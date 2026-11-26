La división ideológica que afronta el país ante las elecciones generales se palpa también entre las principales creadoras de contenido.

Hasta esta campaña, no era habitual que las influencers de Instagram se posicionaran políticamente, dados sus contratos publicitarios y la variedad.

Pero seis de las mayores estrellas de este mundo que acumulan millones de seguidores han dejado caer o directamente han reconocido a qué formaciones van a votar.

Se trata de Dulceida, María Pombo, Laura Escanes, Jessica Goicoechea, Sofía Suescun y Laura Matamoros. Entre todas reúnen alrededor de 13 millones de seguidores solo en Instagram.

En la cima del ranking por volumen de seguidores se sitúa Dulceida [cuyo nombre real es Aida Domènech], con 3,3 millones de fieles en esta red social. La pionera del sector en España ha evitado pedir el voto para unas siglas concretas, pero su alineamiento con el bloque progresista ha quedado nítido en dos momentos clave de esta recta final.

Dulceida y Alba Paul en el Festival de Málaga. Gtres

Primero respondió en sus stories a las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso del 15 de noviembre en Illescas —donde la presidenta madrileña cargó contra la ampliación legal del concepto de familia planteada por PSOE y Frente Amplio—. Dulceida publicó una imagen junto a su esposa, Alba Paul, y su hija Aria, acompañándola de un mensaje: "Esto es una familia".

Cinco días después, el 20 de noviembre, aprovechó la alfombra roja de LOS40 Music Awards en el Palau Sant Jordi de Barcelona para pedir movilización en defensa de los derechos conquistados.

"No quiero que se retroceda en nuestro país", advirtió como mujer y referente LGTBIQ+, deseando que el domingo "todo el mundo vaya a votar con empatía y conciencia de clase".

Esto es un claro llamamiento a votar a la izquierda, aunque no especificó qué papeleta meterá en el sobre el 29-N.

Compartiendo el primer puesto en el podio con Dulceida por número de seguidores [con 3,3 millones] se encuentra María Pombo.

Su cercanía al espectro conservador viene de lejos, aunque en noviembre de 2022 trató de sortear las etiquetas en La Resistencia con aquella frase célebre: "Soy muy roja para los muy fachas; y para los muy rojos, soy muy facha".

La empresaria madrileña abandonó esa equidistancia a principios de agosto de 2026 ante la crisis migratoria de Ceuta, reprochando la falta de controles frente a unos servicios saturados y advirtiendo de que la solidaridad no puede hacerse "sin orden, sin control y sin pensar en las consecuencias".

La mecha definitiva prendió esta semana cuando la también creadora de contenido Claudia Romero subió un vídeo atacando el baile electoral de Laura Escanes y denunciando que a los famosos afines a la derecha se les somete a "una sangría y una persecución social". Pombo dejó un comentario de una sola palabra que encendió las redes: "Amén".

María Pombo en el photocall. Gtres

Este comentario produjo una ruptura total con Laura Escanes, tercera en este ranking por seguidores, con 1,9 millones. En años anteriores había confesado su pasado independentista y su desencanto "por los políticos", e incluso llegó a defender que "quien debería hablar son los políticos, no los influencers".

Todo cambió el domingo 22 de noviembre, cuando publicó en TikTok un vídeo bailando junto a dos amigos al ritmo de la canción "Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez".

Esta melodía, convertida en banda sonora viral del 29-N, fue creada con inteligencia artificial como réplica a una frase de la portavoz popular Ester Muñoz asegurando que nadie votaría al líder socialista.

En el cuarto peldaño del ranking irrumpe Jessica Goicoechea, con 1,8 millones de seguidores en Instagram. La modelo y empresaria catalana se ha convertido este otoño en una de las voces más contundentes contra la continuidad de Pedro Sánchez.

Su escalada arrancó a finales de octubre con duras protestas contra los disturbios y la inseguridad en Barcelona. El 11 de noviembre elevó el tono al hilo de la crisis de Ceuta mencionando directamente al presidente: "Vas a pasar a la historia como el peor presidente de España".

Este martes 24 de noviembre, en pleno vendaval por el choque entre Escanes y Pombo, Goicoechea difundió un extenso comunicado en sus stories pidiendo un giro político.

"Estoy cansada de escuchar, cada vez que hay elecciones, que si gana la derecha 'vamos a retroceder'", escribió, citando la crisis de la vivienda, la inseguridad y la presión sobre autónomos y pymes antes de rematar: "Hace falta un cambio de rumbo de verdad, y eso pasa por apoyar a quien esté dispuesto a hacerlo de verdad".

