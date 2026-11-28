Cada vez que un cayuco llega al puerto de La Restinga, en el extremo meridional de El Hierro, se pone en marcha un dispositivo que puede terminar, tres o cuatro días después, en un centro de acogida de la península.

Entre ambos lugares intervienen las tripulaciones de Salvamento Marítimo, los voluntarios de Cruz Roja, los agentes de la Policía Nacional, los sanitarios del Servicio Canario de la Salud, los conductores de las guaguas que recorren las carreteras de montaña de la isla y las compañías navieras y aéreas a las que el Gobierno recurre para trasladar a los inmigrantes a la Península. Desde este jueves, también el Ejército.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a 120 militares y 25 medios, entre ellos dos ambulancias, para reforzar la asistencia sanitaria en una isla de apenas 12.000 habitantes, cuyo único hospital ha tenido que habilitar camas en su salón de actos durante este mes de noviembre.

El coronel médico Fernando Moro, jefe de Sanidad de la UME, explica el despliegue de la unidad en El Hierro.

El personal procede de los destacamentos de la unidad en Canarias y de las bases aéreas de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y Morón de la Frontera, en Sevilla. Entre los efectivos desplazados hay tres médicos, ocho enfermeros y quince técnicos sanitarios.

Este viernes, apenas un día después de la movilización de la UME, los servicios de emergencia han afrontado una de las operaciones de rescate más dramáticas desde el inicio de la crisis. Un velero localizó a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro un cayuco que había partido de Banjul, la capital de Gambia, diez días antes y en cuyo interior permanecían al menos ocho personas fallecidas.

Seis de sus ocupantes tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital insular, dos de ellos en estado de shock y otro con una fractura abierta, mientras que otros 84 supervivientes fueron trasladados a La Restinga por la salvamar Navia.

Al menos siete necesitaron camillas para desembarcar y otros tantos lo hicieron en sillas de ruedas debido al deterioro físico sufrido durante la travesía. Salvamento Marítimo ha activado un servicio de asistencia psicológica para los trabajadores que participaron en el operativo. Ese mismo viernes arribó al puerto otro cayuco con 111 personas.

La movilización militar constituye, por el momento, el último recurso extraordinario empleado por las administraciones para afrontar un repunte migratorio que ha convertido noviembre de 2026 en el mes con mayor número de llegadas de la historia de la ruta canaria.

Desde el pasado 2 de octubre, fecha que el Cabildo de El Hierro sitúa como punto de partida de la actual crisis migratoria, han desembarcado en la isla alrededor de 18.100 personas. En apenas ocho semanas, y según los cálculos realizados por EL ESPAÑOL, el Gobierno ha movilizado 21.180.000 euros en fondos extraordinarios para afrontar la emergencia.

Si se divide esa cantidad entre el número de inmigrantes llegados hasta este viernes, 27 de noviembre, la dotación media asciende a 1.170 euros por persona. Se trata de una aproximación provisional, que excluye los costes todavía sin cuantificar de buena parte de los despliegues policiales, militares y de Salvamento Marítimo.

Por ejemplo, sólo la retirada y destrucción de los cayucos que llegan a las costas canarias tiene asignado un presupuesto máximo de 1,5 millones de euros hasta finales de febrero de 2027.

Un hombre trabaja junto a unos barcos pesqueros de madera que llegaron días antes al lugar donde se almacenan todas las embarcaciones en Frontera, El Hierro. Jesús Cabrera / Reuters.

La particularidad de El Hierro, desde el punto de vista económico y logístico, reside en que prácticamente todo lo que necesita el dispositivo de atención debe trasladarse desde fuera de la isla, al igual que buena parte de las personas a las que asiste.

Los refuerzos policiales proceden de otras plantillas, las embarcaciones de Salvamento se redistribuyen desde otros puertos del archipiélago y los equipos sanitarios adicionales llegan desde Tenerife, Gran Canaria o la Península. Incluso el suelo sobre el que se han levantado algunas instalaciones provisionales ha tenido que ser facilitado por las administraciones locales.

El coste del rescate

A principios de noviembre, uno de los trabajadores de Salvamento Marítimo destinados en La Restinga llevaba dieciocho horas trabajando cuando terminó de desembarcar a los ocupantes de un cayuco. Todavía quedaba otra embarcación por llegar.

