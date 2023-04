Muere Blair Tindall, la música en la que se basó la serie ‘Mozart in the Jungle’, a los 63 años

Muere Blair Tindall, la mujer en la que se basó la serie ‘Mozart in the Jungle’, a los 63 años.

Blair Tindall, la oboísta de conciertos cuyas memorias Mozart In The Jungle fueron adaptadas en la exitosa serie homónima de Amazon Prime Video, ha fallecido a los 63 años de una enfermedad cardíaca.

Así lo comunicó su prometido Chris Sattlberger en Facebook -con el que planeaba casarse en dos semanas-, declarando que murió el pasado 12 de abril en la ciudad de Los Ángeles.

Tindall tocaba el oboe en la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta de Cámara Orpheus y la Orquesta de St. Luke. Su trayectoria en el mundo de la música le sirvió para escribir unas memorias tituladas Mozart in the Jungle, una obra que pudo completar gracias a una beca en The MacDowell Colony y que fue muy vendida y elogiada por la crítica.

En el año 2014, las experiencias y testimonios que recoge la obra fueron trasladados a la pantalla, en una serie de Amazon Prime Video. Titulada igual que las memorias, Mozart in the Jungle sigue las andanzas de Hailey Rutledge (Lola Kirke), una joven y prometedora oboísta que entra a formar parte de la orquesta sinfónica de Nueva York.

La protagonista se guiará por la batuta de su excéntrico y carismático nuevo director, Rodrigo, un personaje al que interpreta Gael García Bernal (Diarios de motocicleta) y que está inspirado en la figura del emblemático director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

El libro fue elegido por el actor Jason Schwartzman (Scott Pilgrim contra el mundo), que se unió a su primo Roman Coppola (Moonrise Kingdom), el director Paul Weitz (American Pie) y el director de Broadway Alex Timbers para crear la serie de Prime Video.

La producción tenía un reparto protagonizado por Lola Kirke (Perdida), Gael García Bernal (que ganó un Globo de Oro por su interpretación), Bernadette Peters y Malcolm McDowell. Llegó a tener hasta cuatro temporadas (emitidas entre 2014 y 2018) y ganó un Globo de Oro en 2016 a Mejor Serie de Comedia.

Tindall también participó en la composición de algunas bandas sonoras de ciertas películas, entre las que se incluyen el drama romántico El tintero (1994), y los largometrajes de Spike Lee Crooklyn (1993) y la icónica Malcom X (1992).

El primero de ellos sigue a un joven tímido y problemático que prendió fuego a su propia casa y que además tiene un amigo imaginario. Un día es enviado a un viñedo donde se encuentra en medio de su familia, las discusiones políticas y un amor dividido entre dos chicas.

En segundo lugar, está Crooklyn, una comedia dramática que muestra la vida de una familia negra de clase media de Brooklyn a través de una niña de 10 años. Y por último Malcolm X, que narra la historia de Malcolm Little, alguien que un día acabaría convirtiéndose en un carismático líder del movimiento de liberación de la comunidad negra estadounidense.

