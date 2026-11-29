En el comedor de un céntrico restaurante italiano junto a la calle Jorge Juan "donde se junta todo el mundo pijo" de Madrid, Aldo Comas (Barcelona, 1985) va a otra velocidad.

Aún no han llegado a la mesa la flor de calabacín en tempura ni el steak tartare al ocho de picante y su teléfono no deja de vibrar mientras sorbe un bloody mary.

Al otro lado de la línea aparece primero su mujer, la actriz Macarena Gómez, a quien resume su día en Madrid a toda pastilla: entrevista con EL ESPAÑOL, encuentro con su madrina artística, Fiona Ferrer, y cita en el propio restaurante con varios compradores a los que apenas conoce en persona para entregarles en mano unos lienzos encargados.

Entre semana, en su casa ampurdanesa de Campmany, asegura llevar una vida tranquila: no prueba el alcohol, se levanta a las seis de la mañana y dedica el tiempo a su hijo.

Pero pisa el asfalto de la capital y se activa el torbellino en lo que él mismo bautiza como "la ciudad del demonio", frente a cuya fauna nocturna jura sentirse "un teletubbie".

Aldo Comas sorbe un bloody mary mientras conversa con EL ESPAÑOL. David Morales

De entrada, con Aldo Comas uno piensa en una especie de Gabriele D'Annunzio patrio, el escritor aviador y amante de los bólidos que prestó su vitalismo al ascenso de Mussolini en la Italia de entreguerras. "Hoy el rock and roll está en la derecha", repite Comas.

O en un Milo Yiannopoulos, el enfant terrible británico y homosexual que en 2016 convirtió la incorrección política en ariete cultural del primer trumpismo antes de caer en desgracia dentro de su propio bando (el pasado agosto fue deportado por el ICE).

Pero el espejo en el que se mira Comas le queda a pocos kilómetros de casa: Salvador Dalí, vecino de comarca en Figueres —con quien su padre llegó a irse de copas—, artista total (y admirador de José Antonio Primo de Rivera).

Comas le hizo un guiño hace unos días colocándose una barretina y alborotándose el pelo en plena videollamada con Santiago Abascal.

En lo sociológico se siente muy ligado a aquel personaje cuyo lema resumía "entre Gala, Dios y las pesetas", aunque en lo artístico admite que "no le llega ni a la uña del pie".

La última vez que periodista y entrevistado se sentaron frente a frente fue hace nueve años, cuando Comas simpatizaba con Ciudadanos. Hoy no ha cambiado de carácter, pero pide sin rodeos el voto para Vox y carga contra el mundo cultural español en cuanto sirven el Barolo.

Durante 15 años, desde que una piel de zorro provocó su primera polémica en el photocall de los Goya, él y Macarena Gómez —con quien lleva 16 años— mantenían una norma en las alfombras rojas: esquivar las preguntas políticas para no estropear la convivencia del oficio. Hasta que un día decidió romperla aun a riesgo de quedarse solo.

En un gremio tan cerrado como el audiovisual español, ¿quién le ha retirado el saludo desde que pide el voto para Vox?

Loles León: le he mandado varios whatsapps últimamente y me ha hecho puro ghosting, ni me coge el teléfono. Llevan 35 años dándonos la chapa con su ideal sin que yo haya insultado ni dejado de hablar o de querer a ningún amigo por pensar distinto, y en cuanto me posiciono yo llega la hecatombe.

Lo gracioso es el otro lado: tengo el móvil lleno de llamadas de productores comiéndome la oreja porque creen que voy a ser ministro de Cultura.

Ya he dicho que sólo acepto si ponen el ministerio en mi pueblo, Campmany… Fuera de bromas, no quiero cobrar del Estado, quiero ser libre, aunque hacer algún día como artista el pabellón de España en una Exposición Universal sí me haría muy feliz.

Esta semana centenares de nombres de la cultura, entre ellos Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen o Rosa Montero, han firmado un manifiesto pidiendo el voto para el Frente Amplio y alertando del fascismo. Mientras, Laura Escanes lo pide para el PSOE…

Cuando Ester Expósito salió diciendo que es de izquierdas porque sus padres la criaron en los valores de la humanidad y la empatía, la causa-efecto es clara: ¿y a mí dónde me criaron, en el departamento de propaganda de Goebbels?

Llevan años trabajando con la idea de que ellos se han criado en el bien y quienes no pensamos igual somos bestias. Jugar así con el miedo de la gente diciendo que viene el fascismo, como si el día 29 fueran a entrar los panzers por la Diagonal, es ridículo.

