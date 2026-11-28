Miguel Lago (Vigo, 1981) es filólogo, actor, escritor, productor, director, colaborador de televisión, pero, sobre todo, es cómico. Es en esta profesión, a menudo denostada, en la que se encuentra más a gusto. Pide disculpas públicas a su familia, pero afirma que es sobre las tablas, y no en otro lugar, donde más feliz es.

“Sin ninguna duda. Y que me perdonen, de verdad, pero, ¿sabes qué ocurre? Cuando se levanta el telón, desaparece el ruido. Son las únicas dos horas en las que no hay preocupaciones ni nada más que el público y yo”, declara a EL ESPAÑOL.

Dicen los pedantes que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. Lago, en esa disciplina, tiene un sobresaliente. Pero, más allá de las sonrisas y las lágrimas —permítanme el guiño a la enorme película de Robert Wise, que acaba de cumplir 60 años—, Miguel también es conocido por tener, desde luego, una voz propia muy marcada.

Lago, en una de las habitaciones del Madrid Marriott Hotel Princesa Plaza, donde se hizo la entrevista. Sara Fernández

Recorre España con su espectáculo LAGO. Comedy Club, con una presencia habitual en el Teatro Alcázar de Madrid, donde actúa cada sábado. Sus monólogos combinan humor ácido, anécdotas personales y reflexiones ingeniosas que convierten cada función en una experiencia única.

Desde el humor y, por supuesto, desde el rigor, arremete contra aquellos políticos que no han actuado como dictaría el sentido común. No utiliza su voz únicamente para atizar al personal. El próximo 28 de diciembre —y esto no es ninguna inocentada— rendirá tributo a Miguel Bosé con un homenaje titulado Miguel canta a Bosé, en la sala Galileo Galilei.

El 28 de diciembre rendirá homenaje a Bosé con un concierto en la sala Galileo Galilei. Sara Fernández

Ahora, EL ESPAÑOL se cita con Miguel Lago para hablar de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, de su Galicia natal, de Fraga, Feijóo, Sánchez, Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y de algo que quiere dejar absolutamente cristalino: no ha mantenido ningún affaire con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pesar de lo que se ha comentado.

“Lo que más gracia me hizo es que a mis amigos les encajaba totalmente. La voy a invitar a mi concierto”, dice.

Miguel, ¿por qué la profesión de cómico es la que más te representa?

Porque lo soy de profesión y de actitud vital. Es mi manera de enfrentar la vida. Entonces lo fagocita todo. Es decir, si hago interpretación aparece el cómico; si escribo una novela aparece el cómico; si doy una opinión aparece el cómico. Eso está por encima de cualquier cosa. Puede que pertenezca al estrato social más bajo del artisteo español, pero lo defiendo con orgullo.

Has declarado recientemente que desde el escenario te diriges a la gente “normal”. ¿Quién es esa gente? Tú no eres normal.

No, yo no lo soy, pero declaré lo de la gente normal en un momento en el que parecía que la manera en la que teníamos que comportarnos o que opinar era abrazando cosas con las que gran parte de la sociedad no se sentía cómoda. Abogo por la gente normal: me refiero a mis padres, a mis hermanos, a mis cuñados, a mis amigos, a los que me cruzo por la calle que se levantan por la mañana y van a trabajar, a los que se juntan los domingos a tomar un vermú y que luego comen con sus familias, los que llevan a los niños al parque...

¿Y a quién no le hablas, Miguel?

Al que odia. Al que diga yo lo que diga va a contestar siempre igual: con un exabrupto. Al que define mi trabajo como “muy malo” sin haberme visto”. Hace mucho que no me dirijo a ellos.

¿Hay gente entonces que no es normal?

Entiendo que cuando utilizas una palabra, alguien puede intentar darle la vuelta para echarlo contra ti, pero al final todo se entiende: lo normal, lo cotidiano, lo tranquilo, lo corriente. Ese lugar en el que en realidad estamos todos. Lo normal ya no es crecer, casarte, tener hijos... Hay muchos modelos de familia y muchos modelos de personas y todos entran dentro de la normalidad. Hay gente que ya se ha echado al monte

¿Abogas por la tranquilidad en lugar de que la gente está "echada al monte"?

