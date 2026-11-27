Detenido un hombre en Bilbao por matar a puñaladas a su expareja, una mujer de 34 años

Una mujer de 34 años ha sido apuñalada en Bilbao la tarde de este jueves alrededor de las 20.00 horas a manos de su expareja, un hombre de 47 años.

En concreto, fue agredida con un cuchillo en su domicilio de la capital vizcaína.

La víctima fue evacuada al Hospital de Cruces y ha fallecido la madrugada de este viernes, según publica Efe.

Agentes de la Ertzaintza han detenido este mismo jueves al hombre, presunto autor de los hechos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza tuvo conocimiento hacia las ocho de esta tarde del jueves de un incidente de violencia doméstica en una vivienda de Bilbao.

Agentes de la Policía Nacional han atendido en un primer momento este altercado, ya que una persona residente en el piso ha acudido a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas han encontrado a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, quien también se encontraba en el piso. La víctima, tras recibir una primera atención médica, ha sido evacuada al Hospital de Cruces.

Entre tanto, su presunto agresor ha sido detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores, entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.