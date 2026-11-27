Pasadas las 11 de la noche de un día de principios de noviembre, Sebastián (nombre ficticio) un autónomo andaluz con 15 nóminas a su cargo, se fue a la cama.

Se dedicó, por costumbre, varios minutos a ver X y otras redes sociales antes de conciliar el sueño.

Lo que empezó a ver -la polarización, los insultos, los bailes como estrategia de campaña- hicieron que se le encendiese la bombilla.

Cerró la red social y buscó ciertos dominios de internet a ver si hubiera suerte. Uno de los que buscó estaba ya registrado. El otro, no.

Telefoneó a su amigo, un joven hostelero. Cuando le contó la aventura, se entusiasmó, y acordaron ponerlo en marcha.

Así nació 'Lágrimas de progre', una iniciativa empresarial 100% satírica, en forma de un vino tinto en preventa online y envío gratuito... a partir del 30 de noviembre, ya con los resultados de las elecciones generales.

Sebastián oculta su rostro con la máscara de V de Vendetta, como su socio, Francisco (nombre también ficticio) por temor a represalias en sus respectivos negocios.

Así posan para EL ESPAÑOL en una pequeña bodega situada en algún lugar de Andalucía.

Recuerda Sebastián que esa noche en la que alumbró la idea "me quedé sorprendido y me indigné con la absoluta falta de empatía que estaba teniendo la izquierda con la catástrofe de Urda", sostiene Sebastián.

"En estos años, además, ha habido varias tragedias más. Nunca son responsables. Es que no tienen nunca la culpa de nada. Y si no tienen nunca la culpa de nada, para qué están ahí", se pregunta.

Los dos empresarios muestran su vino satírico 'Lágrimas de progre'. Carlos Díaz

Lo que también le enervó "fue que la falta de presupuestos, según dijo el exministro Óscar Puente, motivó que no se pudiera invertir más en seguridad en la línea en la que se produjo un accidente en el que murieron 69 personas".

Es Francisco quien pone otro ejemplo ahora. "El barranco del Poyo en la Dana. La obra no estaba hecha entonces, pero es que hoy ni siquiera ha empezado la obra".

Pregunta.- ¿Sois de derechas?

Respuesta.- Bueno, de derechas... estamos informados, vemos lo que pasa y lo que vemos es que nos tratan como imbéciles.

El gobierno, sostienen, "nos ha estado haciendo luz de gas, y lo que está pasando es para volverse loco".

El PSOE "dejó de ser socialista hace tiempo, por culpa de la megalomanía de un tipo al que le están haciendo seguidismo. No sé, son como una secta".

Detrás de Lágrimas de Progre no hay una gran campaña de marketing, pues hacen únicamente publicidad en redes sociales como X, pero sí el impulso de estos dos amigos, con negocios propios, que decidieron asociarse hace unas semanas.

"No lo hacemos por necesidad porque los dos tenemos nuestras ocupaciones; lo hemos hecho por ese pellizco de emprendedores que tenemos", explican.

Aprovechando la vinculación de uno de ellos con el sector de la hostelería -lo que les permite acceder directamente a bodegas y distribuidores-, adquirieron un palé inicial de 600 botellas de excedentes de La Rioja.

Ya han vendido cerca de un tercio, que empezarán a entregar a partir de este lunes. Los gastos de envío son gratuitos, y si alguna botella llegase rota, la reponen también gratis.

'Lágrimas de progre' es un tinto 100% tempranillo con 12 meses de crianza en barrica, y comercializado sin el sello oficial del Consejo Regulador.

En su lugar, la etiqueta, acabada en relieve clásico y lacre rojo, luce una irónica Denominación de Origen del Sentido Común, elaborada por las ficticias Bodegas de la Alternancia.

Cuando algún cliente les pregunta con guasa si no podían haber embotellado un caldo de gama pelín más alta, la respuesta sigue el guion de la sátira: "La materia prima da para lo que da, son lágrimas de progre".

El diseño de la marca nació también del azar y la oportunidad en el registro de nombres. "Podríamos haber hecho también el de Lágrimas de facha, pero el dominio y el registro ya estaba cogido", sostiene Francisco, recordando el vídeo viral de Ione Belarra con una botella recogiendo lágrimas de facha.

