Roland Emmerich prepara una serie sobre los gladiadores con Anthony Hopkins como Vespasiano

Those About to Die, la ambiciosa serie de gladiadores dirigida por Roland Emmerich (Independence Day) y Marco Kreuzpaintner (The Lazarus Project) acaba de comenzar su rodaje en los míticos estudios de Cinecittà en Roma.

Escrita por Robert Rodat, la producción de Peacock está inspirado en el libro de no ficción de Daniel Mannix Those About to Die (1958), que fue reeditado durante tres décadas y el cual inspiró el guion de David Franzoni para la película del Gladiator (2000) de Ridley Scott.

La serie se ambientará en el "complejo y corrupto" de las luchas de gladiadores, el espectáculo más popular de la Antigua Roma, y seguirá a un conjunto de personajes de todas partes de la sociedad romana que chocan en la arena. Lo que parecía ser un espectáculo de entretenimiento acabó siendo un sucio e insaciable negocio que le daba a la multitud lo que más quería: sangre y deporte.

En ella también se presenta a un conjunto de personajes de todos los rincones del Imperio Romano, mostrando cómo chocan en una explosiva intersección del mundo del deporte, la política y las dinastías.

El pasado mes de enero se anunció que Anthony Hopkins sería uno de los protagonistas de Those About to Die y que interpretaría a Vespasiano, emperador de Roma, fundador de la dinastía Flavia y gobernador del Imperio romano hasta el año 96.

El ganador del Oscar dará vida a un personaje al que se describe como un hombre curtido en la batalla y a un presuntuoso que reclamó su trono después de la victoria en una sangrienta guerra civil de diez años. Ahora está envejeciendo y es despreciado por los patricios, que compiten por su puesto y harán lo que sea por arrebatarle el trono.

De momento, desconocemos oficialmente en qué plataforma recalará esta serie en España, aunque es previsible que la podamos ver a través de SkyShowtime, propiedad conjunta de Comcast y Paramount Global, ya que sus contenidos son producciones de Universal, DreamWorks, Sky, Nickelodeon, Showtime y Paramount Pictures, contando también con gran parte del contenido de sus plataformas de streaming: Peacock y Paramount+.

Roland Emmerich, creador de 'Those About to Die'

Tras las cámaras

Además de contar con Anthony Hopkins como protagonista, Those About to Die también incluye en el reparto a Iwan Rheon, que interpretó al villano Ramsay Bolton en Juego de tronos. Su proyecto más reciente es la película The Magic Flute, y será el encargado de reemplazar a Lorenzo Richelmy, que abandonó la serie por problemas de agenda.

El reparto lo completan los españoles Eneko Sagardoy (Irati) como Andria y Pepe Barroso como Fonsoa, que sueña con convertirse en conductor de carros; Tom Hughes (Infinite), Sara Martins (Citadel), Jojo Macari, Gabriella Pession (Tell me lies), Dimitri Leonidas (Animals) y Moe Hashim, a los que se unen Johannes Haukur Johannesson (Vikingos), como el gladiador nórdico Viggo; Gonçalo Almeida como el domador de caballos Elia; Kyshan Wilson como la gladiadora Aura; y Alicia Edogamhe (Summertime).

También se han incorporado al reparto Liraz Charhi (Teherán), que interpreta a Berenice, reina de los judíos; y Rupert Penry-Jones (The Batman) como el general retirado Marsus que aspira a suceder a Vespasiano en el trono imperial.

Emmerich y el alemán Marco Kreuzpaintner serán los directores de la serie, de la que Emmerich también es productor ejecutivo junto al guionista Robert Rodat, Gianni Nunnari de Hollywood Gang y Harald Kloser de Street Entertainment.

También son productores ejecutivos Herbert G. Kloiber y Jonas Bauer de High End; Martin Moszkowicz y Oliver Berben de Constantin; el director ejecutivo de AGC Stuart Ford; y Lourdes Díaz, directora de contenido.

