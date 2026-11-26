El doctor David empieza a tener en chino mandarín su defensa por violar supuestamente a una paciente que estaba sedada y sobre la mesa de operaciones mientras la sometía a un aumento de pecho en un hospital privado de Murcia.

Esta paciente fue intervenida el 4 de diciembre de 2025 y en una faja que llevaba tras someterse a esa intervención, se detectaron "restos de semen" en los hisopos perianales y vaginales. La juez de Molina de Segura ordenó comprobar si ese esperma hallado en la paciente pertenecía al cirujano plástico al que había denunciado por violarla.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a un informe del Instituto de Medicina Legal que revela que esos fluidos hallados en la denunciante pertenecen al doctor David G. S. (México, 1979).

“A partir de los restos de semen (segunda fracción de la lisis) presentes en el hisopo anal, en el hisopo de vulva, en el hisopo vaginal y en el hisopo de fondo de saco tomados a Antonia [nombre falso], se obtiene un perfil genético procedente de un varón en el análisis de marcadores STR autosómicos", tal y como expone el documento fechado el 9 de noviembre.

“Tras el registro y comparación del perfil genético de marcadores STR autosómicos, referido en el párrafo anterior, en la base de datos nacional de ADN, se ha detectado coincidencia con el perfil genético obtenido a partir de una muestra indubitada tomada a David G. S.".

Raúl Pardo-Geijo, abogado que representa a la paciente en su acusación contra este afamado cirujano plástico, admite que "en toda mi carrera no me había encontrado con nada tan rocambolesco".

"No creo que vuelva a encontrarme algo así, pues pocas conductas revelan tanta indiferencia hacia la persona confiada al cuidado de un facultativo y tanta fe en que nadie llegaría a saberlo".

El conocido penalista Raúl Pardo-Geijo.

El médico forense despeja cualquier duda de que esos fluidos no pertenezcan al cirujano plástico que permanece en prisión provisional, desde que en diciembre del año pasado esta mujer le denunció ante la Policía Nacional. El informe entregado a la magistrada alude a un "cálculo estadístico" para remarcar que ese semen pertenece al doctor David.

"El índice de verosimilitud (LR) obtenido es de 1 111 434 782 129 200 000 000 000 000 000, valor que indica que es más de 1 quintimillón de veces más probable obtener ese perfil genético a partir de los restos de semen hallados en los hisopos anal, de vulva, vaginal y de fondo de saco si se considera que procede de David G. S., frente a que proceda de otro individuo tomado al azar de la población española”, advierte el forense.

De forma que este informe sigue encaminando hacia el banquillo de los acusados a este cirujano plástico, con clínicas en Alicante y Madrid, para responder por aquella intervención del jueves 4 de diciembre de 2025 y que consistía en un aumento de pecho mediante la técnica de lipolifting.

De forma que la paciente se colocó en posición ginecológica en la mesa de operaciones y con las piernas abiertas sobre las perneras. Durante la cirugía, el doctor David fue grabado por una auxiliar de enfermería que estaba en el quirófano y que sacó su móvil al ver al facultativo haciendo un “movimiento de caderas” y “pélvico" entre las piernas de esa mujer.

Tales vídeos fueron entregados por la dirección del hospital privado a la Policía Nacional que arrestó a este cirujano, de 47 años, y que permanece en prisión desde hace más de un año. De hecho, la magistrada de Molina de Segura ha negado al facultativo la libertad provisional.

“Cuando el investigado pidió su puesta en libertad, invocando que los análisis practicados no habían encontrado restos seminales, respondí que al edificio probatorio le faltaba todavía su clave de bóveda y que había que buscarla donde aún no se había mirado", según recuerda Raúl Pardo-Geijo, abogado de la víctima.

"Reclamé que se trajeran a la causa las muestras tomadas a la paciente la noche siguiente a la operación, que se examinara su contenido genético y que se confrontara con el del propio investigado". "El resultado ya se conoce y sostiene el arco entero. Nunca he formulado una acusación a partir de intuiciones: quise que decidieran los peritos y lo han hecho sin ambigüedad alguna".

La imagen que analiza la UFAM apuntando a que el doctor David colocó algunas máquinas para que no se viera su cuerpo.

Raúl Pardo-Geijo avanza que ejercerá una acusación particular "sin concesiones" y "con el rigor que merecen unos hechos de esta naturaleza y agotando cuantas vías me reconoce la ley. La bata que le abrió las puertas del quirófano al cirujano, no le servirá de escudo ante el tribunal”.

"La mujer a la que represento aceptó la anestesia convencida de estar en buenas manos, recobró el conocimiento ajena a lo ocurrido y solo lo descubrió cuando otros se lo contaron”, según sostiene Pardo-Geijo.

“Desde entonces, mi clienta ha vivido entre la suspicacia de algunos y su propio desconcierto. Ese capítulo queda cerrado con el informe forense", advierte el afamado penalista. "Lo que se investiga habría tenido lugar en una sala de operaciones, con la paciente indefensa, ante el personal que asistía al cirujano y bajo la apariencia de un acto médico".