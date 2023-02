Jansen Panettiere, actor y hermano de Hayden Panettiere, muere con 28 años

Jansen Panettiere, el hermano menor de la actriz Hayden Panettiere (Nashville, saga Scream) y conocido por sus intervenciones en Mano a mano, Las pistas de Blue, Ice Age 2: El deshielo o The Walking Dead, ha fallecido a los 28 años.

Un representante del actor confirmó la noticia, aunque sin revelar detalles sobre la causa de la muerte. Se sabe que llevaba meses luchando con su salud mental y contra una "ansiedad terrible y depresión".

Jansen, que era cinco años menor que su hermana, siguió sus pasos en el mundo de la interpretación y también era artista y grafitero.

Nacido el 25 de septiembre de 1994 en Palisades, Nueva York, Panettiere participó por primera vez como actor de doblaje en la serie Mano a mano (1999), protagonizada por un joven Shia LaBeouf.

Después apareció en series como la sitcom Hope & Faith (2003) y en dramas como Turno de guardia (2003) e incluso prestó su voz a Periwinkle en la serie infantil Las pistas de Blue (2004).

Como actor de doblaje, Panettiere también interpretó a otros personajes en 100 Things To Do Before Middle School (2004), Ice Age 2: El deshielo (2006) y The X’s (2005-2006), entre otros.

También destacó especialmente por su trabajo en series como Adiós a las vacaciones (2007) -por la que ganó un premio-, The Babysitters: Las niñeras (2007), Major Crimes (2013) y también por su papel en un episodio de The Walking Dead. Su trabajo más reciente fue la película Love and Love Not (2022).

Junto a su hermana, Jansen Panettiere apareció en la película de Disney Channel Tiger Cruise (2004) y en 2019, coprotagonizó How High 2 de MTV.

Jansen y Hayden Panettiere en la película 'Tiger Cruise' (2004).

Jansen Panettiere, actor y artista urbano, estaba luchando con su salud mental y según fuentes oficiales "estaba pasando por un momento difícil últimamente con su carrera y fue arrastrado en muchas direcciones".

Era el único hermano de la estrella de Nashville Hayden Panettiere, que aún no se ha pronunciado públicamente al inesperado fallecimiento de su hermano.

El joven había estado viviendo en un apartamento en Nyack, Nueva York, muy cerca de la pintoresca ciudad de Palisades, donde él y Hayden crecieron. Esta zona ha sido el hogar de varios famosos y otros actores como Angelina Jolie, que también creció allí, Al Pacino y Bill Murray.

Según la biografía del sitio web de Jansen, el actor, que había abandonado el mundo de la interpretación para dedicarse a la pintura, había estado luchando con una "ansiedad y depresión terribles", algo que se desencadenó mientras vivía en Los Ángeles. La misma web señalaba que el joven encontraba "una manera de sanar en el arte y la pintura".

