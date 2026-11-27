Durante más de una década, el paso de Pedro Sánchez por los cuarteles fue una anécdota que él mismo calificaba con desencanto. Sin embargo, a menos de 48 horas de las elecciones del 29-N, el presidente del Gobierno ha dado un giro de guion para convertir su servicio militar en munición contra la derecha.

Tras reprochar anoche en el debate a cuatro a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no haber hecho la mili, Moncloa y el propio PSOE han difundido este viernes nuevas fotos del recluta Sánchez de uniforme.

Pero la publicación de estas imágenes evidencia una contradicción en el discurso del presidente del Gobierno. En noviembre de 2015, entrevistado por Bertín Osborne en el programa En la tuya o en la mía, Sánchez resumió su experiencia sin entusiasmo: "La verdad es que la mili no me aportó nada, fue una pérdida de tiempo".

Pedro Sánchez jurando la bandera durante el servicio militar. Moncloa / Efe

Explicó que prefirió el cuartel por ser nueve meses frente a los 13 de prestación social que debían cumplir los objetores.

Sánchez cumplió el servicio en 1996, con 24 años, en el Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) Santa Ana de Cáceres, donde coincidió con Alfonso de Zurita de Borbón, sobrino de Juan Carlos I, en la jura de bandera que presidió el hoy Rey emérito.

Elegido inicialmente para la escuadra de gastadores, El Debate ha relatado que varios roces con un cabo primero le apartaron de esa unidad.

Fue destinado después al Servicio Geográfico del Ejército en Campamento (Madrid), según recoge La Razón citando fuentes militares, y pasó poco tiempo allí gracias a permisos especiales como jugador del club de baloncesto Estudiantes.

Esta etapa que él mismo ha recordado en el pasado con incomodidad la convirtió, sin embargo, anoche en un golpe de efecto durante el debate a cuatro contra Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo.

En el bloque de inmigración y política exterior, Abascal tildó al presidente de "candidato marroquí".

Sánchez contraatacó acusando a PP y Vox de aplaudir insultos de Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu y soltó un reproche medido: "Van de patriotas aquí el señor Feijóo y el señor Abascal y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. Estos dos señores no la han hecho, no sé muy bien por qué".

Minutos después, la Secretaría de Estado de Comunicación envió a la prensa una primera foto de la jura fechada el "7 7'96". Esta mañana, en el cierre de campaña, Moncloa ha remitido otras dos instantáneas que el PSOE y el exministro Óscar Puente han amplificado en X contra Abascal y Feijóo.