"El de Lágrimas de Zurdo también tenía dueño, pero Lágrimas de Progre estaba libre y fuimos a por él", apostilla Sebastián.

La sátira y la tensión

Lo que nació como un producto pensado para el regalo de ocasión, como el amigo invisible o una cena para echarse unas risas, ha chocado de frente con la crispación del clima político actual.

En su propia web advierten con humor que el vino es un "llanto preventivo" que "puede provocar risas, debates y que te dejen de hablar en algún grupo de WhatsApp".

Aseguran que es "apto para consumir con progres con sentido del humor" y se ríen como contraposición a lo progre: "No querer pagar la fiesta a todo el mundo no te convierte en mala persona".

Sin embargo, la reacción digital ha superado sus previsiones.

Sebastián y Francisco (nombres ficticios) ocultan sus identidades por temor a recibir represalias. Carlos Díaz

"Es una contradicción conmigo mismo porque trato de no polarizar", asevera Sebastián. "Nuestro producto tiene un toque de humor, pero lo que vemos como respuesta es que la gente está muy cabreada".

Porque el espíritu es, sin más, "una botella de vino para echarse unas risas y hablar, pero parece que no se puede porque que nos han dividido entre fachas y progres".

Las reacciones en redes sociales se reparten entre quienes entran al trapo con deportividad y quienes cruzan la línea roja: "Hay gente de izquierda que nos contesta educadamente, pero después están los que nos insultan con mala baba; los comentarios más fascistas, con insultos, vienen precisamente de ellos".

Nada más lanzar el vino, un usuario en X expuso públicamente los datos personales de ambos. Carlos Díaz

La situación escaló apenas veinte minutos después de lanzar esa modesta campaña publicitaria en redes sociales: un usuario publicó datos privados de los dos en un foro público.

"Por supuesto lo voy a denunciar, porque exponer públicamente datos personales, que ya hemos ocultado, es ilegal. En ese momento me pregunté si realmente merecía la pena meterse en este jaleo", confiesa uno de los socios.

El trasfondo y las ventas

Más allá de la broma, los creadores no ocultan el hartazgo que ha inspirado el proyecto. Un hastío que, como autónomos, también les afecta en el ámbito económico y fiscal.

Sebastián, que tiene a 15 trabajadores a su cargo, resume el sentir de buena parte de su público objetivo: "Estamos fritos, yo soporto una carga fiscal de más de un 50%.

"Llevamos ocho años de gobierno con una política totalmente ideologizada y desconectada de cómo mejorar la vida de la gente", sostiene Francisco.

También apuntan a la anomalía institucional de gobernar sin presupuestos aprobados desde 2023 o el uso de decretos millonarios en la Diputación Permanente: "Criticar esto... es que lo entiende cualquiera. Pues tampoco".

Pese al ruido en redes, o impulsados por ese mismo ruido, Lágrimas de Facha ha empezado a rodar con fuerza.

Solo a través de la red social X han colocado ya alrededor de un centenar de botellas de su primera tirada, con pedidos que llegan desde Madrid, Barcelona, Huesca y distintos puntos de la península, siendo el estuche de tres unidades el formato estrella.

En su entorno más cercano, la iniciativa se recibió entre la incredulidad y el apoyo inmediato: "La familia y los amigos nos decían: ¿No os podéis estar quietecitos?, aunque acto seguido muchos nos pidieron que les reserváramos media docena de botellas", cuentan entre risas.

Con la mirada puesta en el calendario político y en el próximo ciclo electoral, Sebastián y Francisco asumen el desenlace con la misma filosofía guasona con la que descorcharon la idea.

Las botellas cuentan con una etiqueta clásica en tonos rojos y dorados. Carlos Díaz

Si el tablero político no cambia, tienen claro el plan de contingencia: "Si no gana la derecha, pues nada, lo mismo tendremos vino para cuatro años más".

Es algo que les llega, además, por los mensajes más educados de quienes se toman mal el nombre del vino: que se van a quedar con las botellas durante cuatro años.

Luego los reciben más escatológicos, invitándoles a guardarse las botellas en lugares poco ortodoxos.

"Nos dicen mucho que nos lo metamos por cierto sitio, así que este domingo lo mismo probamos nuevas experiencias", ultiman. Fieles al cachondeo y con ironía hasta el final.