Igual que ver a Laura Escanes pidiendo el voto para el PSOE —cuando al lado de lo que han hecho ellos la Gürtel es robar un paquete de pipas— mientras yo soy Hitler por pedir el voto para Vox, un partido que gobierna en autonomías donde las mujeres andan tranquilas por la calle y no se ha prohibido nada.

En esos manifiestos siempre son los mismos actores dando la lata desde hace 30 años —los Bardem, los Tosar o los Almodóvar dando lecciones desde sus pisos de lujo—, muy preocupados en los Goya por Palestina pero callados ante el genocidio de cristianos en Nigeria o en Sudán.

Aldo Comas antes de la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

Su ruptura definitiva con el entorno del cine llegó cuando cuestionó en una alfombra roja la gestión del MeToo y las denuncias anónimas.

Empecé a opinar porque llevaban años amenazando con una lista negra del cine español que no tenían y acabaron sacando sólo a un pobre diablo como Carlos Vermut porque le gustaba el "sexo duro", mientras Cristina Fallarás se cargaba la presunción de inocencia colgando pantallazos anónimos en Instagram. Las cosas se denuncian en los juzgados.

El "hermana, yo sí te creo" es la evolución del vecino que se chivaba del vecino en las dictaduras. Han creado una guerra entre hombres y mujeres donde basta la amenaza de una denuncia para que un padre se pase dos o tres años sin ver a sus hijos —a mí me pasa eso y me tiro por un puente—.

Pese a sus críticas, defiende las ayudas públicas al cine, a Eduardo Casanova y a Los Javis.

Me meto mucho con la derecha cuando empieza con el rollo de llamar "subvencionados" a todos.

Ayer estuve comiendo con Mariano de Paco, el consejero de Cultura de Ayuso, y lo hablábamos: si Pedro Almodóvar tiene el Óscar es gracias a la inversión de millón y medio de euros que hizo un Gobierno del PP para que su película llegara a los Óscar.

A Eduardo Casanova la derecha lo utilizó para demonizar al cine porque una vez dijo que no quería votantes de Vox viendo sus películas. Le ha dado trabajo toda la vida a mi mujer siendo de otro ideario político. Edu lo ha pasado fatal con eso; el otro día lo llamé: "Me gusta Vox, ¿me vas a dejar de hablar, tío?". Se rió.

Y a Los Javis los conozco desde jovencitos, hemos hecho mil fiestas y me caen muy bien: en Paquita Salas o La Veneno demostraron mucho talento y una cultura estética muy buena.

Aún no he visto La bola negra, aunque me dicen que vuelve a caer en la caricatura exagerada del franquista malo, pero entiendo que a este Gobierno le encanten como prescriptores, igual que la derecha cuenta conmigo.

¿Por qué la cultura sigue siendo terreno de la izquierda y cómo pretende disputársela la derecha?

Tras 40 años de franquismo tocaba hablar del otro lado, pero llegó Zapatero con la Ley de Memoria Histórica y se cargó la paz de la Transición para que los nietos volvieran a discutir por lo que fueron sus abuelos.

Hoy la cultura está secuestrada por un sistema de puntos basado en la ideología, donde el guionista escribe pensando qué cuotas meter para financiarse en vez de ir por meritocracia.

Vox no quiere eliminar todas las subvenciones a la cultura, sino quitar las ideológicas e igualar la exención fiscal en todas las comunidades autónomas para atraer inversión privada.

Quiero libertad creativa: ver películas LGTBI y también sobre Hernán Cortés o la Reconquista sin ver siempre la Guerra Civil desde un solo bando.

Entre Abascal y Feijóo

La mañana antes del almuerzo, Comas ha grabado una entrevista con Santiago Abascal para su recién estrenado canal de YouTube, un proyecto casero que aún no monetiza.

Su agenda política es tan variada como sus grupos de amigos: igual pasea por Girona con Alberto Núñez Feijóo que se ríe con el andaluz Juanma Moreno —"suelto barbaridades y no me corto"— o mantiene la amistad con antiguos referentes de Ciudadanos como Begoña Villacís y Albert Rivera.

Antiguo alumno de Comunicación Audiovisual en la facultad de Blanquerna de Barcelona, recuerda que estrenó su derecho a voto con 18 años en la época del "No a la guerra" de Irak, se desencantó al salir de la universidad en plena crisis de los "brotes verdes" de Zapatero y pasó a votar a Rajoy.

En Cataluña llegó a votar a la antigua Convergència por puro pragmatismo económico: "Había muerto mi madre, tuve que pagar un dineral que no tenía por el impuesto de sucesiones y prometían quitarlo, subir un poco el límite de la autopista, un pacto fiscal y vuelo directo de Barcelona a Nueva York".

