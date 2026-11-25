El rey Felipe VI y el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, han mantenido este miércoles 25 de noviembre una reunión de trabajo en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de la visita de trabajo del mandatario austríaco a España, en la que han abordado las relaciones bilaterales entre ambos países.

En el encuentro ha participado también la ministra de Defensa, Margarita Robles. Tras la reunión, los Reyes y el presidente austríaco, acompañado de su esposa, Doris Schmidauer, han visitado la exposición Mariana de Austria en el Museo del Prado.

Más de un centenar de obras integran esta muestra que analiza cómo el arte se convirtió en un instrumento esencial de representación y legitimación de la autoridad de una mujer, Mariana de Austria, quien tras la muerte de Felipe IV, asumió la regencia durante la minoría de edad de Carlos II en un contexto de profunda crisis política y dinástica.

Los Reyes y el matrimonio presidencial austríaco en el Museo del Prado este miércoles Gtres

Pinturas, esculturas, estampas y artes decorativas integran esta exposición que demuestran cómo Mariana de Austria afirmó y proyectó públicamente su autoridad y poder como reina consorte, regente y reina madre en la Europa de la Edad Moderna a través de obras de artistas como Velázquez, Martínez del Mazo, Carreño de Miranda o Claudio Coello.

A continuación, las dos parejas han posado para la fotografía oficial en el Palacio de la Zarzuela, donde después Sus Majestades les han ofrecido un almuerzo. Se trata del último acto conjunto que presiden los Reyes antes de los comicios del próximo domingo 29 de noviembre.

Almuerzo ofrecido por los Reyes en honor del presidente federal de la República de Austria, Alexander Van der Bellen, y Doris Schmidauer, en el Palacio de La Zarzuela. ➡️https://t.co/dBXaO8jSXt https://t.co/1e87zpHIN0 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 25, 2026

España y Austria atraviesan un excelente momento en sus relaciones bilaterales, tanto en el plano económico como en el político, una situación que se pone de manifiesto con este viaje en el que el presidente austriaco asistirá este jueves a un foro económico organizado por la CEOE.



Asimismo, está previsto que mantenga un encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la visita que realizará a Seseña (Toledo), donde se ubica la empresa austriaca Verbund Green Power Iberia.

Reproducción histórica de la estructura interior y el vestido de la reina Mariana de Austria realizado por Lorenzo Caprile. Gtres

Verbund es la principal compañía energética de Austria y uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica y renovable de Europa.



Durante su visita a España, el presidente austriaco no se reunirá con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.



Fuentes del Ejecutivo han informado a EFE de que se barajó esa posibilidad antes del adelanto electoral al 29 de noviembre, pero que tras el anuncio de Sánchez de anticipar los comicios se modificaron las previsiones y las agendas y no se fijó ningún encuentro entre ambos.



La de hoy es la segunda visita del presidente austriaco a la Zarzuela después de la audiencia celebrada en diciembre de 2019, cuando Felipe VI recibió a Van der Bellen con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y en la que también se abordaron las relaciones bilaterales.

Los reyes de España realizaron en enero de 2022 su primer viaje oficial a Austria invitados por Alexander Van der Bellen, en el cargo desde 2017.