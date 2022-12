10 de 11

Legends of Tomorrow, Batwoman, Legacies, Stargirl, 4400, Embrujadas, Nancy Drew, Roswell New. Mexico, In The Dark y Naomi. The CW canceló en mayo todas sus series y anunció los finales de The Flash y Riverdale para 2023.

En medio de la crisis que atraviesa, Warner Media puso sus acciones de este canal en venta y durante el período de transición se vieron obligados a cerrar cuentas y cancelar todos los compromisos pendientes, lo que derivó en una cancelación masiva de todas sus producciones.

El canal fue comprado en verano por Nexstar Media Group, y en los próximos años transformará por completo su línea editorial para dirigirse a un público más amplio y adulto.