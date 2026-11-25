La escena fue aterradora: Germán Gonzalo Sánchez Rey, conocido en el mundo del narcotráfico como 'El Coletas', iba caminando hacia su coche tras discutir con un hombre en la calle de Juan Antonio Samaranch, en Madrid, durante la mañana de este 24 de noviembre.

Cuando estaba en el garaje del gimnasio 9 Fitness de Valdebebas, a punto de entrar en su vehículo, una persona se le acercó por la espalda y le propinó varios disparos en la cabeza.

El agresor, al que describieron como un individuo de aproximadamente 1,70 metros, llevaba puesta una gorra amarilla, un abrigo de plumas gris y cargaba un revólver.

Al lugar de los hechos, donde los agentes de la Policía encontraron dos armas de fuego, llegaron sanitarios del Samur y atendieron a la víctima por heridas de bala en "la región craneal".

Unas horas después, el desenlace fue el esperado tras los diagnósticos médicos: 'El Coletas' murió en el Hospital La Paz.

Todo apunta a que su muerte está ligada a un posible ajuste de cuentas, según investigadores.

Y es que el alias de El Coletas era conocido en España desde hacía más de dos décadas. El colombiano llegó en los inicios de los 2000 y servía como enlace entre los clanes del país sudamericano y los gallegos.

"En Colombia era bastante conocido. Desde hace mucho tiempo traficaba con grandes cargamentos de cocaína y no es raro este desenlace. En su camino delictivo tuvo que hacer grandes enemigos y que esto ocurra en Madrid, a la luz del día, también es un mensaje", añade una fuente policial.

Inicios

'El Coletas' nació en 1973, en Barrancabermeja (Colombia). En su tierra empezó a tener vínculos con algunos clanes y así conoció al capo Daniel Barrera Barrera, conocido como 'El Loco Barrera', un narco colombiano reconocido por sus tratos con el histórico del Clan de los Oubiña.

Tras alcanzar un acuerdo para traficar con cocaína entre Colombia y España, 'El Coletas' empezó a coordinar una infraestructura en la región de los Llanos Orientales.

Allí había un laboratorio clandestino, en donde había un pacto entre el Frente 43 de la extinta guerrilla de las FARC y la banda criminal Erpac, liderada por Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias Cuchillo.

El rol de 'El Coletas', en ese entonces, era que no hubiese conflicto entre las dos organizaciones criminales y que se pudiera cumplir la "tarea" de enviar cargamentos de droga hacia España sin ningún contratiempo.

Durante años tuvieron el mismo modus operandi: los alijos se embarcaban desde Colombia en buques nodriza que navegaban por el océano Atlántico haciendo paradas para recargar combustible.

Cuando continuaba su periplo y estaban a una distancia prudencial de las costas españolas, el cargamento se cambiaba a unas lanchas semirrígidas de gran velocidad, las cuales se encargaban de desembarcar en las playas gallegas.

Tras una investigación por parte de la Policía de España se realizó la 'operación Destello' en la provincia de Pontevedra, en 2006, la cual se saldó con la incautación de casi 4.500 kilos de cocaína y la captura de 30 colaboradores.

Entonces, el nombre surgió: 'El Coletas' era el encargado de coordinar esas entregas.

Cuatro años después, los agentes de la Policía Judicial y de la Interpol capturaron a Sánchez Rey en Bogotá. Un año después, el Gobierno de Colombia aprobó que compareciera ante el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, el cual era dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Al llegar a España, la condena en primera instancia fue de ocho años de cárcel, aunque el Tribunal Supremo rebajó la pena a siete años de prisión por valorar la atenuante de arrepentimiento tardío.

Tras la condena

Al inicio de su condena, en 2010, Sánchez Rey fue incluido por Estados Unidos en su lista de sancionados.

En ese entonces, el Departamento del Tesoro lo vinculó con la estructura financiera de 'El Loco Barrera' y de 'Cuchillo', por lo que le bloquearon las cuentas bancarias y sus inmuebles, entre los que había un complejo hotelero y un parador turístico.

Tras cumplir su condena y salir de prisión en 2017, fue detenido en marzo de 2018 de nuevo por la Policía española y agentes de la Interpol para proceder con la reclamación de extradición de Estados Unidos, sin embargo, no hay constancia de qué sucedió con este proceso.

Lo que sí se sabe es que, después de haber quedado en libertad, decidió quedarse en Madrid. Desde hace un tiempo residía en el edificio de José María Corrales, 2-8, el cual es un complejo de apartamentos que solo son de alquiler de la promotora Avalon.

Debajo de ese edificio está el aparcamiento, que también es compartido con el gimnasio que es propiedad del exfutbolista Fernando Torres.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, Sánchez Rey acudía con frecuencia a este recinto para ejercitarse y posteriormente subía al piso en el que vivía.

Incluso, en julio de este año, la Policía Municipal de Madrid incautó en el aparcamiento público un alijo de 111 paquetes de cocaína. Cada uno pesaba un kilo.

No se sabe si Sánchez Rey estaría detrás de esto, pero de lo que sí se tiene constancia es de que, en la actualidad, los narcotraficantes buscan barrios con grandes avenidas y vecinos que estén rotando constantemente para así no tener que dar explicaciones.

En este sector de Valdebebas, por ejemplo, la Policía ha identificado a cabecillas de cárteles colombianos, albaneses y mexicanos.

"Por lo general, el final de todos los narcotraficantes suele ser el mismo: terminan presos o los matan. Con seguridad hay alguien que le puso precio a su cabeza, algún mafioso, y debe investigarse si en la actualidad continuaba en el negocio. Eso determinará si la deuda era pasada o reciente", concluye un agente antinarcóticos colombiano.