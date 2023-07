Daniel Radcliffe no estará en la serie de Harry Potter: el actor asegura que no ha buscado un papel

Daniel Radcliffe no estará en la serie de Harry Potter: el actor asegura que no está buscando un papel. Warner Bros.

A Daniel Radcliffe no le importa quedarse al margen de la serie de televisión de Harry Potter. El actor británico que interpretó al icónico protagonista de la saga en la franquicia cinematográfica ha declarado que "definitivamente no está buscando de ninguna manera un papel" en el ambicioso proyecto de HBO Max.

"Según tengo entendido, la serie parte de cero y estoy seguro de que quienquiera que la haga querrá dejar su propia huella en una versión nueva y probablemente no querrán tener que apañárselas para que el viejo Harry haga un cameo en alguna parte", dijo Radcliffe en una entrevista en ComicBook.com.

"Les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de pasar la antorcha. Pero no creo que necesiten que yo la pase físicamente", añadió.

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO & MAX Content anunció el proyecto en abril y afirmó que la serie abarcará "10 años consecutivos" y que "profundizará en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años. Será una adaptación fiel". La serie tendrá varias temporadas, cada una centrada en un libro de la saga Harry Potter, que consta de siete novelas en total.

En cuanto a los miembros del elenco de la serie, se ha confirmado que habrá un grupo completamente renovado de actores. Aún no se han anunciado quién será la persona encargada de adaptar los libros de J.K. Rowling, que participará en calidad de productora ejecutiva.

Un fotograma de las películas de Harry Potter. Warner Bros.

"El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí y estoy ansiosa de formar parte de esta nueva adaptación que dará pie a un grado de profundidad y detalle que solo puede ofrecer una serie de televisión de formato largo", dijo la autora sobre el proyecto.

Sobre las polémicas que rodean a Rowling por sus comentarios en contra de las personas trans, Bloys respondió: "No tengo ningún comentario sobre eso hoy. No creo que este sea el foro [para discutir eso]", dijo. "Esa es una conversación muy de Internet, obviamente muy matizada y complicada y no es algo en lo que vayamos a entrar".

"Nuestra prioridad es lo que está en la pantalla", agregó Bloys. "Obviamente, la historia de Harry Potter es increíblemente positiva y trata sobre el amor y la aceptación de uno mismo. Esa es nuestra prioridad: lo que está en pantalla", insistió.

El estreno de la serie Harry Potter está previsto entre 2025 y 2026.

