En una de las muchas entrevistas que Pedro Sánchez ha concedido a lo largo de esta semana, aseguró haber ganado el cara a cara contra Alberto Núñez Feijóo el pasado 19 de noviembre.

No obstante, justificó su desconcertante tibieza y no haber sido más duro contra su oponente porque "sería jugar como Argentina en la final de la Copa del Mundo".

Se refirió con este símil a que no quiso insultar ni propinar golpes dialécticos de corte bajo, dentro de una estrategia electoral pactada y preparada con su equipo de campaña.

Pero en el debate a cuatro en TVE, y a escasas horas del final de la campaña electoral, Sánchez efectuó una enmienda a la totalidad de esa estrategia anterior.

En concreto, porque no dudó en manipular una frase del candidato popular para acabar llamándolo machista.

Ocurrió cuando Feijóo respondía a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, sobre la gestión de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana durante la dana.

"Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional, y no salir huyendo de Paiporta, y usted, calladita. Eso es la buena gestión", soltó el líder popular lanzando un doble reproche a los dos candidatos de la izquierda.

La frase se entendió perfectamente: que Sánchez se fue de Paiporta para no volver, y que Ada Colau no dijo absolutamente nada de aquella salida a la carrera.

Feijóo realizó esa afirmación omitiendo el verbo 'estuvo' que antecedió a calladita por quedar perfectamente sobreentendido en una comunicación oral.

Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta mientras Colau estaba calladita. https://t.co/z0MrvKFUMO — Partido Popular (@ppopular) November 26, 2026

Pese a que el contexto dejaba meridianamente claro que no había mandado callar a Colau, el candidato socialista y presidente de Gobierno tomó la palabra.

Como si estuviera en el MetLife Stadium de Nueva York el pasado 20 de julio, afeó a Feijóo que hubiese mandado a callar a Colau, y a continuación lo acusó de machista. "¿Por qué habla [sic] de calladita? Un poco de respeto", le espetó Sánchez.

La manipulación, en pleno rifirrafe dialéctico, no afectó a Colau inicialmente. Sin embargo, minutos después la candidata sí se afanó en aprovechar el regate ofrecido por Sánchez y no dudó en reprocharle a Feijóo la expresión utilizada.

"Ya me ha llamado [sic] antes calladita, demostrando su feminismo, que dijo que creció entre mujeres y le enseñaron, pero no le enseñaron mucho porque encima me manda callar. Yo le diría que calma y escuchémonos", le espetó en cuanto tuvo ocasión.

Las redes sociales tardaron segundos en replicar el tiro a puerta en forma de bulo, siendo convenientemente difundido por exministras como Pilar Alegría.

"Feijóo, a Ada Colau: 'Y usted calladita'. Si hubiera un machistómetro en el debate, Feijóo lo reventaba. Es intolerable", escribió la ahora secretaria general del PSOE de Aragón.

Feijóo, a Ada Colau: “Y usted calladita” Si hubiera un machistómetro en el debate, Feijóo lo reventaba. Es intolerable. #DebateA4RTVE — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) November 26, 2026

No obstante, uno de los primeros en aprovechar la polémica en la red social X, a las 23:45 horas, fue el también exministro Óscar Puente, quien escribió: "'Y usted calladita...' Calladita rima con patita, que es lo que has asomado hoy en el debate, Alberto".

EL exministro, conocido por su afición a X y por ser muy crítico contra los bulos cuando era responsable político de ADIF, lo hizo acompañando su frase con un vídeo de la escena convenientemente recortado, en el que solo se aprecia el "y usted, calladita".

“Y usted calladita…” . Calladita rima con patita, que es lo que has asomado hoy en el debate, Alberto. https://t.co/0YksfVFBIQ — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 26, 2026

Pero para entonces Frente Amplio, en sus redes sociales, ya lo estaban replicando con un vídeo preparado ad hoc para el tuit con el siguiente mensaje: "El domingo les callaremos nosotras".

El domingo les callaremos nosotras. #ElDebate26 https://t.co/cHWZuVjzH9 — Frente Amplio (@Frente_Amplio_) November 26, 2026

El contexto de la frase del candidato popular estuvo tan claro que la propia agencia EFE se hizo eco en un teletipo, publicado en X a las 00:23 horas, del reproche lanzado por Feijóo a Colau, denunciando su silencio ante la huida de Pedro Sánchez, a la carrera, de la localidad valenciana.

"El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a la líder de Frente Amplio, Ada Colau, de quedarse 'calladita' mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'huía de Paiporta' durante su visita tras la dana de 2024".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a la líder de Frente Amplio, Ada Colau, de quedarse «calladita» mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «huía de Paiporta» durante su visita tras la dana de 2024. https://t.co/u8XkdnmVkc — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 26, 2026

Antes de terminar el debate, Alberto Núñez Feijòo tuvo unas palabras para referirse a lo sucedido. "Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro. Pero ya está bien de teatrillo".

A su llegada a Génova, el candidato popular declaró a los medios que "muy mal le tiene que salir el debate al señor Sánchez para manipular".

A continuación apostilló sobre la dupla formada por Colau y Sánchez en el debate que "han estado calladitos y calladitas con la corrupción, han estado calladitos con sus ministros en la cárcel, han estado calladitos durante todo este tiempo. No se puede callar ante la indecencia y no se puede mirar para otro lado".

A Ada Colau, en concreto, se refirió diciéndole además que "han estado calladitos y calladitas formando parte del gobierno más corrupto".

CALLADITOS Y CALLADITAS. https://t.co/ggVvdoA53y — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 27, 2026

Minutos después, y ya dirigiéndose a la militancia en la sede del PP, enfatizó que "los de Sumar y el Frente Amplio han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción", preguntándose de nuevo si "de verdad les ha salido tan mal el debate que lo que intentan es manipular", para luego pedir "que vea la gente lo que he dicho, para que vean que han estado calladitos y calladitas todo este tiempo".

Por su parte, Sánchez, a su llegada a Ferraz, volvió a acusar de machismo a Feijóo y Abascal a su llegada a Ferraz, ante cientos de militantes.

"Ha quedado bastante evidente que son abiertamente machistas", dijo ante el populacho. "Uno no condena la violencia machista y el otro manda callar a las mujeres, son tal para cual", remachó.