No, yo invito a la gente a que sea feliz con los que le rodea, y que se abracen otra vez. A ver, yo nací en 1981. Mi formación personal adolescente, que es importante en el desarrollo de una persona, fue en los 90. Y la España de los 90 era muy amorosa, muy divertida, muy tranquila y muy socialmente abrazada. Añoro esa España.

Miguel Lago añora la década de los años 90 en la que afirma que la gente que pensaba distinto, terminaba comprendiéndose. Sara Fernández

La España de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la Expo de Sevilla; la España en la que se podían comprar casas y, en resumen, vivir, ¿no? ¿La añoras de verdad o la tienes idealizada?

A ver, yo crecí así y creo que no vivía en Matrix. Lo que tenía a mi alrededor era así. No había redes sociales, pero había barras de bar. Los Estopa decían el otro día, recibiendo un premio, que recordaban el bar en el que trabajaban con sus padres, y a la gente de diferentes ideologías teniendo discusiones, debates sobre el estado de la nación tremendos. Pero terminaban en un intercambio de botellines. Yo recuerdo esa España.

Galicia, que es donde te criaste, es un territorio especial, ¿no? Vuestro partido histórico es el PP.

En aquella época, en Galicia, había gente de izquierdas, de derechas, pero también nacionalistas: una tercera vía ideológica en un mismo salón. Y yo no recuerdo nunca una voz más alta que otra, a pesar de lo apasionado que pudiera ser el debate. Eso es algo que desde hace unos años, lamentablemente, se ha radicalizado y se ha perdido. A mí me entristece mucho que haya familias con hermanos, cuñados, tíos, primos que no se hablen por diferencias ideológicas. Me parece de una tristeza... Creo que el amor y, sobre todo, la sangre tiene que estar muy por encima de las ideas políticas.

Dijiste en una entrevista que en tu familia había vínculos con el PP gallego.

No vínculos, pero sí personas del tradicional Partido Popular gallego, caracterizado siempre por la moderación, por ser un partido de centroderecha... Ahora dirán: "¡No, porque con Fraga!". Es que el Fraga con el que yo crecí era un señor mayor que, la verdad, y esto le puede molestar a alguien, era muy cariñoso y amable con la gente.

Un abuelito.

Era un abuelo, era muy mayor. Yo tenía 12 años y Fraga debía de tener 80. Entonces la imagen que tengo de él es casi de un ser mitológico. Don Manuel en Galicia era tremendo. Allí siempre ha gobernado el Partido Popular con mayoría absoluta, excepto los cuatro años del bipartito. Entonces no pueden estar equivocados todos los gallegos todo el rato. Hay que respetar el voto. A lo que quiero llegar es que la sensibilidad del PP no chocaba con la del PSOE o con la del Bloque Nacionalista Gallego. No pasaba. Debatían, hablaban, discutían, pero no con la crispación de ahora.

¿Y qué hay de Feijóo? ¿Fue un error dar el salto de vuestra Galicia idílica, verde, bucólica, a Madrid?

No, no creo que fuera un error. Habrá que ver lo que ocurre el domingo, pero después de 16 años en Galicia, un barón de su importancia dio un paso natural.

¿Es Feijóo una persona normal?

No creo que ningún presidente lo sea... Hombre, alguien que se levanta por la mañana y se mira al espejo y dice: "Yo puedo ser el presidente del Gobierno", desde luego tiene que tener un empaque importante.

¿Qué te transmite?

Una imagen de moderación, de inteligencia… Esta semana se viralizaban las imágenes de Feijóo paseando a su perro por la calle. Y esa imagen era de un señor normal.

¿No había ninguna indirecta después de haber ganado claramente el cara a cara contra Sánchez?

Él dijo que no y yo le creo. No lo voy a defender, pero es que hasta donde yo sé, lo pasea todos los días.

¿Le ves como un hombre cercano?

Da una imagen de cercanía que es importante. Si algo tiene Feijóo es que durante su época de presidente de la Xunta no solo ha gestionado, es que ha pisado mucho la calle, y todo el que lo conoce le sorprende lo agradable y simpático que es en las distancias cortas. Que eso es algo que sorprende. Lo que pasa es que —y esto lo digo como gallego— al resto de España os cuesta pillarnos como gallegos.

¿En qué sentido?

No sabéis si estamos hablando en serio, si estamos hablando en broma, si estamos enfadados o estamos contentos. O sea, las ironías de Rajoy, por ejemplo. Yo me reía mucho con Rajoy.

