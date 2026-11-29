A escasas horas del 29-N, los inmigrantes en España están divididos: unos apoyan e idolatran a Pedro Sánchez. Para ellos es una especie de dios inquebrantable, al cual le deben su vida en Europa por la regularización masiva que benefició a más de un millón de personas.

Una parte de los latinos, que no están de acuerdo con ellos, piensan que son sectarios. A menudo confunden la libertad con la falta de respeto a quienes están en el otro lado de la orilla. "Es increíble que gracias a Pedro Sánchez estén viviendo aquí y no lo apoyen", dice una mujer.

Su comentario en redes sociales es en respuesta a Julio, un colombiano que lleva más de un año en Madrid. "Las cosas en España no están bien y se requiere un cambio. La regularización, de la cual muchos se han beneficiado, no ha sido buena", dice.

Y es que a ese otro lado de la orilla se encuentran cientos de latinos que piensan como Julio, pero que se ven relegados a un silencio impuesto por parte de ese grupo de inmigrantes que apoya a Pedro Sánchez. "No podemos decir lo que opinamos porque automáticamente dicen que uno es desagradecido o que votaríamos por quien nos quiere echar", asegura a EL ESPAÑOL.

En el caso de Julio, cuando llegó a España, tuvo que resignarse a trabajar en negro en cualquier cosa que saliera: ser repartidor con la cuenta de alguien con papeles, lavar platos en restaurantes, ser camarero o trabajar en la construcción.

"En ese tiempo me pagaban a siete euros la hora como mucho. No había días de descanso. El problema es que con la regularización ahora entramos a competir contra muchísima gente para un mismo puesto, entonces te ofrecen trabajos mensuales por 600 euros, incluso menos, y no te renta", explica.

A eso se suma Luis Sequera, un trabajador de Venezuela de 49 años. También considera que España necesita un cambio de gobierno, ya que, en su mayoría, los últimos años en materia de cumplimiento de promesas han sido simplemente "un paño de agua tibia".

"Además de lo laboral, hay que mirar también el resto de aspectos de la vida de un ser humano: la vivienda ha aumentado, hay que pagar muchos impuestos y ser autónomo es un martirio. Para que un médico te vea debes esperar meses y a veces hasta un año", asegura.

Aislados

Dentro de la comunidad de latinos se promueve en su mayoría que Pedro Sánchez continúe en el poder porque ha sido quien más les ha ayudado.

Julio y Luis entienden ese miedo, pero el venezolano afirma que el socialismo sobre el "papel" se ve bonito, aunque en la realidad nunca se aplica.

"Pedro Sánchez ha hecho gran parte de su trabajo mal. Ahora está prometiendo cosas cuando ha tenido bastante tiempo para buscar proyectos para la vivienda, por ejemplo, o para la salud. ¿Por qué ahora?", apunta.

Por su parte, Anthony Cano, de 42 años, que viene también de Colombia, reflexiona sobre cómo ha coincidido con otros compatriotas que lo han aislado por no tener los mismos ideales políticos.

"Este Gobierno ha tenido sus luces, pero también las cosas malas. Al menos reconocen que no todos venimos a delinquir y eso es importante. El problema también está en los otros latinos que te tratan mal por cómo piensas y lo que dices sobre Pedro Sánchez", empieza.

Sin embargo, continúa diciendo que sí ha fallado en el cumplimiento de las normas. "Me parece increíble que alguien que robe, viole o haga lo que sea, lo detengan y se demore tanto un juicio o salgan pronto a la calle. Eso es un premio. Al delincuente no le importa si lo detienen diez veces. Aquí hay gente que tiene cuatro detenciones y siguen en la calle".

Anthony llegó casi seis meses antes de la regularización, a la cual accedió justo cuando estaba a punto de regresar a Colombia porque lo que había encontrado en España no era lo que pintaban.

"Desde afuera nos venden que en España es fácil salir adelante sin papeles y eso es una mentira muy grande. Sin documentos no existes, no eres nadie y todos se aprovechan de ti", reflexiona.

En ese sentido, en España hay 2,9 millones de adultos con nacionalidad española nacidos en otro país. Eso quiere decir que es alrededor de uno de cada 12 potenciales votantes.

Además, hay cerca de 820.000 extranjeros que se han nacionalizado desde las pasadas elecciones de 2023 y no son de la 'ley de nietos'. Son personas que ya cumplían con el tiempo establecido viviendo en España para poder acceder a este proceso.

La sensación de los tres inmigrantes es la misma que se ve reflejada en el sondeo preelectoral publicado en noviembre de 2026 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): un 44% de los nacidos en el extranjero tienen la intención de votar al PSOE, Sumar o Podemos, lo que es superior a lo que se cree de quienes sí nacieron en España (37%).

