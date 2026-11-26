José 'El Gitano' es "detenido en Cantabria" como autor del crimen machista de su 'ex' Verónica en Bullas

José 'El Gitano' fue con la piel de cordero al encuentro de Verónica al Colegio Obispos García Ródenas de Bullas. Eran las nueve de la mañana de este miércoles, cuando Vero dejó en clase a su hija, de 10 años, y regresó a casa acompañada del hombre que ya era su expareja. Una vez dentro de la casa, 'El Gitano' se mostró como lo que era: un maltratador.

"Esta mañana les vi entrar juntos en la casa, venían paseando del colegio como otras veces". "No iban discutiendo", remarca Antonia, amiga de la difunta Verónica, de 32 años y madre de dos hijas. "Yo me puse a limpiar la puerta de mi casa y escuché que empezaron a discutir. No era una pelea normal. Vero no paraba de chillar: '¡Déjame!'"

'El Gitano' la estaba apuñalando con saña dentro de su cuarto. Incluso le pegó tres navajazos al perro de presa de Verónica para garantizar que su expareja no salía viva de aquella habitación y luego huyó.

"Cuando terminaron los gritos, vi a José salir rápido de la casa, echó la llave, y se marchó", subraya Antonia. 'El Gitano' caminó con rapidez por la calle San Segundo hacia la calle de los Huertos hasta la parada de autobús del polígono 14, para coger la línea Bullas-Mula-Murcia.

"A José le vieron coger el autobús de las 10.10 horas que va de Bullas a la estación de autobuses de San Andrés en Murcia. Iba vestido con ropa deportiva de color oscuro", alerta Virginia, amiga de Verónica y que este miércoles corrió a la puerta de su casa, ante la preocupación de Antonia porque Vero no abría la puerta tras mantener una fuerte discusión con su exnovio: José P. M. (Santander, 1989).

Antonia y Virginia se han entrevistado con la Policía Judicial porque fueron las últimas en ver a Vero con José y alertaron a la Policía Local de que su amiga no abría la puerta de casa ni respondía a sus llamadas. La Guardia Civil confirma que 'El Gitano' "sigue fugado" tras perpetrar el crimen machista y podría estar en Murcia, Alcantarilla, Sevilla o Cantabria.

La Guardia Civil, este miércoles, registrando la casa de Verónica en Bullas donde fue apuñalada. Jorge García Badía

"Vero había dejado a José hace una semana", remarca Virginia, como el supuesto móvil de este crimen machista. "El martes vi a Verónica, sobre las ocho de la tarde, cuando estaba haciendo unas compras. Le dije: 'Vero, tienes que escarmentar, no vuelvas más con él'. Y ella me contestó: 'Esto se ha terminado ya porque al final voy a terminar malamente'".

Así fue por desgracia. Este feminicidio ocurrido el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debería ser la guía para cualquier víctima de malos tratos sobre lo que no hay que hacer jamás porque Verónica dejó entrar en su casa a su 'ex' José y le asestó supuestamente una veintena de navajazos en su cuarto.

"La ventana de la fachada de la casa de Verónica da al salón y al lado está su habitación. José había cerrado la puerta para que no se viera el cadáver desde la calle, pero cuando entró la Policía vi que ella estaba tirada en el suelo, yo cogí a su perro Trueno porque me conoce y los agentes temían que se les tirase porque es un animal de presa", tal y como relata Virginia.

"Los policías trataron de reanimarla. Le gritaban: '¡Vamos Verónica, vamos Verónica!' Pero estaba muerta. Llevaba muchas puñaladas". "La he visto tirada en el suelo y ha sido muy duro".

- ¿Por qué su amiga rompió su relación con 'El Gitano'?

- Virginia: Ella no podía seguir conviviendo con él porque estaba cansada de que José se gastara lo que ganaba en cocaína y en las máquinas tragaperras. Bastante tenía ella con sacar adelante a sus dos hijas, de 10 y 15 años. Vero no quería mantenerle.

Esta empleada de la hostelería estaba incluida en el Sistema VioGén porque el padre de sus hijas la maltrató, pero ese precedente no evitó que le diera una oportunidad tras otra a José, en vez de denunciar por violencia de género a este jornalero agrícola, con adicciones a las drogas y al juego, con antecedentes por robo, separado y con seis hijos. Toda una joyica a sus 37 años.

