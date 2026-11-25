“Por poner un ejemplo: nosotros, los mayores, sabemos cómo comportarnos, pero algunos de los chicos más jóvenes que están aquí seguro que tendrán problemas”, cuenta a EL ESPAÑOL Yussef, uno de los inmigrantes alojados en el campamento de Los Rosales, en Ceuta.

Según explica, entre los menores de edad que residen en estas instalaciones se producen algunos conflictos de convivencia. “De vez en cuando tienen problemas, como que se roban los móviles unos a otros”, relata, aunque matiza que “los alborotadores son unos pocos”.

Sus declaraciones llegan después de una nueva noche de tensión en el asentamiento temporal habilitado junto a la antigua prisión de Los Rosales.

La Policía Nacional tuvo que intervenir durante la madrugada del martes tras un altercado protagonizado por varios de los inmigrantes acogidos en estas instalaciones, en este caso menores de edad, según testigos oculares consultados.

La situación se complicó hasta el punto de que fue necesaria la presencia de distintas unidades policiales para recuperar el control del recinto, según recoge El Faro de Ceuta.

En concreto, hasta el asentamiento se desplazaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que tuvieron que intervenir para evitar que el altercado adquiriese mayores dimensiones.

Durante el operativo, los agentes procedieron al desalojo de varios inmigrantes de nacionalidad marroquí que se encontraban en el interior del recinto.

El balance de la intervención se saldó con una persona detenida, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas del arresto.

Según ha afirmado otro inmigrante que vive en el campamento, todo comenzó con una pelea entre dos menores de edad que fue a más.

Yussef también confirma que sacaron del campamento entre 10 y 20 personas por la noche, y afirma además que algunos adultos se están quitando las pulseras identificativas para escapar del campamento, aunque los menores permanecen en las instalaciones y no se están escapando, por el momento, de este recurso.

Los menores, disconformes

Los testimonios recabados por EL ESPAÑOL entre los menores alojados en Los Rosales apuntan a que algunos de ellos sufrieron golpes por parte de las fuerzas de seguridad durante los incidentes de la madrugada.

Dos de ellos aseguran que utilizaron porras y que algunos jóvenes terminaron saliendo al exterior entre lágrimas tras ser golpeados. Sin embargo, ninguno de los menores consultados ha explicado cómo comenzó el enfrentamiento ni qué circunstancias provocaron los problemas durante la pasada noche.

La versión de los trabajadores de seguridad consultados por este medio es distinta. Según explican, la convivencia entre adultos y menores es, en términos generales, muy buena. No obstante, uno de los vigilantes, que trabaja en el turno de noche, reconoce que se producen episodios conflictivos protagonizados por algunos menores de edad con relativa frecuencia.

Según relata, algunos pocos en ocasiones se pelean, tienen problemas para respetarse entre ellos e incluso abandonan las instalaciones durante la noche para fumar porros o consumir alcohol.

Varios inmigrantes dentro del campamento de Los Rosales. María Inmaculada Balbás Pérez

A esto hay que sumarle las reivindicaciones de los menores de edad, que no quieren estar en campamentos con adultos, sino ser trasladados a centros de menores.

“Tenemos miedo de que cuando desalojen el campamento y retiren las jaimas nos lleven a Marruecos junto a los adultos”, explica uno de los menores de edad, de 17 años, que llegó a Los Rosales procedente del antiguo campamento del Puerto.

El guardia de seguridad resume la situación de los menores en una sola frase: “Nunca van a estar contentos”.

"Como ellos saben que aquí en España a los menores se les tiene más en cuenta y se les protege, aprovechan para pedir", añade.

Del Puerto a Los Rosales

La convivencia entre adultos y menores se remonta a la apertura del desmantelado campamento del Puerto.

La apertura de las carpas del Puerto, a mediados de septiembre, estuvo marcada por el caos. Un amplio dispositivo policial tuvo que contener a miles de inmigrantes que intentaban acceder a las instalaciones, en medio de escenas de tensión en las que la Policía tuvo que disparar pelotas de goma para contener a la avalancha humana que intentaba acceder a las instalaciones.

La falta de plazas provocó que el acceso quedara condicionado, en la práctica, por el orden de llegada. Quienes no consiguieron entrar tuvieron que regresar a los asentamientos improvisados en las playas de El Trampolín y Benítez, que fueron desmantelados el 5 de octubre.

De esta manera, adultos y menores, principalmente jóvenes de 16 y 17 años, terminaron conviviendo durante más de dos meses en los recursos provisionales habilitados en la ciudad.

Tras el desalojo de estos hace unas semanas, alrededor de 300 menores que residían allí junto a adultos fueron realojados en las instalaciones que tuvieron que habilitarse de emergencia en Los Rosales y el embolsamiento de Loma Colmenar tras la entrada masiva.

Según recogió El Faro de Ceuta, cerca de 200 menores trasladados a Loma Colmenar tras el desmantelamiento del campamento del Puerto han reclamado su traslado a un centro específico para jóvenes. Los alrededor de 60 que fueron derivados a Los Rosales comparten esa misma petición.

Así, el antiguo polvorín de los campamentos del Puerto se ha trasladado al campamento de Los Rosales.