Los nacionalizados de Latinoamérica son casi dos millones de votantes. De ese número, el 36% está dispuesto a votar por el PSOE, el 28% por el PP y el 23% por Vox. Son la segunda nacionalidad con mayor intención de voto al partido de Pedro Sánchez. Únicamente es superada por África, que tiene un apoyo del 69% para el PSOE.

Si se divide por países la intención de voto al partido de izquierda, se reparten así los porcentajes: Marruecos (69%), Colombia (44%), Ecuador (41%), Cuba (37%), Argentina (32%) y Venezuela (14%).

Pero hay otra realidad: una cosa es la intención de voto y otra es que esta se materialice. Según encuestas, el 65% de los argentinos, cubanos y venezolanos acudirán a las urnas mientras que en Ecuador, Perú y Colombia solo irán el 40%.

Los que menos acudirían son los marroquíes, con apenas el 25%.

Elecciones

Los tres inmigrantes están atentos a estas elecciones. Y las siguen de cerca porque, en gran medida, saben que pueden marcar su futuro dentro de Europa.

Por una parte, tienen claro que el futuro de España no puede estar en manos de Pedro Sánchez, dado que en los últimos ocho años en los que ha gobernado lo único que ha hecho es "retroceder", dice Julio.

Su opinión se fundamenta en que el IPC ha subido un 29,5% desde 2018. El precio para la compra de una vivienda ha aumentado un 76%, el alquiler un 45%, la cesta de la compra un 42,9%, los suministros un 38% y la gasolina un 35%.

También les asusta la postura de Vox con Santiago Abascal y su política de "remigración", mediante la cual no quieren admitir a más extranjeros e incluso deportar a los que se encuentran en España.

"Parece que en estas elecciones los inmigrantes somos el centro del problema y se siente como que si nos sacaran todo se arregla y que si nos quedamos, todo continuará yendo a peor", reconoce Julio.

Anthony, por su parte, ha visto a muchas personas extranjeras en situaciones complejas en la calle.

"Yo intento acercarme y decirles, con todo el respeto, que arranquen para su casita y que no tiene sentido estar peor que en tu país. España está en un punto en el que puede reventar en cualquier momento, ya sea por la crisis laboral, de vivienda o de salud", menciona.

Además, reconoce que hay un "gran error" en el efecto llamada. "Hay personas que en Colombia tienen un trabajo estable, con un sueldo normal y por lo que ven en redes sociales se vienen aquí y se estrellan contra la pared. No está bien que a nivel político se traslade un mensaje de que pueden entrar en masa y terminan sufriendo".

Luis, en pocas palabras, lo define como "pan para hoy, hambre para mañana". Su temor, al igual que el de Julio y Anthony, es que el PSOE continúe gobernando, pero no ve viable que Vox llegue al poder.

Y ese ha sido, en gran medida, el centro de muchas discusiones que ha tenido en redes sociales con otros latinos que han puesto en un altar a Pedro Sánchez.

"El socialismo no lleva a ninguna parte, solo a más miseria. Todos los migrantes que están aquí han salido de sus países de origen por el mismo motivo: Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, los colombianos por Gustavo Petro en su momento, Pedro Castillo en Perú en 2021 o Alberto Fernández en Argentina. ¿Por qué seguir por la misma línea que te hizo huir de tu país?", sentencia Luis.

Ese es el punto que un sector de los latinos no ha comprendido, agrega. Según su punto de vista, el hecho de reconocerlos y regularizarlos no debería ser un boleto para comprar opiniones y deberían tener claro que ellos, como extranjeros, no tienen derecho a votar ni a interferir en el pensamiento de quienes sí lo harán.

"No tiene sentido que estas personas peleen con los españoles que van a votar porque no lo harán con el PSOE, por ejemplo. Es una falta de respeto. No puedes estar en la casa de alguien y decirle qué debe hacer. Ellos conocen su país y creo que la mayoría coincide en que las cosas no se hicieron bien en estos ocho años", declara Luis.

Anthony y Julio concuerdan en esa postura. Estar en España es aprender a respetar sus bases, a quienes la habitan y no entrar en temas que no les competen.

"Más allá de las posturas ideológicas de cada quien, quienes estamos aquí legalmente queremos seguir, aportar a la Seguridad Social, trabajar y ganarnos la vida. No es más. No defendemos a los que vinieron a delinquir y tienen antecedentes. Tampoco creemos que el futuro sea con Pedro Sánchez", concluye Julio.