"Habían tenido muchas discusiones fuertes. Vero le había dejado diez o doce veces". Pero al final le volvía a abrir la puerta de su casa.

La puerta de la casa de Verónica en Bullas, este miércoles por la noche, precintada por la Guardia Civil. Badía

- ¿José le pegó o amenazó alguna vez a su amiga?

- Virginia: Llevaban juntos unos dos años. Ella nunca me contó que le pegara delante de sus dos hijas. Cuando se peleaban él se tiraba a por Vero. De vez en cuando le levantaba la mano. Yo le decía a Vero que los malos tratos no los quiere nadie.

Era una mujer muy trabajadora, muy familiar, siempre estaba cuidando de sus dos hijas y muy pendiente de ellas. Verónica siempre cedía y le daba una oportunidad a José. Ella era muy buena.

Este miércoles 25 de noviembre, volvió a darle una oportunidad, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. "José había dicho el día anterior, en el bar donde va a jugar a las tragaperras que iba a matar a Verónica: 'La tengo que matar'". Cumplió su amenaza 24 horas después y huyó en bus.

La Guardia Civil y la Policía Nacional le buscaban por Murcia porque el bus que cogió llegaba a San Andrés. También había sospechas de que podría estar en Alcantarilla porque allí viven sus seis hijos con su exsuegra y tiene amigos. Incluso por Sevilla porque el hermano de José reside en la capital hispalense.

Pero este asesino maltratador ha sido arrestado en Cantabria, según han adelantado en exclusiva fuentes policiales a EL ESPAÑOL. Al parecer, José 'El Gitano' volvió a la tierra de la que es oriundo porque nació en Santander. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha confirmado la información adelantada por este diario en su cuenta de 'X':

"Detenido el presunto autor del asesinato de Verónica en Bullas, tras entregarse a la Policía en Cantabria, gracias al amplio dispositivo de búsqueda desplegado. Reitero mi más profunda condena a este crimen machista y mi afecto más sincero a los familiares y amigos de la víctima".

Joaquina, la madre de José 'El Gitano', este miércoles, a unos metros de la casa de Verónica. Badía

Pasaban unos minutos de las 8.30 horas de este jueves, cuando José 'El Gitano', luciendo un chándal, con sudadera de color azul oscuro y pantalón negro, se ha presentado en la Jefatura Superior de Policía de Santander y ha soltado una confesión en el control de accesos que un agente ha trasladado a sus superiores como una exhalación.

"Se ha entregado en la Comisaría. Ha llegado a la zona de seguridad y ha dicho que había matado a su mujer". "Un agente ha contado rápidamente que 'hay un señor que ha entrado diciendo que ha matado a su mujer y se quiere entregar'", según detallan fuentes policiales.

Cogió un tren desde Madrid

Al parecer, este miércoles, 'El Gitano' logró llegar en autobús a la estación de San Andrés. Allí cogió otro bus de Murcia a Madrid y en la capital compró un billete de tren hasta Santander donde tiene familia porque su difunto padre era de esa ciudad. Estas fuentes policiales remarcan que la confesión del autor de este crimen machista ha sido bastante telegráifica.

"Iba lloroso, despistado y con aspecto de haber dormido poco". "Solo llevaba su DNI, ni siquiera tenía su móvil". "Ha relatado que ha estado dando vueltas por Santander y que había pensado que le iba a estar buscando la policía, al final le iban a encontrar y prefería entregarse por matar a su mujer: 'Mejor me entrego'".

El autor de este crimen machista ha tomado esta decisión después de que su madre, Joaquina, en una entrevista concedida a este diario le pidiera públicamente que se entregara: "Hijo mío, te pido que te entregues y no hagas locuras". Tras esta entrevista, dos agentes de Policía Judicial pidieron al periodista dejarles hablar con la madre de 'El Gitano' y le pidieron que intercediera con su hijo para convencerle de que debía abortar su huida.

Este jueves lo hizo y deberá responder ante la Justicia por el crimen machista número 48 en lo que va de 2026. La violencia de género sí existe, por mucho que la niegue Vox, y la sufren mujeres como Verónica, madre de 2 hijas y empleada de la hostelería que este viernes se iba a incorporar a su trabajo en el Bar Baños.