGM+

La serie nos presenta a dos hermanas que, después de varios años viviendo separadas, regresan a la casa familiar, para acudir al entierro de Vidalia, su madre. Allí descubren que Eddy, su compañera de piso, era en realidad su esposa, una revelación que les hace replantearse todo su pasado y su propia identidad.

Vida tiene corazón, drama, personajes complejos que no están escritos para complacer a nadie, una banda sonora espectacular y es visualmente es exquisita. Una joya incomprensiblemente desconocida que, a pesar de haber sido cancelada tiene un cierre satisfactorio.

