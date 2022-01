Iván Escobar ('Express'): “Parece que el algoritmo se ha impuesto a la creatividad en algunas plataformas”

Starzplay está de estreno. La plataforma de streaming se lanza a la producción nacional con Express después de haber sido el hogar en España de series tan aclamadas como Normal people, The Great y Ramy. La elegida para abrir fuego es la nueva serie de Iván Escobar tras cerrar la historia de Zulema y Maca en Vis a vis y su secuela, El oasis. El guionista, un histórico de la ficción española con series como Los hombres de Paco, El barco y Los Serrano en su currículo, se reúne con Maggie Civantos en un thriller ambientado en un futuro que resulta menos lejano de lo que nos gustaría.

Express es la historia de una psicóloga criminal y su familia después de ser víctima de un secuestro express, una aterradora modalidad de extorsión que se está propagando por todo el mundo y que a menudo termina con un violento asesinato. Ahora Bárbara trabaja como negociadora en casos similares al suyo y su principal objetivo es comprender por qué ella se convirtió en la víctima y descubrir a las personas que resquebrajaron su vida y su familia.

SERIES & MÁS asistió en mayo al rodaje de la nueva serie de The Mediapro Studio (Vamos Juan, El Internado: Las cumbres), donde hablamos con el showrunner de Express. Escobar nos habló de los orígenes de su nueva serie, el miedo como la fuerza más poderosa del mundo, los temores sobre el nuevo rumbo que está tomando la sociedad después de la pandemia o su última obsesión seriéfila.

¿Cuál es el origen de Express?

Ni siquiera es un argumento o una sinopsis de serie. Fue una especie de reflexión sobre la vida. A mí lo que me interesaba del concepto de Express es hablar de lo que me inquieta. El mundo en el que nos hemos metido y la velocidad a la que vamos todos. Todo va a todo a velocidad: los matrimonios, los divorcios, el sexo… Hoy todo es exprés. Me pregunto dónde va el tiempo que supuestamente va todo ese tiempo que ganamos. Y simplemente es una especie de reciclaje que no recuperamos. Está todo vinculado. Después de la pandemia, estamos separando aún más las clases sociales, las clases económicas,.. Se están creando situaciones muy dramáticas. La gente no tiene una recortada en casa para entrar en un banco, pero sí un coche, un maletero, una música a todo volumen y una avenida como en México para retener a una hora durante varias horas para pedir un rescate y hacer la ruta de los cajeros. Es un delito que se prevé que se va a extender más allá de Latinoamérica y llegará a Europa.

¿Cuándo empieza el proyecto?

Nació antes de la pandemia, pero la desarrollamos durante la cuarentena. Tuvimos la oportunidad de incluir algunas reflexiones sobre la pandemia en la propia serie. Creo que no sirve de nada crear burbujas narrativas. Una de nuestras protagonistas, la señora Ortega, la CEO de la aseguradora Central Risk, habla de cómo las clases sociales nos están separando aún más. Jugamos a un futuro postpandémico.

¿Qué os da el concepto del miedo como guionistas?

Hay una especie de monólogo que hace Vicente Romer sobre el miedo. Creemos que las grandes empresas del mundo son Amazon, Google o Netflix. No es cierto. La mayor empresa del mundo es el miedo. Es el que hace que vivamos en urbanizaciones con alambradas, demos teléfonos a nuestros hijos cuando salen, temamos que van a ocupar nuestras segundas viviendas en Torrevieja… El ADN de cada telediario es el miedo: al inmigrante, al otro… El miedo hace que nos saquemos seguros y vivamos encerrados en nuestras casas. Si tuviéramos que definir este siglo, sería el siglo del miedo.

Maggie Civantos es una psicóloga criminal en 'Express'.

Hay una narrativa muy interesante que los anglosajones llaman Eat the rich (Cómete a los ricos) que está muy presente en la ficción de los últimos años, con Parásitos como mejor ejemplo.

Creo que va a ir a más. Así como la literatura y la pintura a veces eran reflejos de lo que estaba sucediendo entonces, nos olvidamos de lo que representaban los mecenas. Creo que las series no pueden vivir al margen de lo que nos rodea. Esa especie de brecha que retrata Parásitos, con esa sutileza y esos giros, con esa reflexión casi sensitiva sobre el olor. Esa secuencia la recuerdo todavía. Creo que como creativos no podemos ni queremos vivir al margen de eso. Todos estamos heridos (por un amor, una muerte, una ausencia) y de eso va. Me apetecía contarlo desde otro lugar. Si cuentas el drama desde el drama puede ser redundante.

