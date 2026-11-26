Un ejercicio estadístico elaborado por Sociométrica a partir del promedio de encuestas publicadas hasta el pasado lunes sitúa al bloque formado por el PP y Vox a las puertas de alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos en el Senado este 29-N.

El estudio aplica 6.000 simulaciones matemáticas sobre los datos ya públicos y otorga a la suma de ambas formaciones un valor central de 163 senadores sobre un total de 267, dentro de una horquilla de entre 154 y 165 escaños.

La suma de los dos partidos se situaría en dos asientos por encima de los 161 necesarios para alcanzar los tres quintos de la Cámara Alta.

Con esos resultados, la derecha podría —sin el concurso del PSOE— reformar la Constitución, elegir los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial y proponer a 4 magistrados al Tribunal Constitucional.

Del cruce de probabilidades se desprende que el bloque de la derecha lograría superar la barrera de los 161 escaños en el 61% de los escenarios simulados (moviéndose casi siempre entre 161 y 167 asientos), mientras que en el 39% restante se quedaría por debajo.

El Senado tiene 267 escaños. De ellos, 209 se eligen por votación directa en las elecciones generales y 58 los designan los parlamentos de las comunidades autónomas.

La Constitución reserva a cada comunidad un senador, más otro por cada millón de habitantes. Los elige su parlamento autonómico en proporción al peso de cada grupo. Andalucía, la más poblada, designa nueve; La Rioja, uno.

Según la proyección de SocioMétrica, el PP alcanzaría en solitario 157 senadores, dentro de una horquilla de entre 148 y 159 asientos, repartidos entre 134 electos (horquilla 125-136, frente a los 121 que obtuvo en 2023).

A esa cifra se suman los 23 escaños que el PP tiene vía autonómica.

Esta cifra garantizaría ya a los populares la mayoría absoluta, situada en 134 escaños, por sí solos, en el 87% de las simulaciones.

Esos resultados les permitirían vetar leyes aprobadas en el Congreso, aunque éste podría luego levantarlo, o autorizar medidas al amparo del artículo 155.

Tres quintos

Sin embargo, el PP no logra alcanzar en solitario los tres quintos en prácticamente ninguna simulación, por lo que depende íntegramente de Vox para franquear ese umbral.

La formación de Santiago Abascal aportaría 6 senadores (horquilla 5-6) que se sustentan casi en su totalidad en los 5 representantes que ya posee Vox por designación autonómica.

En las urnas, Vox apenas obtendría 1 escaño (horquilla 0-1, frente a ninguno en 2023) debido al pacto alcanzado con Feijóo, pues la formación de Abascal no se presenta en 6 provincias y lleva un solo candidato en 14.

En el bloque de la izquierda, el PSOE y las listas de progreso alcanzarían un valor de 84 senadores, con una horquilla de entre 82 y 93 asientos, integrados por 63 elegidos en las provincias (horquilla 61-72, frente a los 73 que sumaron PSOE y Sumar en 2023) y sus 21 designados autonómicos.

Por último, el resto de partidos nacionalistas y regionalistas reuniría 20 senadores (horquilla 19-21), correspondientes a 11 electos (horquilla 10-12; en 2023 lograron 14) y sus ya 9 designados.

El PP, que según la estimación, ya partiría ganando el 3-1 en 40 de las 52 circunscripciones, tendría muy poco recorrido al alza y un riesgo elevado a la baja si se produjera un ligero trasvase de voto hacia la izquierda.

En el 14% de las simulaciones realizadas, el bloque se queda a las puertas (entre 155 y 160 escaños) al perder dos o tres 'terceros senadores' ajustados en determinadas provincias, y en un 20% cae por debajo de 150 si el PSOE recortase distancias a escala nacional.

Solo en el 10% de los cálculos simulados perderían también la mayoría absoluta y en un 2% quedarían por debajo de 105 senadores.

Riesgo y oportunidad

Así, el estudio realizado por Sociométrica para EL ESPAÑOL identifica 21 provincias donde un escaño estaría en el aire, con una probabilidad de cambio de entre el 15% y el 85%.

Serían 18 circunscripciones de riesgo donde PP y VOX pueden perder un senador, y 3 de oportunidad donde pueden ganarlo.

Entre esas 18 provincias de riesgo, donde el PP-Vox podrían quedarse con 2 senadores en lugar de 3 serían Guadalajara (45% de probabilidad de pasar del 3-1 al 2-2), Sevilla (43%), Córdoba (41%), León (39%) y Las Palmas (39%), donde pasarían de 4 a 3 escaños.

Les seguirían con menor probabilidad Valencia (33%), Huesca (32%), Toledo (29%), Teruel (28%), Albacete (27%), Ciudad Real (27%), Burgos (26%), Pontevedra (23%), Málaga (23%), Zaragoza (20%), Asturias (20%), Valladolid (17%) y Palencia (16%).

Por el contrario, las 3 provincias de oportunidad permitirían al bloque compensar eventuales pérdidas en otras circunscripciones.

Serían Tarragona (43% de probabilidad de pasar de 0 a 1 senador) y Álava (17% de pasar de 0 a 1), donde el Vox podría arrebatar el escaño de la minoría a ERC en Tarragona y el PP, a los nacionalistas vascos en Álava.

Además, en Murcia (20%), Vox tendría opciones de disputar al PSOE el cuarto senador para pasar del 3-1 al 4-0.

Para proyectar el voto provincial sobre el sistema mayoritario del Senado, donde cada elector marca hasta tres nombres en las circunscripciones de cuatro escaños, la simulación ha incorporado los acuerdos realizados por el PSOE con Frente Amplio, con candidaturas conjuntas, y del PP con Vox con retiradas y candidaturas reducidas.

Cabe recordar que los pactos entre PP y Vox para el Senado contemplan que la formación de Abascal no concurre en 6 provincias, presentan un único candidato en 14 y el PP ha renunciado a presentarse en 3.

Por su parte, el PSOE presentó listas conjuntas de progreso a la izquierda, incluyendo a Frente Amplio y aliados, salvo en Cataluña y Canarias; en Gerona, Lérida y Tarragona concurren PSC y Comuns.

Asimismo, el modelo ha asumido como parámetro de comportamiento que 8 de cada 10 votantes sigan los acuerdos de candidaturas de su propia formación.