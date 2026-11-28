En la fotografía de la plantilla de la temporada 1988-89, Pedro Sánchez aparece agachado en el extremo izquierdo de la primera fila. Sonríe a cámara y viste el dorsal número 11.

Tiene 16 años, juega en el juvenil B del Estudiantes y estudia Bachillerato en el Ramiro de Maeztu, el instituto público madrileño de la calle Serrano del que nació el club en 1948.

El pasado 19 de noviembre, a 10 días de las elecciones de este domingo 29-N, el presidente del Gobierno volvió a ponerse la camiseta de su antiguo equipo para grabar un vídeo electoral.

Este #29N, ¡todo el mundo votando! 🔥 200€ en un nuevo Bono Deporte para que nada te frene. No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral. 🏀 #LaFuerzaDeLaGente 🌹 https://t.co/0bKlX8W2mP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2026

En las imágenes lleva el número 14 de la temporada 2010-2011, entonces perteneciente a Pancho Jasen, sostiene un balón, lo bota tres veces y promete una ayuda de 200 euros anuales para que los jóvenes de entre 18 y 25 años hagan deporte.

El vídeo termina con una canción de Bad Gyal en la que se escucha "todo el mundo botando", mientras el texto sobreimpreso del PSOE cambia la be por la uve para pedir el voto a una generación que aún era menor de edad cuando él llegó a la Moncloa hace ocho años.

Entre aquella foto y el anuncio de esta campaña han pasado casi cuatro décadas, pero el gesto ha reactivado los recuerdos de quienes compartieron vestuario, instituto y salidas por Madrid con el joven Sánchez.

Lejos de la imagen amable del deportista disciplinado que ha proyectado en entrevistas durante toda su carrera política hasta el final, el testimonio de antiguos compañeros de aquella etapa, recabado bajo condición de anonimato, dibuja un perfil distinto: el de un joven al que le gustaba mandar en el grupo, que llevaba la voz cantante en las noches madrileñas y que ya entonces dividía su círculo de amistades con un patrón que años después trasladaría a los nombramientos públicos.

Sánchez jugando al baloncesto en un acto de campaña en 2015. EFE

Juvenil B

En el instituto de Chamartín todo quedaba a pocos metros. Por la mañana se iba a clase de BUP y COU —en aquellos mismos años estudiaba allí una joven Letizia Ortiz— y por la tarde se entrenaba.

Sánchez había entrado en la cantera del Estudiantes en categoría infantil y fue subiendo por cadetes hasta llegar al juvenil B, dirigido por Mateo Quirós.

El juvenil A lo entrenaba José Vicente 'Pepu' Hernández, que tenía a sus órdenes a jugadores con proyección profesional como Alfonso Reyes o el base Pablo Martínez Arroyo.

Los dos equipos solían enfrentarse en partidos de entrenamiento que Quirós definió años después en El País como "pachangas serias".

El técnico recordaba a Sánchez como "un trabajador que tiraba del equipo". Medía 1,90 y José Asensio, compañero de cantera que acabó dirigiendo el club, llegó a compararlo con "un pequeño Carlos Jiménez": un alero capaz de tirar, penetrar y ayudar en el rebote, aunque sin el nivel suficiente para dar el salto a la ACB.

Él mismo reconoció en una entrevista en el diario As en 2014, cuando ya era patrono de la Fundación Estudiantes, que se había quedado con las ganas de ser profesional y que disfrutaba de los baños de celebración en la plaza de los Delfines y de los cánticos de la Demencia, la afición del club.

Pero fuera de los entrenamientos, el retrato que hacen quienes salían con aquel grupo incorpora episodios mucho menos edificantes.

Un compañero de baloncesto del Ramiro recuerda las salidas nocturnas de varios integrantes del equipo por las calles de Madrid a finales de los 80 y principios de los 90, en las que se dedicaban a increpar y burlarse de travestis con los que se cruzaban.

El antiguo jugador matiza el episodio para no atribuirle los hechos en exclusiva, pero señala cuál era su rol dentro de la pandilla: "No era sólo Sánchez el que se metía con los travestis, era cosa de varios, pero él era el cabecilla".

Quienes lo trataron en aquellos años coinciden en señalar ese rasgo de carácter: no actuaba como un acompañante más del grupo, sino que buscaba llevar la iniciativa y marcar terreno frente a los demás.

Los "pelotas" y los de su tipo

En aquella entrevista de 2014 en As, Sánchez dejó escrita una frase que el tiempo ha llenado de significado político: "Gran parte de mis mejores amistades se han generado en el entorno del baloncesto".

Los compañeros que lo conocieron en el Ramiro de Maeztu observan hoy el organigrama de la Administración y sostienen que su forma de relacionarse con la gente apenas ha variado desde el instituto.

"Sánchez tiene dos tipos de amigos", resume este antiguo jugador del Estudiantes. "Por un lado están los súbditos, los pelotas que se benefician de su cercanía. Y por otro están los más chulos, los que también se benefician pero porque son de su mismo tipo".

El primer perfil lo encarna, según este relato, Luis Miguel Fernández Aparicio, conocido entre los jugadores de aquella quinta como Luis '.

Compartió vestuario con Sánchez en aquel juvenil B de la temporada 1988-89. Policía municipal de Madrid entre 2001 y 2017, pasó ese año a dirigir la seguridad de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, coincidiendo con el regreso de Sánchez a la Secretaría General.