Luego llegó la ruptura independentista: "Pedir más pasta es parte del negocio, pero matarnos entre hermanos y perder el pasaporte español, jamás". De ahí pasó a Ciudadanos y hoy pide sin complejos el voto para Vox.

El artista Aldo Comas David Morales

¿Cómo nació su amistad con Santiago Abascal?

Nos hablábamos por Instagram desde hacía mucho tiempo. Cuando tuve un par de crisis con todo el mundo tirándoseme encima, él me dio su apoyo. Hace unos ocho meses quedamos para comer, nos hicimos amigos y hoy hablamos a menudo. Somos amigos, no soy ningún asesor, pero creo que le viene bien escuchar una opinión externa al partido desde el mundo del arte, la cultura y la comunicación.

Ha salido a pedir que nadie vote a Alvise Pérez.

Estuve cinco horas reunido con él y en lo personal me cae muy bien —hasta le ofrecí irme con él a Europa a hacerle un discurso en inglés—. Creo que tiene futuro político, pero votarle ahora mismo es un peligro por los votos que se pierden para que pueda ganar la derecha.

En la derecha aún chirría la cuestión territorial. Cayetana Álvarez de Toledo niega que exista una identidad catalana, mientras que usted se puso una barretina ante Abascal.

Eso le ha venido muy bien a Vox en Cataluña. Mi boda fue rociera y con sardanas. Me siento profundamente catalán y profundamente español; una identidad se nutre de la otra y no puedo separarlas.

Con Santi he hablado mucho de esto; hace poco estuvimos en casa de un conocido médico de Barcelona hablando en catalán y en euskera, pese a que él lleva marcado a fuego el señalamiento que vivió su familia en el País Vasco, donde ETA intentó asesinar tres veces a su padre y mató de tres tiros a Estanislao, el cartero de su pueblo, sólo por opinar distinto.

Al mismo tiempo, yo defiendo a los políticos que se dejan la vida por su pueblo: Joan Fuentes, el alcalde de mi pueblo, es de Junts, independentista y está en las antípodas de lo que pienso, y somos amigos: el otro día se cayó un poste eléctrico y estuvimos cuatro horas por la montaña buscándolo juntos.

Internados y adicciones

En mitad del segundo plato el móvil vuelve a sonar. "Estoy acabando una entrevista con EL ESPAÑOL, ¿dónde estáis? Venga, va, dale, brutal, on fire", contesta para cuadrar la entrega del siguiente lienzo.

Quien llama es una nueva clienta que viene a buscar su cuadro —"por 3.000 euros los vendo" —, algo que sería inexplicable si Comas no se hubiera convertido en un fijo de las tertulias.

Se lo rifan en las productoras de televisión buscando el choque en directo. ¿No teme que el tertuliano bronco acabe devorando al pintor?

Mis planes están basados en la pasta. Me han ofrecido programas en todas las teles, pero voy una vez por semana, monto un pollo que dura toda la semana en bucle con los vídeos virales y millones de personas descubren a un artista que se llama Aldo Comas y que pinta cuadros. Voy a la tele a promocionar mi propia marca, porque yo soy mi marca, mi tienda y mi galería.

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Sus detractores le acusan de ser un niño rico. Quienes rastrean su apellido en internet tropiezan con el emporio de Perfumerías Comas y dan por sentado que tiene una cuenta corriente inagotable. La cadena, no obstante, pertenece a su tío mientras su padre regenta una sencilla tienda de souvenirs en el paso fronterizo de El Pertús.

Hubo dinero un par de generaciones atrás: con raíces entre Malta, Italia, el País Vasco y Castellón, su bisabuelo fue el general Francisco Rizzo, gobernador interino de Filipinas en 1898 —"España perdió Filipinas por su culpa", ironiza—, y su abuelo fundaría los almacenes La Tramuntana en La Jonquera.

No obstante, Comas subraya que ha tenido la cuenta "a menos 1.000, menos 2.000 y menos 3.000 euros millones de veces", viviendo al día en una capital que, parafraseando a Ayuso, "te puede dejar tirado en la cuneta, pero te regala un incentivo vital irrepetible".

Aldo Comas en Madrid. David Morales

Lo que marcó de verdad su infancia fue la soledad y una cadena de expulsiones escolares por media Europa. Interno desde los siete años, aguantó dos cursos en el colegio Valldemia, fue expulsado a los 12, pasó por el internado militar inglés de Milton Abbey —de donde también lo echaron— y recaló dos años en el suizo St. George's antes de sumar otra expulsión y terminar en un instituto público de Girona.