Durante aquellas jornadas, en las que EL ESPAÑOL pudo comprobar sobre el terreno la situación de los equipos de emergencia, las tripulaciones apenas disponían de tiempo para descansar entre una operación y la siguiente, mientras las grúas trabajaban de madrugada para retirar del agua los cayucos vacíos y liberar espacio en el muelle.

El 10 de noviembre, tras una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración en La Moncloa a la que asistieron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del Cabildo herreño, Alpidio Armas, el Gobierno anunció la incorporación de la Guardamar Calíope al dispositivo de Salvamento Marítimo en el archipiélago. Con ella, Canarias pasaría a disponer de tres de las cinco embarcaciones de este tipo que estaban operativas en España.

En El Hierro prestaba ya servicio la Guardamar Urania, junto a embarcaciones de intervención rápida como las salvamares Menkalinan y Acrux. El refuerzo de los medios marítimos había comenzado en noviembre de 2024, cuando la concentración de llegadas en La Restinga obligó a incorporar una segunda salvamar al operativo insular.

La actividad de estos barcos supone movilizar tripulaciones, asumir gastos de combustible, mantenimiento y aprovisionamiento y mantener disponibles unos medios que también deben atender las restantes emergencias marítimas. El coste adicional de las operaciones realizadas durante este otoño todavía no figura desglosado en los balances públicos de Salvamento Marítimo.

Una vez que los ocupantes de las embarcaciones alcanzan tierra, la primera atención corresponde a los equipos sanitarios y humanitarios. Para reforzar el trabajo de Cruz Roja en Canarias, el Ejecutivo anunció el pasado 10 de noviembre una aportación extraordinaria de un millón de euros, que forma parte de los 21,18 millones comprometidos durante estas semanas.

Un cayuco con 31 personas a bordo llegó en la noche por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro. Gelmert Finol / Efe.

Después de recibir asistencia en el puerto, los recién llegados son trasladados a San Andrés, en el interior de la isla, donde se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), una instalación dependiente del Ministerio del Interior que comenzó a funcionar en noviembre de 2023 y cuya capacidad oficial es de 800 personas.

Su construcción se inscribe en un programa de asistencia de emergencia dotado con 19,4 millones de euros y financiado en un 90% por la Unión Europea, que comprende también instalaciones similares en Fuerteventura y Tenerife. Es una inversión anterior a la actual crisis, que permite hacerse una idea de los recursos que España llevaba movilizando en Canarias antes de que comenzara el repunte de este otoño.

Dentro del recinto de San Andrés trabajan los agentes encargados de identificar a los ocupantes de los cayucos y completar los trámites administrativos correspondientes. «Ahora mismo sólo somos diez policías para mil migrantes», explicaba a este periódico uno de los funcionarios destinados en el dispositivo durante la segunda semana de noviembre. Días antes, según su testimonio, habían llegado a ser únicamente cuatro.

La Policía Nacional ha tenido que desplazar efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desde Tenerife para reforzar la seguridad de las instalaciones, mientras los funcionarios especializados en extranjería han continuado asumiendo la tramitación de los expedientes.

A mediados de noviembre, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifraba en más de una treintena los efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil incorporados al operativo desde el día 10. Sus desplazamientos, alojamiento y manutención representan otra de las partidas cuyo importe específico todavía no se ha hecho público.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha comenzado a desplegarse este jueves en la isla de El Hierro para atender la emergencia migratoria en la isla. Gelmert Finol / Efe.

El puente aéreo

De los 21,18 millones de euros anunciados por el Gobierno para afrontar la emergencia migratoria, la mayor partida, de 15,18 millones, tiene como finalidad ampliar las plazas disponibles en los centros de titularidad estatal y financiar los traslados entre las islas y hacia la Península.

"El nudo gordiano de la inmigración en El Hierro son las derivaciones", explicaba Alpidio Armas en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL el pasado 16 de noviembre. El presidente del Cabildo considera que, mientras la estancia de los inmigrantes en la isla pueda limitarse a unas horas o a un par de días, los servicios públicos tienen mayor capacidad para asumir el ritmo de los desembarcos.

El problema se produce cuando los centros de Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura agotan sus plazas y las personas tienen que permanecer en El Hierro mientras se organiza su siguiente traslado.