Detrás de Express estáis dos guionistas muy distintos. ¿Cómo es la relación creativa con Antonio Sánchez?

Hay una frase de Azcona, el mejor guionista que ha existido en la historia de España. Cuando hablaba de El pisito y El verdugo decía que intentaba contar la historia más triste de la manera más graciosa. Creo que es una manera personal de contar esa historia. Antonio aporta precisamente eso. Es una mirada que nunca te lleva a la comedia disparatada, pero te ofrece otro punto de vista.

¿Os habéis planteado que Express pueda dar ideas a los espectadores?

Muchas veces ocurren delitos de los que no somos conscientes. Nos contaba la policía que ahora era muy común el delito de los secuestros virtuales de empresas. La cadena SER en España, una petrolera en Estados Unidos... No es que queramos dar ideas, es que ya está pasando ya. A la serie lo traemos jugamos con este mundo postpandémico en la que hay una gran diferencia de clases. Los que hemos podido viajar por Latinoamérica sabemos que el riesgo es real y se siente en cada calle. No voy a ponerme mesiánico, pero lo terrible es la democratización del miedo. El miedo al yihadismo quedaba muy lejos, hasta que vivimos el atentado de Barcelona. Nos podía pasar a cualquiera. El drama de este tipo de delito es que le pueda pasar a cualquiera.

La unidad antisecuestros de 'Express'.

¿Cómo crees que puede sentar en Latinoamérica una serie como esta?

Nosotros no vinculamos esto con Latinoamérica. Yo no creo que sea una serie sobre secuestros, sino sobre las cuatro o cinco peores horas en la vida de una policía llamada Bárbara Vázquez a la que metieron en un maletero y se dio cuenta de que todo el mundo le falló. Es una historia sobre el perdón y el trauma, no sobre secuestros.

¿Cómo ha sido el proceso creativo con Starzplay?

Soy sincero. Nos hemos encontrado dos personas, Peter Tortorici y Mireia Costa. Peter es para conocerle y mirar su currículo. Ha trabajado con gente como David E. Kelley. Parlotea un poco español y cuando hablamos con él de la serie, hablamos de personajes, trama y conflictos. Muchas veces hablas con productores ejecutivos de otras plataformas y lo que quieren comentar son presupuestos, audiencias potenciales, ventas por el mundo… Peter se centra en lo narrativo. Parece que el algoritmo se ha impuesto a la creatividad en algunas plataformas y la sensación que tengo es que en Starzplay hay dos personas al otro lado, no un algoritmo.

¿Habéis manejado algún referente para dar forma a Express?

Tanto Antonio como yo estamos enamorados de Mare of Easttown. Vamos por el episodio 5 y nos encantaría tener algún tipo de convergencia entre Express y ese personaje que interpreta Kate Winslet. Es un personaje que a pesar de dar cabezazos por la vida, ir a terapias, haber perdido a un hijo… introduce comedia con el personaje de la madre. Son elementos casi de sitcom, aunque el sustento sea de un drama. Sin miedo a dar referencias, nos encantaría parecernos un poquito a esta serie.

Iván Escobar.

¿Cómo afecta la deslocalización geográfica como guionista?

Creemos que el miedo es algo universal. No hemos intentado hacer una serie americana. Hay un equipo que combate este tipo de delitos que deben resolverse en unas horas y que dependen mucho de una llamada. Tenemos a una ciega que tiene los sentidos desarrollados para captar todo. Una piloto de drones. Nosotros no hemos renunciado para nada a ser españoles. No estamos intentando imitar a una serie americana. Creemos que si Express no gusta a un espectador español, no va a gustar fuera tampoco. Por eso creo que apelamos constantemente a la universalidad de los sentimientos.

En El inocente por ejemplo no se detectaba España.

Yo no estoy de acuerdo con el estilo de El inocente. Prefiero que se identifique Madrid, que haya una música española… pero son decisiones creativas. Cuando creo la serie no pienso en que como va a viajar, voy a deslocalizarla y voy a llamar a mi personaje Mat. Mis personajes se llaman Bárbara, Roldán,.. No he metido tampoco a diez personajes guapos para atraer más al público. Intentamos ser fieles a nuestra identidad, como ya hacíamos en Vis a vis con una cárcel que podía parecer americana pero que estaba habitada por una gitana, una cubana… Queríamos españolizarla y creérnosla aunque nos tomáramos licencias.

El primer capítulo de 'Express' ya está disponible en Starzplay. Todos los domingos se estrenará un nuevo episodio.