En Suiza tocaba en una banda de música con el príncipe Félix y el futuro gran duque Guillermo de Luxemburgo, compartía clase con el hijo del presidente mexicano Vicente Fox y veía aterrizar helicópteros en el campo de fútbol con los hijos de oligarcas rusos.

Aquella soledad de niño, reflexiona hoy, fabricó al creador hiperactivo que se inventa mundos propios para no aburrirse.

Su cambio vital de madurez llegó a los 38 años, al cruzar de Costa Rica a Ushuaia en autostop y autobuses con 15 euros en la mochila junto al actor José Lamuño para el programa Hasta el fin del mundo, de Televisión Española: "Mientras los demás concursantes sufrían sin salir del hotel por seguridad, nosotros nos escapábamos cada noche; ese viaje me cambió la vida y decidí ser yo sin sentirme culpable".

"Mi madre murió de sobredosis"

Con los platos ya retirados, Comas abre el móvil y lee en voz alta un artículo de El Plural: "Aldo Bolsas y la pandilla basura. Si le preguntáramos a la IA cómo sería la cocaína si adoptara forma humana, saldría Aldo Comas".

El mote empezó a correr hace unas semanas, cuando en una conexión televisiva con la Puerta del Sol un manifestante le gritó "cocainómano" en directo y él contestó con una peineta a cámara —un gesto con el que calcula haber facturado después 30.000 euros en cuadros—. Detrás de la broma, el insulto toca la herida más sensible de su vida.

El ataque con las drogas se ha convertido en el recurso habitual de sus críticos en redes. ¿Cómo lo lleva?

El primer día me dolió porque mi madre murió de sobredosis, y tiran por algo tan feo sabiéndolo. Gente que presume de tolerancia va al body shaming porque tengo TDAH y me muevo mucho: lo que más me llaman es "drogadicto" y "maricón reprimido".

Hasta a Macarena la han llamado drogadicta toda su vida simplemente por nuestras caras, cuando no ha probado nada jamás.

De niño me tocaba ir los fines de semana a ver a mi madre a centros de desintoxicación, sitios muy duros donde entiendes que la adicción es una enfermedad genética. Incluso en el supuesto falso de que yo fuera adicto, ¿alguien se atrevería a insultar a un enfermo de anorexia o de cáncer mofándose de su tumor?

Habiendo vivido eso tan de cerca, sorprende que reivindique las tesis de Antonio Escohotado y la legalización de las drogas.

Porque una cosa es el consumo y otra la adicción. El 80 % de la gente que consume no es adicta ni tiene un problema porque tiene frenos: trabajar al día siguiente, ocuparte de tu hijo —el mío ya es adolescente y es lo mejor que me ha pasado en la vida— o la culpa cristiana, tan denostada hoy, que funciona como un faro que te avisa de por dónde no ir.

Suscribo de cabo a rabo a Escohotado: la medicina moderna es droga que ha salvado a la humanidad, y la amplitud mental que te da un ritual de ayahuasca, la psilocibina o una buena conversación con un buen vino no te la da la rutina. Yo legalizaría todas las drogas para fiscalizar qué llevan y que no muera gente porque le meten fentanilo a la cocaína.

Católico y masón

En la sobremesa aparece una última contradicción en el agitador electoral de la derecha. Católico bautizado que defiende la labor de las monjas misioneras en África o Sudamérica, Comas reza a diario "de forma personal y unidireccional, sin depender de un médium de carne y hueso en el confesionario", define a Jesucristo como "el filósofo más bestia en la cúspide de la pirámide" y acude a las iglesias buscando en la liturgia "uno de los últimos reductos de belleza".

Acto seguido cuenta que es maestro masón del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Aunque ahora no está activo en su logia, sigue organizando los solsticios de verano con sus hermanos en su casa ampurdanesa y recuerda que allí no se entra sin creer en Dios ni superar cuatro votaciones o "aplomaciones": "Franco lo intentó y nunca pudo entrar", recalca.

Un masón y defensor de las tesis de Escohotado que se declara católico y pide la papeleta para Vox…

En España siempre se ha asociado la masonería al anticatolicismo y a la izquierda. La mayoría son del PSOE. ¿Pero cómo no iban a serlo si Franco se cargó a 16.000 personas acusadas de pertenecer a la masonería cuando en España no llegaban a 3.000?

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Las copas de Barolo quedan vacías en la mesa y el teléfono vuelve a encenderse. Fuera esperan el ajetreo de la calle Jorge Juan y los últimos coletazos de campaña antes de volver el viernes a la tranquilidad rural de Girona.

Aldo Comas recoge sus cosas con la misma prisa con la que empezó el almuerzo: cómodo en sus contradicciones y consciente de que hoy, en la España cultural de 2026, ser la oveja negra cotiza al alza.