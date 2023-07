La huelga de actores traería graves consecuencias para Hollywood: lo paralizaría todo como en la pandemia

El paro laboral de los guionistas de Hollywood ha puesto el freno en rodajes y el desarrollo de muchas series y películas desde su inicio hace ya dos meses, pero nada de esto sería comparable a lo que podría ocurrir en la industria si el sindicato de actores (SAG-AFTRA) también entra en huelga general, situación que está sobre la mesa y cuya fecha límite para llegar un acuerdo se ha extendido hasta el 7 de julio.

Con la amplia mayoría del 97,91% los miembros de SAG-AFTRA votaron a favor de autorizar una huelga si las negociaciones no llegan a buen puerto y su impacto en la industria será comparable al del confinamiento durante la pandemia, pues este sindicato cuenta con más de 160.000 afiliados y no solo representa actores de cine y televisión, también incluye periodistas de radio y televisión, presentadores, locutores, cantantes, dobles de acción y actores de voz y publicidad.

La huelga de este sindicato no solo paralizaría los rodajes, como ha estado ocurriendo en las ya casi nueve semanas que llevan de paro laboral los guionistas; también la preproducción de proyectos (que no podrían entran en la fase de pruebas de casting) o las producciones terminadas que están pendientes de estreno y necesitan promoción y, lo más importante, su efecto no se verá solo en Estados Unidos, pues los actores no podrán participar en ninguna producción, independientemente de donde se realice.

Estado de las negociaciones

En un vídeo de YouTube publicado el 29 de junio, un día antes de que se venciera el contrato actual, la presidenta del sindicato, Fran Drescher, y Duncan Crabtree-Ireland, director general, le dijeron a los afiliados que las negociaciones están siendo "extremadamente productivas", que se mantienen fuertes en sus reclamaciones y que van a alcanzar un "acuerdo seminal".

Dicho acuerdo no se alcanzó en esa primera fecha límite, pero en lugar de convocar inmediatamente la huelga, se decidió extender el plazo hasta el 12 de julio para continuar con las negociaciones y así evitar paralizar totalmente la industria. Una decisión que fue calificada como "cobarde" por algunos miembros del sindicato de guionistas, que confían en que la solidaridad de este grupo de presión haga avanzar también sus negociaciones, estancadas por el momento.

En una carta, SAG-AFTRA le pidió a sus miembros que "no confundieran esta extensión del plazo con debilidad" y aseguraron estar defendiendo todos sus derechos y sus principales reivindicaciones, entre las que están la regulación de las pruebas de casting autograbadas. Y, como el sindicato de guionistas, también tienen como puntos centrales el pago de residuales por las producciones de streaming y el control de la inteligencia artificial.

Mientras tanto, más de 1700 actores de alto perfil, entre los que se encuentran nombres como Meryl Streep, Charlize Theron, Joaquin Phoenix, Jamie Lee Curtis, Pedro Pascal y Jennifer Lawrence, han enviado una carta al equipo de negociaciones del sindicato en la que califican esta negociación como "un punto de inflexión sin precedentes". Y advierten que aunque nadie quiere ir a huelga, "están preparados para hacerlo si llega el caso".

[Huelga de guionistas: Cuáles son los miedos del gremio sobre el uso de la IA y qué proponen para su regulación]

Amazon muestra las imágenes de cómo se hizo la serie

Qué pasaría si convocan la huelga

Paralizaría rodajes internacionales

En los dos meses que llevan los guionistas en huelga se han paralizado decenas de rodajes de series y películas como Separación, Stranger Things o Cobra Kai, se han cancelado proyectos en marcha como la adaptación de Metrópolis que preparaba Sam Esmail para Apple TV+ y Disney ha retrasado los estrenos de próximas películas de Marvel, Star Wars y la secuela de Avatar.

Pero si a esta huelga se suma el sindicato de actores, las producciones afectadas traspasarán sus fronteras y se paralizarían también los rodajes de series que han podido continuar por ahora, como La casa del dragón, Industry, Los anillos de poder, Slow Horses.

También cualquier otra serie o película internacional que tenga un actor estadounidense en su reparto, independientemente de donde se ruede, por lo que afectaría a grandes producciones como Gladiator 2 o Misión Imposible: Sentencia mortal parte 2.

Promoción previa a los estrenos

Aunque las series y películas ya estén terminadas, los actores no podrían hacer promoción de los estrenos como alfombras rojas en las premieres, ruedas de prensa o entrevistas, de donde sale el material que genera expectación en los días previos al estreno y hace ruido durante el primer fin de semana en salas, el más importante de la taquilla.

[Las 11 películas más esperadas del verano 2023: 'Indiana Jones', 'Barbie', 'Oppenheimer' y más]

Panel de DC en la Comic-Con de 2022

La Comic-Con de San Diego

Sony, Disney, Lucasfilm, Universal Pictures, Netflix, HBO, Marvel, Warner Bros. y DC Studios son algunos de los principales estudios que han anunciado que no estarán presentes en los paneles de este año, una cita importante para promocionar sus producciones, debido a la huelga de guionista y como previsión de la posible huelga de actores.

Festivales de cine

Dependiendo de por cuánto tiempo se prolongue la huelga, citas tan importantes como los festivales de cine de Venecia, Toronto y San Sebastián, programados entre finales de agosto y septiembre, verían deslucidas las alfombras rojas de las proyecciones de sus principales películas a competición y tampoco podrían contar con la presencia de actores para ruedas de prensa.

Retraso de los Premios Emmy

Aunque la lista de nominados se anunciará como está previsto el 12 de julio, hay posibilidades de que la ceremonia, que debería celebrarse en septiembre, sufra retrasos no solo si se convoca la huelga del sindicato de actores, también si sigue adelante la de guionistas.

Si a principios de agosto no han llegado a buen puerto las negociaciones, se confirmará una nueva fecha porque al ser un evento en directo necesita tiempo de preparación. Si se pospone la gala, lo ideal sería realizarla, como tarde, en noviembre, para que no haya pasado tanto tiempo desde que se realizaron las votaciones.

[Hollywood, tenemos un problema: ni 'Indiana Jones' consigue convertirse en el Santo Grial de la taquilla]

Fotograma de 'Barbie'.

Un duro golpe para la taquilla

Algunos temen que si la huelga de guionistas y actores se prolonga hasta el otoño se afectará drásticamente el calendario de estrenos de invierno y 2024, sobre todo en el caso de las grandes superproducciones.

Y aunque los estrenos podrían continuar con las películas de animación y los títulos de terror de bajo presupuesto (que no dependen tanto de los rostros de grandes estrellas), una cartelera sin grandes títulos puede ser un duro revés en el proceso de recuperación de la taquilla.

También afecta a la no ficción

Programas de concursos, realities y cualquier otro programa de entretenimiento o informativos, que suelen ser el recurso del que echan manos las cadenas y plataformas cuando no pueden contar con los guionistas, también se verán retrasados si sus presentadores están afiliados al SAG-AFTRA, que es el caso de la mayoría de producciones que no son para canales locales en Estados Unidos.

Sigue los temas que te interesan