¿Con Rajoy o de Rajoy?

No, con Rajoy. Hay dos Rajoys: el Rajoy que se enreda y que es muy caótico, eso es objetivamente gracioso ("los vecinos quieren que el alcalde sea..."), pero luego está el Rajoy que cuando Ione Belarra le dice: "Usted nos toma por tontos", él coge la literalidad de la frase para darle forma de pregunta y dice: "Hombre, a la pregunta de si yo les tomo por tontos, pues mire, no voy a responder porque no quiero crear mal ambiente". Entonces eso es…

Decías, con el ejemplo de Feijóo, que tiene que ser impactante levantarte, mirarte al espejo y decir: "Puedo llegar a ser presidente del Gobierno". Pero hay una persona que lleva ocho años no sólo mirándose, sino diciendo: “Yo soy el presidente del Gobierno”. ¿Qué crees que el espejo le responde a Sánchez?

Yo creo que el presidente tiene que tener un dilema consigo mismo. Dudo que le dé igual todo. Creo que hay una parte de él que tiene que ser consciente de los errores. Hay un momento que tenemos todos, que es cuando nos acostamos, y se apaga la luz. Y durante el día somos fuertes, damos una imagen, trabajamos, pero hay un momento en el que estás solo. Quiero pensar que en ese momento de su soledad, Pedro Sánchez es consciente de que se ha equivocado mucho.

El espejo y la luz apagada son escenarios distintos porque entra la conciencia.

Él debe de tener un momento en el que diga: “Hostias, esto del muro [se refiere a la frase que pronunció Sánchez sobre “levantar un muro frente a las políticas de la derecha y la ultraderecha (PP y Vox)”] se me ha ido un poco de las manos”. Yo no soy quién para analizar ocho años de Gobierno, pero sí reconozco que aquella frase en el Congreso ha sido demoledor para la sociedad española. Muy duro, porque yo confiaba en que, aunque no le hubiera votado, gobernara también para mí y no me quisiera dejar fuera. Como ciudadano me dolió mucho.

Lago, en el hall del Madrid Marriott Hotel Princesa Plaza. Sara Fernández

¿Qué crees que pasará el 29 de noviembre?

Hay quien vota con ilusión, siempre hay un voto de castigo, que suele ir dirigido al gobierno que está en curso, siempre hay un voto enfadado… Lo que ocurre es que antiguamente daba igual que fuera enfadado o no, se dividía en dos, y ahora hay más opciones. Lo que pasa es que es cierto que toda esta polarización hace que se tome el voto como algo reivindicativo. Al domingo de elecciones generales le llamaban la fiesta de la democracia, ¿no?

Mucho romanticismo estás poniendo para lo que estamos viviendo.

No, es que ahora mismo hay una tensión muy grande. Pero yo voy a votar con ilusión.

¿Temen los políticos al humor que haces desde el escenario? ¿A qué partido has incomodado más?

Es público que las bromas se las ha tomado mucho peor la izquierda que la derecha. Cuando trabajaba en Todo es mentira, que ahí hice 1.000 programas con Risto Mejide, vas tratando unos temas que tienen que ver con la izquierda, con la derecha, y en ambos bloques se hacen bromas. Siempre se las ha tomado muchísimo peor la izquierda. La derecha a lo sumo te desdeña; la izquierda se lo toma como una traición absoluta.

¿Y te interpelan, te llaman y te recriminan por qué has dicho eso?

Cuando trabajaba en Todo es mentira sí. Lo que ocurre es que Risto y la dirección jamás han permitido interferencia alguna.

Sobre Puigdemont dijiste que “se fugó en el maletero de un coche y va a volver a España en el Falcon”.

Una gran frase, además. La utilizó Feijóo en el Congreso.

Ahora vuelve a Barcelona el 12 de diciembre “sin pedir perdón ni permiso”.

Pues claro, amnistiado como está, que venga y que se presente a president de la Generalitat. A mí, ya lo dije en su día y lo mantengo, no me gusta para nada lo de la amnistía. Podría llegar a entender hasta cierto punto la figura del indulto, no la de la amnistía. Creo que mi país no tenía que pedirle perdón a estas personas, pero ahora que ya va a volver, lo escucharemos. De todas maneras, me parece Puigdemont un personaje más exótico y folclórico que un político al uso actualmente.

