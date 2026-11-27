'Tino' adelantó a un taxi a toda velocidad cuando la Policía Local de Santander le perseguía por circular sin luces y sin la ITV. 'Tino' iba tan colocado al volante de su Peugeot 206 que "chocó a 120 kilómetros por hora" contra el camión de la empresa Chispas donde Daniel estaba subido a un cesto para colocar las luces de Navidad. El chico murió en el acto.

"Un taxista afirma que el turismo le adelantó a toda velocidad porque le perseguía la Policía Local y cuando chocó con una furgoneta de la empresa Chispas la desplazó doce metros porque conducía a 120 kilómetros por hora por el casco urbano", según sostienen desde el bufete Ribaya y Bustamante Abogados.

Este bufete representa a la citada empresa especializada en servicios eléctricos y ejercerá acciones legales contra Celestino C. G., de 43 años, conocido como 'Tino': "Nos presentaremos como acusación particular contra el conductor que cometió una pluralidad de delitos y causó graves daños materiales a dos furgonetas de Chispas".

Esta empresa es víctima colateral de una tragedia que tiene dos nombres propios. El primero: Daniel, un trabajador autónomo, de 25 años, natural de La Roda (Albacete) y que cayó al vacío desde varios metros de altura, tras el brutal impacto del Peugeot 206 contra la furgoneta, equipada con un brazo extensible y un cesto donde Daniel se subió a poner el alumbrado.

El segundo nombre es el de Gabriel: otro empleado autónomo, de 22 años, hermano pequeño de Daniel, y que sigue ingresado en el Hospital Marqués de Valdecilla. "El conductor no tenía seguro y no puede pagar indemnización por las víctimas", remarcan Ribaya y Bustamante Abogados.

Celestino, de espaldas, contemplando el siniestro vial que causó acabando con la vida de un operario en Santander. EL ESPAÑOL

Celestino carecía de permiso de circulación porque le habían retirado cuatro veces el carné de conducir, su Peugeot 206 no tenía en vigor la ITV, y por tanto, circulaba sin una póliza de seguros.

De forma que este conductor, tras causar un daño irreparable a la familia de estos autónomos de La Roda, les condena a pleitear con el Consorcio de Compensación de Seguros para obtener una indemnización por la muerte de Daniel, a pesar de que ninguna cantidad compensará su pérdida, y por las secuelas que podría sufrir Gabriel a causa de sus graves lesiones.

"Es una buena familia. La madre es de La Roda, el padre creo que es de Cataluña y tuvieron tres hijos: el mayor de los hermanos es conocido porque jugó de portero en La Roda CF", subraya un hostelero de este pueblo albaceteño. "Es una lástima que le haya pasado esto a una persona tan joven". "Los hermanos estaban en Cantabria por trabajo".

Daniel y Gabriel no siguieron los pasos de Rubén con el fútbol. Tenían el espíritu trabajador de su padre: Antonio, un chófer profesional. De hecho, eran autónomos en New Event Comunidad de Bienes: constituida en 2023 y centrada en trabajos de instalaciones eléctricas.

En Santander estaban subcontratados por la empresa Chispas. Empezaron a trabajar el 20 de octubre en la instalación del alumbrado navideño de la capital cántabra. El contrato tenía una duración de tres meses porque ellos también desmontarían las luces tras finalizar las fiestas. Pero antes de enero, tenían más trabajos por otras ciudades.

El contrato con Chispas recoge que esta empresa les aportaba las furgonetas mientras que ellos se ocupaban de la mano de obra y de la ejecución del trabajo siguiendo la normativa de prevención de riesgos laborales.

No llevaba línea de vida

Los operarios eran los propios socios de New Event Comunidad de Bienes. Ahí entran en juego Daniel, de 25 años, y Gabriel, de 22 años. "Daniel llevaba un tiempo por el norte y Gabriel se fue hace unas semanas a trabajar con su hermano", según un miembro de La Roda CF, un club histórico de Tercera División.

La Policía Local aún no ha terminado su atestado para entregarlo al juzgado. De momento, este diario ha confirmado que Daniel no llevaba una línea de vida cuando estaba subido en el cesto y 'Tino' empotró su coche contra el camión, bajos los efectos del cannabis, la cocaína y el alcohol.

El Peugeot 206 que conducía 'Tino' completamente destrozado tras impactar contra una furgoneta de la empresa Chispas. Emergencias Cantabria

"Había dos furgonetas en la calle, colocadas en paralelo, y cuatro trabajadores. Los dos hermanos, un chico y una chica". "El fallecido [Daniel] estaba subido en la cesta de la furgoneta con brazo extensible, a unos 6 metros de altura, y el hermano [Gabriel] estaba abajo", según explican fuentes policiales sobre la dinámica que siguió el siniestro vial.

'Tino' huía en ese momento de una patrulla que le dio el alto en la calle Castilla, al detectar que circulaba sin luces, al volante de un Peugeot 206. La persecución se prolongó durante la medianoche del martes por la rotonda de la Marga, las calles Cuatro Caminos y San Fernando hasta que Celestino salió por el túnel de la calle Burgos y se empotró justo contra la furgoneta de la empresa Chispas donde estaba Daniel.