El quinto puesto corresponde a Sofía Suescun, con 1,6 millones de seguidores en Instagram. La ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes, cuyo contenido habitual es de entretenimiento, sorprendió este martes al sumarse al bloque socialista.

Lo hizo con un vídeo en Instagram haciendo dominadas al aire libre al son del mismo tema viral "Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez" y mencionando al candidato del PSOE.

Cierra el ranking en sexta posición Laura Matamoros, que ronda el millón de seguidores en Instagram.

A diferencia de otras compañeras que han esperado al tramo final de la campaña, la hija de Kiko Matamoros ya se había pronunciado abiertamente a finales de marzo de 2026 en el pódcast Ac2ality, donde declaró que votaría al PP por interés económico y descartó a Vox porque "los extremos siempre son malos".

El lunes 23 de noviembre remató su postura en el programa El sótano Queen, rebajando el tono hacia el rival pero marcando una prioridad rotunda para este domingo: "Tampoco hace falta matar a nadie por ser de izquierdas, no... Tampoco hace falta posicionarse en la derecha extrema. Lo que hace falta es echar a Pedro Sánchez de donde está y punto".

La influencia

Más allá del ruido y de los unfollows, la gran incógnita para los cuarteles generales de los partidos es si esta guerra de stories y bailes realmente mueve papeletas.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, el politólogo y consultor de comunicación política Javier Sánchez advierte contra la tentación de equiparar audiencia masiva con voto garantizado.

"Creo que hay que distinguir entre capacidad de movilización y capacidad de persuasión. Un influencer puede tener millones de seguidores, pero eso no significa que pueda trasladar millones de votos a un partido", señala el experto.

Según explica Sánchez a este diario, el verdadero alcance de estos pronunciamientos opera en un plano menos visible pero clave para cualquier campaña.

"El efecto más probable de estos posicionamientos es reforzar opiniones que ya existen, movilizar a personas menos interesadas en la política y, sobre todo, introducir el debate electoral en comunidades que habitualmente están alejadas de la conversación política", apunta.

"Los influencers construyen una relación de familiaridad y confianza con sus audiencias. Sus seguidores sienten que los conocen, que comparten parte de sus gustos y de su estilo de vida. Cuando esa figura expresa una preferencia política, el mensaje llega a través de un vínculo previo, no como un mensaje de propaganda convencional", detalla Sánchez.

Ese vínculo explica por qué la campaña del 29-N ha desplazado su centro de gravedad hacia los creadores digitales, desde las entrevistas de candidatos con Jordi Wild o el youtuber Plex hasta las coreografías en TikTok.

Los datos del estudio de 40dB para El País y la SER, realizado entre el 18 y el 20 de noviembre, confirman hasta qué punto la contienda electoral se juega ya fuera de los medios tradicionales.

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"En definitiva, los influencers no necesariamente deciden el voto, pero sí pueden influir en el contexto en el que se decide. Y eso, en una campaña electoral, tiene un valor estratégico", concluye Sánchez.

Ese relevo generacional resulta evidente al contrastar el terremoto de Instagram con el ritual tradicional de las elecciones en España.

Mientras cerca de 200 firmas del ámbito cultural —como Javier Bardem, Rosa Montero o Rodrigo Sorogoyen— encabezaban esta semana un manifiesto de apoyo al Frente Amplio, y veteranos como Joan Manuel Serrat o Loles León arropaban a Sánchez en los mítines, el pulso de las redes ha orbitado alrededor de Escanes, Pombo, Dulceida y Goicoechea.

Javier Sánchez lo resume con una sentencia que retrata el nuevo equilibrio de poder en este 29-N: "Además, los influencers son ahora lo que eran antes el mundo de la cultura. Tienen mucha más repercusión que los típicos manifiestos del 'mundo de la cultura'".

El espectro ideológico

Por otro lado, la consultora especializada en comunicación, María Pinto, de RedLines, explica a EL ESPAÑOL que, en capacidad para marcar la conversación, hoy gana tiene más fuerza en las redes con claridad "la alt-right [extrema derecha]. Lo vemos en YouTube, X, Twitch, Telegram y en buena parte de TikTok".

"No se debe a que tenga mejores argumentos, sino a cómo funcionan las plataformas. El algoritmo premia la emoción, sobre todo la indignación, y premia el formato magufo de 'lo que los medios no te cuentan'. Ese ecosistema nació fuera de los medios tradicionales y habla el idioma nativo de la red", explica.