El puerto desde el que salen es el de La Estaca, situado al otro extremo de la isla respecto a La Restinga. Hasta allí llegan en guaguas procedentes de San Andrés para embarcar rumbo a Tenerife, en algunos casos mediante servicios marítimos extraordinarios. Durante el primer fin de semana de noviembre en el que se intensificaron las derivaciones, alrededor de 600 personas abandonaron El Hierro de madrugada a bordo de un ferri especial.

Numerosos inmigrantes esperan en el muelle de La Restinga, en El Hierro, a ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la isla. Gelmert Finol / Efe.

El transporte terrestre constituye por sí mismo una dificultad en una isla que dispone de unas cuarenta guaguas para atender los desplazamientos escolares, los servicios turísticos y las necesidades extraordinarias derivadas de la inmigración. Su utilización obliga a coordinar a los conductores y las empresas locales con los horarios de salida de las embarcaciones y la disponibilidad de plazas en los centros de destino.

La operación se reproduce en Tenerife, donde el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha llegado a solicitar vehículos al Cabildo insular para poder transportar a los contingentes procedentes de El Hierro. La necesidad de liberar plazas en los recursos tinerfeños ha llevado al Ejecutivo a recurrir a aviones de la compañía Privilege Style, cuyos vuelos chárter trasladan a los inmigrantes desde Tenerife Norte hasta distintos aeropuertos peninsulares.

Entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre, según pudo documentar EL ESPAÑOL, el Gobierno organizó nueve operaciones de esta compañía, ocho con destino a Madrid y una a Sevilla. A ellas se han sumado vuelos interinsulares de Canaryfly hacia Fuerteventura y operaciones extraordinarias del Ejército del Aire y del Espacio.

El pasado 7 de noviembre, dos Airbus A330 militares despegaron desde Tenerife Sur y la base aérea de Gando, en Gran Canaria, con destino a Torrejón de Ardoz, en una operación que permitió trasladar a más de 300 personas procedentes de El Hierro.

Los aviones militares permiten utilizar una capacidad de transporte que ya pertenece al Estado, aunque su movilización conlleva gastos de operación, mientras que los servicios prestados por las compañías privadas requieren su correspondiente contratación. La documentación pública consultada por este periódico todavía no permite establecer cuánto se está pagando por cada vuelo chárter ni qué proporción de los 15,18 millones extraordinarios se destinará al transporte.

En paralelo, el Gobierno ha tenido que acelerar la apertura de nuevas instalaciones. El CATE del puerto de Granadilla, en Tenerife, cuyas obras comenzaron en enero con una inversión anunciada de alrededor de 7,4 millones de euros y una capacidad inicial de 348 plazas, recibió a unas 600 personas procedentes de El Hierro el pasado 7 de noviembre, antes de la fecha en la que estaba previsto que entrase en funcionamiento.

El antiguo cuartel de Las Canteras, en La Laguna, también ha tenido que volver a utilizarse como recurso de acogida. De hecho, el Consejo de Ministros había tomado razón el 13 de octubre de una contratación de emergencia por importe de dos millones de euros para sufragar las obras, suministros y servicios necesarios para la identificación y asistencia de los inmigrantes que llegan a Canarias, con especial atención a los dispositivos de Granadilla y El Hierro.

Emergencia sanitaria

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, dispone de una treintena de camas de hospitalización y es el único centro de estas características de El Hierro. Durante las primeras semanas de noviembre, sus profesionales tuvieron que acondicionar el salón de actos para disponer de otras diez camas, mientras parte del personal sanitario era destinado a La Restinga y a las instalaciones de San Andrés para evaluar el estado de salud de quienes llegaban en los cayucos.

La dificultad para prestar esa asistencia sin comprometer la atención ordinaria de los vecinos llevó al Gobierno de Canarias a instalar, el pasado 19 de noviembre, un hospital de campaña junto al CATE de San Andrés, sobre unos terrenos facilitados por el Ayuntamiento de Valverde.

El dispositivo está compuesto por dos puestos médicos avanzados del Servicio de Urgencias Canario, trasladados desde Tenerife y Gran Canaria, cada uno de ellos con treinta metros cuadrados útiles y espacio para instalar una veintena de camillas. El material y los medicamentos proceden del propio hospital insular. A los profesionales canarios se han sumado dos médicos y cuatro enfermeros enviados por el Gobierno vasco.