"El conductor a la fuga colisionó contra la furgoneta donde se encontraba el trabajador subido en la cazoleta [Daniel]: estaba sin atar, sin casco, salió despedido, se cayó al suelo y falleció".

"El hermano [Gabriel] estaba abajo, sobre la calzada, y le atropelló la furgoneta del cesto porque salió despedida a causa de la fuerza del impacto del turismo. Este hermano quedó debajo, atrapado, y le tuvieron que sacar a rastras los policías". El otro operario masculino es uno de los socios de New Event Comunidad de Bienes y salió ileso: lo presenció todo.

"El accidente quedó grabado por las cámaras de tráfico del túnel de la calle Burgos", según destacan fuentes policiales. De forma que esta grabación se entregará al juez, junto al atestado que debe confirmar si 'Tino' circulaba por el casco urbano a 120 kilómetros por hora y si llegó a frenar antes de chocar por detrás contra la furgoneta de Chispas.

Cinco delitos

De momento, la Plaza de Instrucción número 2 de Santander envió a prisión a 'Tino' por 5 delitos: homicidio imprudente, conducción temeraria, conducción bajo los efectos de las drogas, conducción sin carné y abandono del lugar del accidente.

Celestino ya había atropellado a un policía local en 2013 y sus problemas legales no han hecho más que empezar porque el Ayuntamiento de La Roda ha confirmado a este diario que también "ejercerá acciones legales contra el conductor" que mató a su vecino Daniel, con solo 25 años, y envió a la UCI a su hermano pequeño, Gabriel, de 22 años.

La Corporación municipal de La Roda guardando un minuto de silencio durante el último Pleno. Ayto. de La Roda

Durante el Pleno se celebró un minuto de silencio en memoria del joven fallecido y se pidió la pronta recuperación de su hermano. El alcalde, Juan Ramón Amores, presentó un punto de urgencia en la sesión "para aprobar que el Ayuntamiento de La Roda se persone en la causa judicial, como acusación popular para contribuir al esclarecimiento de los hechos y apoyar a la familia", según fuentes municipales.

Este terrible siniestro tiene más aristas porque la Jefatura Superior de Santander avanza que "la Inspección de Trabajo ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída del operario y por qué no llevaba un arnés con una línea de vida". "En cualquier trabajo hay que cumplir medidas preventivas de riesgos laborales y la Policía Nacional actuará conforme lo requiera la autoridad judicial".

La injusta muerte de Daniel ha desencadenado los habituales protocolos de la Inspección de Trabajo. "Si hubiese estado atado, no se habría caído", apuntan fuentes de la Policía Local. "Si hay indicios de una posible negligencia en este sentido o accidente laboral, se trasladará al Cuerpo Nacional para que lo investigue".

No obstante, si se confirma que Daniel trabajaba a 6 metros de altura, sin medidas de seguridad, puede que la investigación de Trabajo se archive porque era autónomo y la subcontrata fijaba que ellos debían gestionar los riesgos laborales.

"No hacen controles"

Este suceso también deja retratado al Ayuntamiento de Santander porque el sindicato CSIF denuncia que "no se hacen controles" a conductores en la capital cántabra. "La noche del siniestro, el responsable del turno de la Policía Local no estaba porque lleva dos años de baja y la jefatura de ese turno la ostentaba un agente que ingresó en 2021, sin formación en mandos intermedios estaba ejerciendo funciones de jefe porque no hay inspector ni subinspector ni oficial en plantilla".

El siniestro vial tuvo lugar en la calle Jesús de Monasterio de Santander. EFE

En la localidad albaceteña de la que son oriundos los dos autónomos aguardan a que se fije la fecha del funeral para ofrecer un adiós multitudinario a Daniel y mostrar su afecto a sus padres y a sus dos hermanos, Gabriel y Rubén.

Algunos miembros de La Roda CF han mostrado su pesar por lo sucedido. "Rubén ha subido fotos en sus redes con su hermano fallecido y el otro que está grave. Sus hermanos no estuvieron en el club, pero Rubén sí jugó con nosotros de portero en los juveniles y unos meses con el equipo absoluto, el conductor que ha hecho esto es un sinvergüenza", reflexionan desolados, como otros vecinos del pueblo.

La familia también es conocida porque una tía de los tres hermanos regentó una peluquería. "Que encierren al conductor y no salga jamás, esos padres están destrozados por su mala cabeza con la fiesta", clama una vecina en Facebook. "Esos chicos estaban en su trabajo: dos hermanos, uno en el cielo y otro en el hospital muy mal. Los padres, el hermano mayor y la familia están destrozados. Eso no se hace, pero así anda la Justicia".

Recluso problemático

La indignación de los vecinos de La Roda es máxima tras conocer que a Celestino, alias 'Tino', le habían quitado cuatro veces el carné por incidentes al volante y mientras cumplía una condena por atropellar a un policía local lo cambiaron por mal comportamiento de la prisión de El Dueso (Cantabria) a la de Villabona (Asturias).

Pasados cuatro años, 'Tino' quedó en libertad y su conducta siguió siendo nefasta porque drogado al volante de su Peugeot, sin carné, sin luces, sin ITV y sin seguro, se llevó por delante la vida de un veinteañero que era un currante: Daniel.