Hablando de personajes exóticos y folclóricos: ¿qué hay de Miguel Bosé? Vas a hacerle un tributo, cantando algunas de sus canciones, el 28 de diciembre en la sala Galileo Galilei. A mí me parecía una inocentada.

No, no, no. Yo me enamoré de él en el 99, la primera vez que lo vi en directo en Vigo. Y desde entonces, he podido estar con él en varias ocasiones, le tengo un respeto enorme, una admiración gigantesca y su música me lleva acompañando toda la vida. Tiene 70 años y está increíble. En España estamos huérfanos de artistas de tanta trayectoria, de tanta personalidad...

¿Y podemos, Miguel, seguir disfrutando de sus canciones aunque no compartamos sus opiniones?

Eso es una cosa que no acabo de entender: por qué la gente se enfada con un artista por algo que piensa o dice y deja de consumir su obra. No me cabe en la cabeza. Nunca lo entenderé. Cuando alguien dice: “Se me ha caído un mito”, digo: “Pues no era tal mito, macho”.

¿Y qué le dirías entonces a quien no entiende que se le siga homenajeando o admirando?

Pues le diría que escuche otra vez Amante bandido.

¡Pero si está en todas partes! Estamos hartos ya de Don Diablo.

Bosé tiene las dos o tres baladas más interesantes y emotivas de la música española. Nadie es capaz de resistirse al efecto Bosé. Mira, yo estuve con él por última vez el 5 de julio de 2025 en Sevilla. Cuando lo vi aparecer y entrar en la habitación, casi me caigo de espaldas.

¿Por su aura?

Es una aparición: la estatura, la planta, la manera de caminar, cómo te mira, te traspasa, y además es un hombre que cuando le hablas, te escucha. Es fascinante, pero lleva siendo así los 70 años que tiene. Criticar a Bosé porque no estás de acuerdo con lo que opina me parece una torpeza. Pero también es muy español denostar... Hay un momento en la carrera de todo artista en el que España te denuesta y luego ya se da cuenta de que es un absurdo.

Hablemos de los Reyes. Tú has interpretado a Alfonso XIII, el bisabuelo de Felipe VI, en Las chicas del cable. ¿Es lo más cerca que has estado de un rey? ¿Qué papel crees que debe tener hoy la Corona en el contexto sociopolítico en el que nos encontramos?

Coincidí con los Reyes en una gala de los Premios Planeta y les pude salir. Me hizo ilusión. Además el Rey tiene planta de rey, impronta de rey... Me siento muy cómodo con la monarquía parlamentaria. Son unos magníficos representantes del Estado español y el reinado de Leonor va a ser histórico. Al príncipe Felipe lo quería toda España: tan guapo, tan bonito… pero creo que la princesa de Asturias se lleva la palma.

¿Y eso?

Porque representa una serie de valores que son muy buenos para transmitirle a nuestra juventud. No es Victoria Federica.

¿Perdón?

Yo no las conozco personalmente, pero efectivamente proyectan diferentes valores y proyectan dos Españas distintas viniendo de una misma familia. Es cierto que una no tiene la responsabilidad de la otra, pero a mí me impresionó cuando Leonor hizo la formación militar como una más.

Y a esa edad, que seguramente sea lo último que te apetece.

Mi padre estuvo seis años en la Marina y en la fragata Extremadura. Y ahí, querido amigo, cuando zarpa el barco no hay Princesa. Ahí sólo es Leonor. Lo ha hecho muy bien y va a seguir estudiando, formándose, preparándose… La niña es estupenda.

¿Crees que mucho de lo bueno que tiene Leonor tiene que ver con la reina Letizia?

Los hijos son reflejo de sus padres. Y aquí tenemos el ejemplo. Doña Letizia me parece una mujer excepcional que aúna lo mejor del mundo civil, que es de donde procede, y lo mejor que puede dar una Casa Real. Y además lo hace desde unos posicionamientos sociales muy relevantes. Lo mejor que tiene doña Letizia es que no solo no le da la espalda a la sociedad española y los problemas que tiene, sino que los mira de frente. Eso hace que sea una gran reina, tiene un corazón enorme y está muy comprometida con los españoles. Eso es lo que provoca que, cuando hay una tragedia en España y acuden los Reyes, me emociona ver a la gente en Ceuta, en Urda, en Valencia... los Reyes son figuras de consuelo. Y eso no es nada fácil. Aquellas imágenes del Rey y de la Reina bajo el barro —además con la estatura que tiene Su Majestad el Rey, que se le ve en todas partes— y cómo se mantuvieron... Aquel día quedó claro que la Corona española está al servicio de los españoles.