"La izquierda tiene más fuerza en otro terreno: el respaldo de famosos, de la cultura y del entretenimiento, y en Instagram. Pero ese apoyo suele ser más institucional que militante. La derecha alternativa tiene creadores que son activistas. La izquierda suele tener celebridades que, de vez en cuando, se posicionan", sostiene.

Esta campaña añade un matiz: "Entre los influencers de estilo de vida, que no son políticos, la influencia más eficaz no es la que pide el voto, sino la que marca qué está bien visto y qué no en su comunidad. Y ahí la balanza está bastante más repartida de lo que parece".

PREGUNTA. ¿Hasta qué punto puede beneficiar a un partido que estos creadores le apoyen en campaña?

RESPUESTA. Bastante menos de lo que se cree e incluso a veces es incluso perjudicial. Aporta un alcance a públicos que no consumen política: una influencer de estilo de vida llega a mujeres jóvenes que no ven un mitin ni leen un periódico. Para esa audiencia, es casi el único canal.

También aporta movilización, más que persuasión. No convence al votante del otro bloque, pero puede activar al joven que duda entre votar y quedarse en casa. En una elección ajustada, eso cuenta. Y por supuesto, aporta normalización: hace 'aceptable' votar a una opción en entorno donde no lo era.

Por su parte, que haya interacción no significa que se cambie el voto. Según el informe Jóvenes españoles 2026 de la Fundación SM, la mitad de los jóvenes sigue a creadores de contenido, pero solo un tercio de ellos reconoce haber cambiado alguna vez de opinión por su influencia. Y eso es cambiar de opinión en general, no de voto.

Sin embargo, el respaldo de una creadora de contenido también puede volverse en contra del partido al que pretende ayudar.

María Pinto advierte de que estas intervenciones tienen un efecto rebote: las comunidades digitales son transversales y cada posicionamiento puede generar una reacción contraria que termine movilizando al bloque rival.

P.- ¿Hasta qué punto puede perjudicar a un partido el apoyo público de una influencer?

R.- Puede perjudicarle porque pierde el control del mensaje. La conversación deja de girar en torno al partido y pasa a girar en torno a la creadora de contenido.

Es lo que ha ocurrido con Laura Escanes: el apoyo al PSOE ha terminado convirtiéndose en una polémica sobre los ataques que ha recibido. Para el partido hay una parte positiva, porque consigue visibilidad entre públicos a los que difícilmente llegaría por los canales tradicionales, pero también puede movilizar al adversario y alimentar la confrontación.

P.- ¿Y qué ocurre con las creadoras que no piden abiertamente el voto para nadie, pero dejan entrever sus simpatías políticas?

R.- Es una forma de influencia que puede resultar incluso más eficaz. Quien no se posiciona abiertamente conserva su credibilidad con toda su comunidad y, a veces, un gesto mínimo pesa más que un respaldo formal. Es lo que ha sucedido con María Pombo y su comentario "Amén".

Es una influencia por contraste: no te dice a quién votar, sino qué comportamientos o posicionamientos no están bien vistos en su entorno.

La consultora también advierte de que la popularidad de una figura pública no garantiza que su respaldo se traduzca en resultados electorales. Para ilustrarlo recuerda las campañas estadounidenses de Hillary Clinton en 2016 y Kamala Harris en 2024, ambas rodeadas de un amplio apoyo de celebridades y creadores de contenido, pero sin conseguir llegar a la Casa Blanca.

P.- ¿Qué enseñan esos precedentes a los partidos?

R.- Que la visibilidad no equivale a persuasión. En el caso de Kamala Harris hubo un respaldo enorme de figuras como Taylor Swift, Beyoncé y Oprah Winfrey, pero eso no bastó para convencer a los electores que necesitaba. Con Hillary Clinton ocurrió algo parecido: cerró la campaña con conciertos de grandes artistas ante estadios llenos de personas que, en buena medida, ya estaban de su lado.

"Los influencers mueven conversación, no votos. No convencen a los ajenos", sostiene Pinto.

Por eso recomienda elegir a los creadores por la afinidad con sus comunidades y no exclusivamente por el número de seguidores, integrarlos en la estrategia electoral y tener preparado un plan para cuando el apoyo se convierta en polémica. Porque, en campaña, advierte, esa posibilidad siempre está ahí.