Iñaqui Carnicero abraza a Pedro Sánchez. PSOE

En marzo de 2020, ya con su amigo en la Moncloa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) incorporó a Fernández Aparicio como director de Seguridad, cargo en el que seguía figurando en la ficha oficial del organismo actualizada el pasado mes de octubre.

Según publicó El Debate, el puesto directivo se creó para darle entrada, un extremo sobre el que la empresa pública guardó silencio.

Entre los veteranos del Estudiantes circula una anécdota reciente que ilustra cómo vive su ascenso el propio afectado.

Hace un tiempo, otro jugador de aquella etapa del club se cruzó por la calle con Luis 'el Mudo' y le comentó: "Joe, ¡ya he visto lo bien que te va!". La respuesta del directivo de la SEPI fue tajante: "Haberte echado los amigos correctos".

En el segundo grupo —el de los amigos a los que trata de igual a igual por afinidad de carácter y origen— sus antiguos compañeros sitúan a Iñaqui Carnicero.

Su relación venía de mucho antes de coincidir en las categorías inferiores del Estudiantes: se conocían desde los nueve años y eran vecinos de barrio. "El padre de Iñaqui era policía nacional y él era exactamente del tipo de Sánchez", apunta la misma fuente del Ramiro.

A diferencia del caso de la SEPI, Carnicero contaba con una trayectoria académica y profesional muy definida antes de entrar en el Gobierno: doctor arquitecto por la Politécnica de Madrid, profesor visitante en la Universidad de Cornell y comisario del pabellón español que ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2016.

Cuando Sánchez peleaba en 2014 por liderar el PSOE por primera vez, Carnicero grabó un vídeo pidiendo el apoyo para su amigo de la infancia.

En 2020, el Consejo de Ministros lo nombró director general de Agenda Urbana y Arquitectura, y desde 2023 ocupa la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, uno de los principales altos cargos del Ministerio de Vivienda.

También del Ramiro salió su apuesta personal por 'Pepu' Hernández. En 2014 le pidió al técnico campeón del mundo que lo presentara en un desayuno informativo en Madrid, donde el entrenador resumió el espíritu del instituto en cinco palabras: "Latín, filosofía, griego, matemáticas y baloncesto".

Cinco años más tarde, Sánchez lo eligió como candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las municipales de 2019. Obtuvo ocho concejales, el peor resultado histórico de los socialistas en la capital hasta esa fecha, y renunció al acta dos años después.

El número 14

Que Sánchez recurriera a su antiguo club para dar un impulso a su campaña no ha sentado bien a todos. El primero en reaccionar en público al anuncio electoral con la camiseta fue Alfonso Reyes.

El expívot internacional pertenecía a la generación inmediatamente anterior a la de Sánchez en la cantera y llevaba precisamente el 14 de la camiseta que luce el presidente.

Reyes publicó en X una fotografía de sus años en el primer equipo y escribió: "Qué detalle vestir la camiseta del Movistar Estudiantes. El mío".

De puertas adentro, la utilización de la camiseta abrió un debate incómodo en el entorno del club.

Según relata uno de sus excompañeros de baloncesto de aquella época, hubo socios y veteranos que afearon a la entidad no haber emitido ningún reproche por el uso del escudo en un acto de partido.

Sánchez, durante el vídeo promocional con la camiseta del Estudiantes. X

En conversaciones internas, un consejero restó importancia al vídeo argumentando que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se pone habitualmente la camiseta del Atlético de Madrid.

La respuesta de los críticos fue inmediata: no tiene nada que ver vestir los colores de tu equipo a título personal con usarlos en un anuncio electoralista. Pese a las quejas, la directiva optó por dejar el asunto como está.

Cuando Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE en el verano de 2014, el club emitió un comunicado en el que saludaba la llegada del exjugador de la entidad a la cúpula del partido.

"El Club Estudiantes de Baloncesto saluda la llegada a la Secretaría General del PSOE a un miembro de la familia estudiantil: Pedro Sánchez Castejón", decía el comunicado.

"Formado en su cantera durante su etapa infantil, cadete y juvenil, se formó en los valores que inculca esta institución de puro baloncesto: compromiso, trabajo en equipo, máximo esfuerzo, humildad, compañerismo y superación", proseguía.

Tiempo de descuento

El regreso de Sánchez al Estudiantes coincide con el momento más delicado de sus más de ocho años en el Gobierno.

Los últimos sondeos publicados antes de la prohibición legal sitúan al PP en primera posición y apuntan a una mayoría absoluta de la suma de PP y Vox, mientras el presidente ha insistido en sus últimos mítines en que la izquierda está "tocando con la yema de los dedos" la reedición del bloque de investidura si consigue movilizar a su electorado.

Ante la posibilidad real de que esta sea su última campaña desde la Moncloa, Sánchez ha vuelto a echar mano del club en el que quiso ser jugador profesional para intentar conectar con los votantes más jóvenes.

Quienes compartieron vestuario con aquel dorsal 11 miran el vídeo sin sorpresa: ven al mismo juvenil que ya ejercía de jefe con su grupo por las calles de Madrid y que, 30 años después, no se olvidó de colocar cerca a los suyos.