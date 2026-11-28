Bloquear el sueldo de un diputado en el Banco de España hasta 2030, imponer la cadena perpetua no revisable por difundir ideas separatistas, subir el salario mínimo hasta superar lo que cobra buena parte del país o crear una macrocárcel al estilo de Bukele.

Algunos de los programas electorales de las generales del 29 de noviembre ponen sobre la mesa un popurrí de medidas que chocan frontalmente con la Constitución, las leyes o la lógica parlamentaria.

Pese a que los 38,7 millones de electores acuden a las urnas tras una legislatura bloqueada, los partidos no han escatimado en promesas irrealizables.

Hemiciclo del Congreso de los Diputados. Efe

Dos de las medidas de esta campaña más rompedoras llevan la firma de Luis Pérez [conocido como Alvise], fundador Se Acabó la Fiesta (SALF). Su contrato electoral incluye una cláusula de penalización: desde el primer día, el 100% de su sueldo público como diputado quedaría bloqueado en una cuenta del Banco de España hasta junio de 2030, cuando se auditarían sus votos en el Congreso para castigarlo si incumple.

Pero además, el programa de este partido promete levantar una megacárcel inspirada en el CECOT salvadoreño de Nayib Bukele: "Máxima seguridad para asesinos, agresores sexuales, narcotraficantes, crimen organizado, terroristas, multirreincidentes violentos y políticos corruptos. Sin permisos, sin tercer grado, sin teléfono. Donde se ha hecho, los homicidios cayeron de 105 a 1 por 100.000 habitantes".

En el extremo más radical de la derecha, Falange Española de las JONS concurre con un programa que dinamita el marco constitucional. En su punto 17.2 plantea reformar el Código Penal para introducir la "cadena perpetua no revisable para delitos de Lesa Patria (latrocinio, promulgación de ideas separatistas, etcétera)".

El programa del antiguo partido único durante el franquismo también apuesta por ilegalizar "toda organización constituida como grupo de presión o directamente inmiscuida en la toma de decisiones políticas que sirva y responda a intereses extranjeros ajenos a los de nuestra Nación".

Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de las JONS. E.E.

Entre sus páginas hay múltiples propuestas directamente contrarias al actual Régimen constitucional. Pero el partido tampoco oculta este carácter, y aspira literalmente a "la abolición de la monarquía parlamentaria liberal de la familia Borbón alumbrando un estado republicano nacional-sindicalista".

Volviendo a programas democráticos, Podemos concentra sus propuestas más rupturistas en una intervención total del mercado laboral y la economía. La candidatura de Irene Montero promete subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.800 euros mensuales.

El SMI vigente en 2026 es de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros anuales) y el Consejo de Ministros acaba de aprobar en campaña una subida del 5,3% para 2027, hasta 1.286 euros en 14 pagas (18.004 euros al año). Llevarlo a 1.800 euros en 14 pagas elevaría el suelo legal a 25.200 euros anuales, un salto del 47,4% sobre la cuantía actual.

El programa morado añade otras medidas de fortísima fricción jurídica y geopolítica: bajar por decreto un 40% todos los alquileres —incluidos los contratos ya vigentes—, prohibir la compra de pisos que no sean para residencia habitual, cerrar las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón y someter a referéndum la salida de la OTAN.

Irene Montero. Lorena Sopêna Europa Press

La coalición Frente Amplio, encabezada por Ada Colau, compite en el mismo espacio con más de mil medidas y un tope fiscal inédito. Una de sus propuestas estrella consiste en fijar las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10 millones de euros por heredero.

"Esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el importe total se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas".

"No obstante, quedará exenta una vivienda por heredero hasta un máximo de 5. Es una medida orientada a restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, la recaudación lograda se destinará a doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades", según explica el programa.

La candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón, en Zaragoza. Ramón Comet Europa Press

Esta es una de las propuestas que ha generado más controversia con los colectivos liberales por su carácter intervencionista.

En el lado opuesto del plano ideológico, Vox ha hecho bandera de la repatriación, remigración y deportación de los inmigrantes que permanecen o entran de forma irregular en territorio nacional.

Su programa plantea estas tres medidas, pero no explica qué ocurrirá en aquellos casos en los que los países de origen de los inmigrantes se nieguen a recibirlos.

Y profundizando en su programa, más allá de otras propuestas controvertidas, se encuentra la de "derogar tres normas por cada una que se apruebe".

Santiago Abascal, en el debate electoral a cuatro. EFE

"Cada ley nueva tendrá que identificar, en su propio texto, qué tres normas vigentes deroga", se explica. "Sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba. Basta ya de legislaturas que añaden miles de normas y no retiran ninguna. Los españoles no pueden seguir cargando con un Boletín Oficial que crece sin parar mientras su libertad mengua".

Entre las formaciones nacionalistas e independentistas, las promesas imposibles apuntan a la arquitectura territorial constituida en 1978. Junts, ERC, PNV y EH Bildu reclaman salarios mínimos propios para Cataluña y el País Vasco.

EH Bildu añade a su hoja de ruta el repliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional del País Vasco y Navarra y la despenalización del enaltecimiento del terrorismo "que permiten una interpretación tan amplia y subjetiva que supone la criminalización de expresiones artísticas, humorísticas o de critica política".

Como advierten los politólogos de la Universidad de Burgos, casi nadie lee un programa electoral completo. En su lugar, un vídeo de dos minutos con una consigna extrema levanta muchos más afectos en redes sociales. Ahí reside el verdadero motor de este festival de promesas irreales.

El 23 de diciembre, cuando se constituyan las nuevas Cortes Generales, las cuentas imaginarias en el Banco de España y las reformas constitucionales exprés volverán a estrellarse contra la aritmética del Congreso. Para entonces, el voto ya habrá caído en la urna y la mayoría de estos compromisos imposibles descansarán en la hemeroteca.