El Hospital de Nuestra Señora de las Nieves, el único operativo de El Hierro, en una imagen realizada el 10 de noviembre. Julio César R. A.

Dos días antes de que Fernando Clavijo visitase estas instalaciones, el Consejo de Ministros había aprobado una nueva aportación económica de cinco millones de euros para paliar los efectos de la crisis migratoria en El Hierro. Los términos concretos de la financiación aparecen recogidos en los artículos 8 y 9 del Real Decreto-ley 38/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de noviembre.

De esos cinco millones, 2,7 están destinados a financiar los gastos extraordinarios asumidos por el Servicio Canario de la Salud como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada en la isla. Otros 300.000 euros se dedicarán a reparar las infraestructuras portuarias de La Restinga y los dos millones restantes corresponden a una subvención directa al Cabildo para sufragar las actuaciones urgentes que ha tenido que realizar en el ámbito social y económico.

La aprobación de los créditos presupuestarios y la recepción efectiva del dinero por parte de las administraciones beneficiarias son, sin embargo, dos momentos distintos. Este viernes, en una entrevista en la Cadena SER, Clavijo aseguraba que su Ejecutivo todavía no había recibido los fondos comprometidos: «No hemos visto todavía un euro».

La llegada de la UME abre ahora otra fase del operativo. Los militares se encargarán de reforzar la clasificación de pacientes en función de su gravedad y la atención de las patologías agudas, mediante sus propios puestos sanitarios avanzados. El delegado del Gobierno en Canarias reconocía este jueves que aún se desconoce cuánto tiempo tendrán que permanecer desplazados en El Hierro.

Cementerio de cayucos

Cuando los ocupantes de una embarcación han abandonado El Hierro, el barco en el que llegaron suele permanecer todavía en la isla. La retirada de los cayucos, algunos de ellos de grandes dimensiones, exige la intervención de buzos, grúas de gran tonelaje, camiones y personal especializado en el tratamiento de los residuos.

Durante estas semanas, los operarios han trasladado decenas de embarcaciones desde La Restinga hasta unos terrenos situados en el municipio de Frontera, donde se acumulan más de ochenta cayucos pendientes de ser procesados, tal y como publicó este periódico el pasado miércoles.

El Consejo de Ministros del 24 de noviembre tomó razón de un encargo de emergencia a la empresa pública Tragsa para retirar, destruir y gestionar los residuos de las embarcaciones interceptadas en el litoral canario. El importe máximo asciende a 1,5 millones de euros, repartidos entre los 500.000 correspondientes al ejercicio de 2026 y el millón reservado para 2027. Los trabajos están previstos hasta el 28 de febrero del próximo año.

Más de 80 cayucos se acumulan en un cementerio improvisado en el Punto Limpio de Frontera, en El Hierro (Canarias). E.E.

Existe un precedente que permite aproximarse a la dimensión económica que puede adquirir esta actividad cuando se prolonga la llegada de embarcaciones. En enero de 2024, el Gobierno formalizó otro encargo de emergencia a Tragsa, por importe de 5,27 millones de euros, para desarrollar trabajos similares en el conjunto del archipiélago.

Los cayucos han ocupado durante buena parte de noviembre espacios del muelle de La Restinga que habitualmente utilizan los pescadores y las empresas dedicadas al submarinismo, dos de las principales actividades económicas del pueblo. La aportación de 300.000 euros aprobada por el Ejecutivo para reparar las infraestructuras portuarias deberá contribuir a recuperar unas instalaciones cuya actividad ordinaria lleva semanas condicionada por los desembarcos.

La respuesta económica del Estado a la emergencia se distribuye así entre diferentes ministerios, empresas públicas, entidades humanitarias y administraciones territoriales, cuyos gastos se contabilizan de manera separada. Los 21,18 millones de euros comprometidos durante noviembre constituyen la principal dotación extraordinaria anunciada hasta ahora, a la espera de conocer el importe de los contratos de transporte, las liquidaciones de los operativos y los gastos adicionales que seguirán generándose mientras permanezcan activos los refuerzos.

El último encargo a Tragsa contempla trabajos hasta finales de febrero. Los militares que han llegado esta semana a El Hierro todavía carecen de fecha de regreso. Y en los terrenos de Frontera quedan por destruir decenas de embarcaciones cuyos ocupantes, en muchos casos, hace ya días que se encuentran en la Península.