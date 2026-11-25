La pobre Joaquina no puede dejar de llorar mientras apura un cigarrillo de liar. "Mi corazón se ha roto", recalca esta vecina de Bullas, de 58 años, sin poder encontrar consuelo porque su hijo, José, ha matado a puñaladas a la mujer que hasta hace bien poco era su nuera: Verónica.

De hecho, Joaquina atiende a EL ESPAÑOL para hacer un llamamiento público a José P. M., de 37 años, en busca y captura por perpetrar un crimen machista en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: "Hijo mío, te pido que te entregues y que no hagas ninguna locura más".

- ¿Verónica había denunciado a su hijo por violencia de género?

- Joaquina: ¡Él nunca le ha pegado! Mi hijo consumía y no tenía bien la cabeza. Hace bastantes años que consume coca, lo dejaba y volvía. Ellos discutían porque José consume cocaína y ella no quería que lo hiciera.

Tales discusiones y la supuesta adicción de José, un jornalero agrícola conocido como 'El Gitano', divorciado y con seis hijos, provocaron que Verónica, de 32 años, y madre de dos hijas, decidiera romper la relación.

Así lo asegura Joaquina a este diario: "Verónica le dejó. Hace tres o cuatro días que habían roto. Mi hijo se fue de la casa de Verónica a una pensión de Bullas".

La madre de José 'El Gitano', presunto autor de la muerte de una joven en Bullas.

La casa de Verónica está en la calle San Segundo y los vecinos cuentan que José, su expareja, "la siguió" este miércoles por la mañana, después de que ella dejara a su hija -de 10 años- en el Colegio Obispos García Ródenas.

"Dicen que 'El Gitano' la ha matado por celos". "Entró en la casa con una navaja y le asestó 24 puñaladas a Verónica y 3 puñaladas a su perro", tal y como resumen los lugareños. De momento, la Delegación del Gobierno solo confirma que se trata de un crimen machista y que la víctima sufrió varias heridas por arma blanca.

El feminicidio se ha producido entre las 9.30 y las 11 horas de la mañana de este 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Unos agentes de la Policía Local han tratado de reanimar a Verónica en su casa, pero ha muerto, convirtiéndose en la víctima número 48 que se cobra esta lacra en 2026, a pesar de que Vox niega la violencia de género.

A continuación, la Guardia Civil ha puesto en marcha una operación jaula para dar caza al treintañero José 'El Gitano'. Prueba de ello es que el periodista comprueba que es frecuente el trasiego de patrullas por el pueblo.

José 'El Gitano', de 37 años, se encuentra en busca y captura. Badía

Joaquina afirma que desconoce el paradero de su hijo. "No sé dónde está". "No puedo llamarle porque no tiene móvil, lo tenía roto y se lo están arreglando". "Tengo la cabeza para que me de algo".

- ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo José?

- Este martes por la tarde. Lo vi en un bar. Estaba bien cuando se marchó a la pensión sobre las ocho de la tarde.

- ¿Le dijo algo acerca de la ruptura con Verónica o verbalizó alguna amenaza contra ella?

- Estaba tranquilo.

- ¿Este miércoles por la mañana habló con José?

- Yo me he enterado de lo que ha pasado por los vecinos. Me han llamado para decirme que había matado a Verónica. Cuando he ido a casa de Verónica, la Policía Local me ha dicho que estaba muerta y no me han dejado pasar.

Se supone que mi hijo ha matado a Verónica. ¿Qué ha hecho? No sé lo que ha hecho, si tenía la llave de su casa, si la ha seguido desde el colegio...

La Guardia Civil desplegada en la calle San Segundo donde se ha producido el crimen machista. Badía

Joaquina recuerda entre lágrimas que su hijo y la que fue su nuera se conocieron en el Colegio Obispos García Ródenas de Bullas porque ambos llevaban a sus hijos a ese centro. "Hicieron amistad, se tomaban algún café juntos, hablaban por teléfono, iban a poco a poco".

Pasados unos meses, comenzaron "a ser novios" y a convivir en la casa de Verónica, una currante de la hostelería y madre de una niña, de 10 años, y de una adolescente, de 15 años. "Llevaban juntos un año y medio", resume Joaquina. "Verónica era muy buena con los hijos de José".

Esta treintañera nunca tuvo suerte con las relaciones sentimentales porque figuraba en el Sistema VioGén por una pareja anterior que está en la cárcel y con José 'El Gitano' no mejoró la cosa porque los vecinos cuentan que mantenían una supuesta relación tóxica e intermitente: de idas y venidas.

"Discutían y le gritaba a ella en público", subraya la empleada de una confitería que a veces frecuentaba 'El Gitano'. "Él era celoso y la gente dice que la ha matado porque la expareja de Verónica iba a salir de prisión". Pero Joaquina, la madre del autor del feminicidio, lo niega y achaca este crimen machista a los "problemas" que acumulaba su hijo.

Desde su adicción a la coca, pasando por la reciente ruptura con Verónica y el proceso legal que mantenía con la madre de sus seis hijos. "Mis nietos tienen entre 6 y 15 años, son tres niños y tres niñas". "José tenía este miércoles el juicio por la custodia de sus hijos".

Una señal en uno de los accesos a Bullas donde se condena la violencia machista. Badía

Durante la entrevista con Joaquina, una vecina se acerca para cogerla del brazo y darle ánimos. "No te sientas culpable". Sin embargo, esta madre no se puede quitar de la cabeza que Verónica ha sido asesinada: "Lo siento mucho por su familia y por sus hijas". "Estoy para que me metan un tiro", sentencia y vuelve a llorar.

A esta hora, se mantiene activa la operación jaula para arrestar a José P. M. (Santander, 1989), como autor de un homicidio doloso. El antecedente más grave en el historial de 'El Gitano' que hasta ahora arrastraba tres robos con fuerza, un delito de lesiones y una denuncia por residuos sólidos contaminantes.

En este pueblo conocido allende sus fronteras por sus vinos de la DOP Bullas y donde lo primero que se encuentra el visitante es una señal que reza 'Bullas contra el maltrato, tolerancia cero', este día de la lucha contra la violencia de género ha pasado a la historia por el vil crimen a puñaladas de una de sus vecinas: Verónica, madre de dos hijas, currante de la hostelería y amante de los perros.

- ¿Dónde cree usted que puede estar su hijo José?

- Joaquina: No lo sé. Trabaja en el campo como jornalero y todavía no había cobrado. Cuando José se de cuenta de lo que ha hecho, se va a hacer daño.