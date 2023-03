Por qué se relaciona el caso de Ana Obregón con 'El cuento de la Criada': esto es lo que ocurre en la serie

Las imágenes de Ana Obregón como madre mediante gestación subrogada han reabierto el debate ético, social y político sobre este proceso en España. También han despertado fuertes polémicas en redes sociales, con publicaciones en las que muchos usuarios de Twitter han comparado las fotografías que ilustran la noticia con la serie El cuento de la criada.

En la portada de la revista ¡HOLA!, el medio que ha dado la exclusiva, puede verse a Obregón saliendo de un hospital de Miami en silla de ruedas con el bebé en brazos, como si fuera una mujer que acaba de pasar por un parto. Este detalle es lo que ha hecho que muchos inmediatamente pensaran en la serie de HBO Max al ver estas imágenes.

Qué ocurre en la serie

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, El cuento de la criada es una distopía en la que Estados Unidos se ha reconvertido, tras un golpe de estado, en una república teocrática, totalitaria y fundamentalista religiosa llamada Gilead. Bajo sus preceptos, las mujeres son despojadas de todos sus derechos y distribuidas en castas según la función que cumplen en esa sociedad.

La Ceremonia de la violación en 'El cuento de la criada'

Las mujeres fértiles son llamadas Criadas, y como tales, son asignadas a parejas formadas por un Comandante y su Esposa, con el único objetivo de que conciban para ellos un bebé que les permita formar una familia. Un bebé que ellos no han podido tener por sí solos debido a la infertilidad que se achaca por sistema a la mujer de la pareja.

A partir del momento en el que es asignada a una casa, la Criada se convierte en una vasija con útero propiedad de la familia. Cada mes, se verá sometida a violaciones programadas en sus días fértiles, en unos rituales llamados Ceremonias.

En estas ceremonias, la Criada debe aceptar sumisa la penetración del Comandante, mientras reposa su cabeza sobre las piernas cruzadas de la Esposa de este, que sentada en el cabecero de la cama, le sujeta las manos hasta el final del acto. El ritual de las violaciones se producirá puntualmente cada mes hasta que sea efectiva la fecundación del óvulo.

Si la Criada queda embarazada, el día del parto se produce otra gran Ceremonia: la del alumbramiento, en la que la Esposa se convierte en la protagonista, y se prepara en compañía de las Esposas de otras casas como si fuera ella quien va a dar a luz.

La Ceremonia del alumbramiento en 'El cuento de la criada'

Llegado el momento, la Esposa se sienta con las piernas abiertas, entre las que acoge a la Criada que está de parto, y ambas gimen y pujan a la vez hasta que termina el proceso. En ese momento, la Criada es retirada de la habitación haciendo que la separación del bebé sea tajante y traumática, y la Esposa se acuesta en una cama con el bebé en brazos como si ella fuera la madre biológica que acaba de parir.

En El cuento de la criada las mujeres son violadas y obligadas a entregar, en contra de su voluntad y sin compensación alguna, los hijos frutos de ese abuso a otra mujer. La explotación reproductiva es llevada al límite en la ficción y la violencia es literal y no simbólica, por lo que no es equiparable al caso de Ana Obregón. Sin embargo, es comprensible por qué las imágenes que han ilustrado la noticia han evocado la representación gráfica de la maternidad no gestada en la serie.

EXCLUSIVA: Ana Obregón, madre de una niña por gestación subrogada en Miami (Contenido para registrados y suscriptores)

https://t.co/QEWy96cN8L pic.twitter.com/vvbosl8j5k — Revista ¡HOLA! (@hola) March 28, 2023

Explicación de la fotografía

A pesar del sentimiento de indignación que ha producido en muchos usuarios de redes sociales la polémica fotografía, esta imagen no ha sido una foto calculada de forma caprichosa ni una forma de Obregón de hacer performativo su rol de madre.

Al salir en silla de ruedas, la actriz está cumpliendo con los protocolos del Memorial Regional Hospital de Miami para estos casos, en los que se considera responsabilidad del centro médico "que tanto la madre como el recién nacido abandonen sus instalaciones en perfecto estado".

Sigue los temas que te interesan