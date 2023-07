Es el año de las comedias: por qué la competición por la nominación en los Emmy va a ser feroz

La huelga de guionistas sigue en marcha y aún no sabemos si la ceremonia de entrega de los premios Emmy se realizará en septiembre, pero mientras tanto el calendario previsto sigue su curso, y el próximo 12 de julio se anunciará la lista de nominados en esta edición.

De las tres categorías principales a mejor programa del año la de comedia es la que parte inicialmente como la más interesante. No solo porque hay varios títulos que merecen el reconocimiento, sino por la variedad de las propuestas, entre las que hay pocas que se puedan considerar comedia pura: cada vez se apuesta más por el híbrido de géneros, una línea difusa entre tonos y episodios que en ocasiones sobrepasan los 60 minutos

Sin un criterio preciso para definir el género y clasificar las candidatas, la elección de cada votante dependerá de lo que busque y encuentre en cada serie. Desde darle prioridad a valores de producción y a lo formal o, a falta de comedias que hagan reír de verdad, su capacidad de representar lo que llamamos "lugar feliz". Entre esas series que nos hacen sentir bien (feel good) no encajaría, por ejemplo, el cierre de Barry, pero sí el final perfecto de Mrs. Maisel.

Si a mediados de la década pasada se premiaba la sátira política con lengua viperina de Veep o la traumedia ácida y existencial de Fleabag, en los últimos tres años se ha apostado por series emotivas, como Schitt's Creek y Ted Lasso, que hasta hace no mucho se calificarían como ñoñas y cursis, y ahora se celebran como escape del mundo real cada vez más hostil.

La próxima semana sabremos si esa tendencia continúa, pero mientras llega ese momento repasamos qué series podrían repetir nominación con respecto al año pasado, cuáles son los estrenos que tienen puntos para renovar la categoría y haremos mención a esas eternas olvidadas destinadas a que los premios las sigan ignorando.

'The Marvelous Mrs. Maisel', favorita por su gran final de serie

Las que pueden repetir nominación

Con Hacks y El Show de Larry David sin opciones por no haber estrenado nuevos episodios, de las ocho nominadas en 2022 podrían repetir seis: Solo asesinatos en el edificio (T2), Colegio Abbott (T2), Lo que hacemos en las sombras (T4); y Barry, The Marvelous Mrs. Maisel y Ted Lasso que compiten con sus temporadas finales.

También podría estar en la categoría Atlanta, que se despidió igualmente con su cuarta entrega y ha estado nominada en ocasiones anteriores. Porque como dice la regla no escrita de los premios: "para que te nominen solo hace falta que lo hayan hecho antes".

Las de estreno

Sin embargo, en esta temporada se han estrenado varias series dignas de renovar la categoría entera si los votantes se lo propusieran. Entre ellas, la que tiene más opción sobre el papel es The Bear, la serie de FX que se convirtió en la revelación el verano pasado, y que ha estrenado su segunda entrega durante la última semana de votaciones.

Si los premios fueran cuestión de meritocracia The Bear tendría un puesto asegurado pues marca todas las casillas a nivel técnico, interpretativo, guion y como híbrido que marca tendencia en la actualidad tiene humor, drama y momentos con corazón.

'Poker Face', uno de los mejores estrenos del año

Otra que también merecería la nominación es Poker Face. La serie de Rian Johnson protagonizada por Natasha Lyonne es una mezcla contemporánea y con alto nivel de producción de procedimentales como Columbo y Se ha escrito un crimen, que siempre deja con buen sabor de boca y tiene estrellas invitadas de lujo.

En un espectro muy similar al de Ted Lasso, y firmada por dos de sus creadores, está Terapia sin filtro, que tuvo una temporada de estreno muy sólida y mucho más regular que la de la ganadora del Emmy el año pasado.

No hay que olvidar la Miércoles que interpreta Jenna Ortega, la serie más vista en Netflix, porque hay que escuchar al público. Misma razón por la que no hay que descartar Night Court, la otra representante de la televisión generalista junto a Colegio Abbott, que también ha conquistado a la audiencia.

Por último, y hablando de series inclasificables, Los ensayos y Jury Duty, dos rarezas que destrozan la línea que separa realidad y ficción con falsos documentales en los que los sujetos son personas reales.

'Somebody Somewhere'

Las ignoradas

En la lista de series de las series de las que menos se habla, pero que si no están nominadas no será por falta de méritos, están Reservation Dogs, Somebody Somewhere, Yo nunca, Ramy, The Other Two, Dave o Single Drunk Female, que a falta de presencia en la candidatura principal merecerían por lo menos algún reconocimiento en las técnicas o interpretativas.

Las nominaciones a los Premios Emmy se anuncian el 12 de julio.