Es interesante lo que dices de la Reina porque ha sido una de las personas más juzgadas e injustamente tratadas de España: por ser mujer, por sus supuestos ideales políticos, por estar divorciada...

La acusaban de fría y de fría no tiene nada. No le cuesta mostrar sus sentimientos. Hay veces que doña Letizia está sobrepasada, seguro. Y cuando va a un acto de la salud mental y se le acercan los niños o los jóvenes, es que se la ve genuinamente emocionada. Cuando ha ido a dar el pésame en un funeral de Estado y ha llorado, lo ha hecho de verdad. Ella es de verdad. No se puede engañar a todo el mundo todo el rato. En tantos años que lleva ya en nuestras vidas, lo que hay es lo que ves. Tenemos unos Reyes fantásticos.

El cómico siente una enorme admiración por Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia. Sara Fernández

Le voy a copiar una pregunta a mi compañera y amiga Lorena G. Maldonado y te voy a preguntar qué rasgo tuyo consideras de izquierdas y cuál de derechas.

De izquierdas: tengo un respeto absoluto por cualquier modelo de familia: dos mamás, dos papás, un papá, una mamá, un papá... todos, todos, todos. Ese podría ser uno, ¿no?

¿Y de derechas?

Soy totalmente liberal en lo económico y creo que el Estado tiene que intervenir menos.

Eso es que tienes mucho dinerito.

No, eso es que soy muy trabajador, que soy autónomo y que creo en las cañas de pescar, no en las cestas de pescado.

Si tuvieras que definir la España actual con una frase, ¿cuál sería, y qué frase te gustaría poder decir de nuestra España el próximo 29 de noviembre a las 9 de la noche?

Nuestra España sigue siendo un país puntero, maravilloso y con una historia y un bagaje de siglos y siglos que hay que reivindicar. Yo lo que espero de verdad a partir del lunes es que desaparezca el muro. Que los españoles de izquierdas y de derechas se abracen otra vez, porque es lo único que importa y que va a hacer grande a nuestro país. Tenemos que hermanarnos de nuevo.

¿España necesita un cambio?

Lo necesita y confío en que sea positivo para el país.

Detalle de uno de los anillos que lució Miguel Lago en su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Miguel, ¿cómo te tomaste que te emparentasen con Isabel Díaz Ayuso? Dijeron que estabais saliendo.

Con muchísimo humor.

Yo te vi un poco enfadado.

A ver, enfadado no... Ahora, de hecho, ya lo he incorporado al espectáculo.

¿Lo desactivas riéndote de eso?

Salí a desmentirlo por respeto al cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

¿No se puede enamorar o tener unas citas por ostentar ese cargo?

Sí, hombre, sí, pero digo que ella, por su cargo, lógicamente no iba a salir a desmentir un romance con Miguel Lago. Lo hice yo. ¿Por qué? Porque ese día tenía tele y me daba la sensación de que si no lo desmentía, la bola iba a seguir creciendo. Y también estoy en un proceso de divorcio —muy complicado— y tengo cuatro hijos, entonces no me apetecía engordar el bulo de que su padre tiene un romance con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando yo tenga una relación, los primeros en saberlo serán mis hijos porque se lo diré yo. Me pareció todo un poco artimañita y no quiero desviar la atención de los problemas importantes.

¿Tú crees que esto viene de más arriba? ¿Por qué te iban a usar a ti?

No, yo creo que hay un sector que dice que yo soy muy amigo del PP y que no tengo méritos propios para trabajar.

¿Después de 25 años de trayectoria haciéndolo todo?

Ya, eso es lo que yo creo.

¿Te llevarías a Ayuso a un concierto de Miguel Bosé?

Hombre, la voy a invitar al mío. Otra cosa no, pero a la presidenta los conciertos le encantan. Y además, si viene, la tendré delante de mí físicamente un año y medio después de la última vez.

Has lanzado ahí un guante importante con el tema de la invitación, ¿eh?

La invitaré. Y lo he dicho, lo sigo diciendo y lo diré: Isabel Díaz Ayuso me parece una gran presidenta y una mujer excepcional.