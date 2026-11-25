La fama le vino de golpe a Daniel Alonso Góndez, conocido como Plex (Toro, 2002). Su infancia no fue en una ciudad, rodeado de tecnología ni mucho menos: él creció alejado de ese ruido, acompañado de animales, en una casa de campo en la provincia de Zamora.

No buscaba los focos. "Era un chaval supernormal, no destacaba, era tranquilo", dijo hace un tiempo en una entrevista con Jordi Wild en 'The Wild Project'.

El internet llegó a su casa cuando tenía 13 años. Antes, si deseaba tener contacto con la tecnología, debía ir a la biblioteca o apuntarse a informática por las mañanas.

Pero su vida dio un vuelco inesperado. Atrás quedó el chico tímido que no buscaba las luces: ahora, el 'youtuber', que reúne más de 30 millones de seguidores entre todas sus plataformas, ha podido entrevistar a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y a Pedro Sánchez, líder del PSOE, a escasos días del 29-N.

Se ha mostrado ilusionado por ello y sabe que es un logro al que no cualquiera puede llegar.

Ambos candidatos, al igual que en el caso de Jordi Wild, fueron hasta su mansión para grabar las entrevistas, las cuales se publicarán en su canal de YouTube este 25 de noviembre a las 20:00 (Pedro Sánchez) y a las 21:00 (Alberto Núñez Feijóo).

En reiteradas ocasiones, Plex ha reconocido que nunca esperó llegar a lograr lo que tiene en el presente. Para él, conectarse a internet cuando era niño era un lujo.

"A mí me flipaba porque todos mis amigos tenían internet y yo no porque vivía en el campo. Intenté tener conexión con un satélite, pero no iba bien. También me compré hasta el típico USB que enchufabas en el ordenador", aseguró.

Raíces

La vida en esa calma siempre le gustó. Su padre, Bernardo, es agricultor, y su madre, Marifé, es ama de casa. Su hermana pequeña, Ana, ha querido seguir sus pasos y abrió un canal con vídeos de bromas en TikTok, donde suma 1,2 millones de seguidores.

Los inicios de Plex no tuvieron la exposición que sí hay en la actualidad. Antes no se consideraba que subir vídeos a plataformas pudiera tener un rédito o permitir vivir de ello.

La tecnología apenas estaba avanzando y para las familias tradicionales era inconcebible no apostar por lo que habitualmente la sociedad ha apostado: una carrera en la universidad y un trabajo en una empresa.

Sin embargo, los niños no suelen conocer las barreras que los adultos, con el paso de los años, implantan. Por ello, Plex abrió su canal de YouTube en 2014, cuando apenas tenía 12 años.

Al principio hacía de todo un poco, hasta que en 2017, cuando Fortnite tuvo un 'boom' en los videojuegos, muchos 'youtubers' aprovecharon ese impulso para crear contenido de sus partidas.

Hasta en ello Plex fue la excepción. Él no subía ningún vídeo de sus partidas, pero sí hacía tutoriales explicando cuáles eran las mejores configuraciones para los distintos tipos de jugadores.

No enseñaba su rostro. Su voz era la de un adolescente común y cada vídeo, como mucho, duraba cinco minutos.

Uno de esos se hizo viral, con más de 40.000 visualizaciones, que para ese entonces era una gran cantidad. En él mostraba la configuración que utilizaba el 'youtuber' TheGrefg en Fortnite.

A medida que fue creciendo y ganando suscriptores, entendió que debía dejar su natal Toro, cambiar la naturaleza por el cemento e intentar buscar su vida en Madrid, aunque fuese una decisión difícil y un cambio radical a lo que estaba acostumbrado.

Llegó con 18 años, sin conocer mucho de la vida, pero con una idea clara: subir contenido de retos y viajes por el mundo.

Vuelta al mundo

En 2023, Plex decidió que no quería simplemente viajar por el mundo, sino que haría una serie de vlogs para dar una vuelta al planeta.

Lo hizo en 80 días y a diario subía contenido. En él, sus seguidores lo pudieron ver sobreviviendo en una isla desierta y posteriormente paseando entre leones en África.

Un tiempo después, cuando la polémica de Frank Cuesta explotó, fue uno de los primeros en viajar al santuario en Tailandia para tenderle la mano.

Todo ello lo llevó a los focos, los que nunca buscaba, pero que siempre estaban allí.

Por todo su trabajo ganó galardones en los Premios Ídolo y en los GenZ Awards. Un tiempo después, Ibai Llanos lo invitó a participar en la Velada del Año en dos ediciones. En la primera, en 2024, se impuso ante El Mariana, y en la otra, en 2026, le ganó al salvadoreño Fernanfloo.

En medio de ese proceso conoció a la cantante Aitana, con quien se confirmó su noviazgo en julio de 2025.

Regreso

En gran medida, Plex ha sido fiel a sus principios: su contenido se ha basado en explorar la naturaleza, respetarla y difundir su pasión por los videojuegos.

Además de ello, lanzó tres libros y se compró una parcela de más de 1.000 metros cuadrados en la sierra de Madrid, donde reside alejado de la ciudad y en contacto con el campo.

Durante todo este tiempo se le ha preguntado en diversas ocasiones por qué decidió quedarse en España y no irse a Andorra como otros 'youtubers', algo a lo que ha respondido, tajantemente, ha dicho que no necesita hacerlo y que su residencia fiscal continuará en su país.

"Para mí, el dinero es para poder vivir cerca de mi familia, de mis amigos, y poder ir donde quiera cuando quiera. Entonces, irme a vivir a un pueblo en mitad de la montaña para no pagar la mitad de impuestos, pero no poder hacer nada", comentó.