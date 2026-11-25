Alberto Virella lleva años alertando de cómo se deteriora el Servicio Exterior desde dentro, pero lo que están viviendo estos días las embajadas y consulados españoles repartidos por el mundo ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad de una red consular cada vez más desbordada.

Con la campaña del 29-N en marcha y el voto presencial abierto, el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) señala sin rodeos hacia el despacho de José Manuel Albares, el ministro que lleva dos años sin contestarles a una sola carta y que hoy ha dejado a los cónsules "a los pies de los caballos" en medio del mayor lío electoral que se recuerda fuera de nuestras fronteras.

Con un censo exterior disparado hasta los 2.776.645 electores —casi 450.000 más que en 2023 al calor de la ley de nietos—, las embajadas y consulados afrontan jornadas de largas colas, falta de papeletas y la falta de directrices para aplicar la orden del Supremo, lo que ha obligado a improvisar sobres y cajas de cartón para apartar los votos en suspenso.

Como presidente de ADE —el sindicato mayoritario que agrupa al 60% de la carrera— y con la autoridad de más de tres décadas de servicio en Cuba, la ONU o la Embajada en Senegal, Virella reivindica en esta entrevista con EL ESPAÑOL la limpieza del proceso y la profesionalidad de una red consular asfixiada.

Denuncia que mientras los españoles en el exterior se han triplicado desde el año 2000 hasta superar los 3,2 millones, el Servicio Exterior sigue operando con los mismos recursos de entonces y bajo un reglamento preconstitucional de 1955 firmado por Franco.

A ello se suma el colapso provocado por más de 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad derivadas de la instrucción de Justicia de 2022, que abrió la puerta a descendientes sin exigir pruebas de exilio.

A pocos días del 29-N, con 113.326 nacionalizados con el sufragio cautelarmente suspendido y tras una revisión contrarreloj acometida sin la herramienta informática prometida por Exteriores ni refuerzos reales de plantilla, Virella exige reglas claras y responsabilidades políticas.

En su conversación con este periódico, advierte de que el silencio de Exteriores alimenta "una gravísima desconfianza ciudadana" y alerta de que, si no se toman medidas urgentes, el colapso volverá a repetirse en las elecciones autonómicas de mayo.

En las elecciones generales de 2023 votaron desde el extranjero 233.688 españoles. ¿Están detectando una movilización mayor de cara al 29-N?

Todas las indicaciones que tenemos apuntan a una movilización muy superior a la de 2023. Hay mucho más interés por votar que en anteriores convocatorias y, en mi opinión, vamos a tener una participación mucho mayor desde el exterior.

Desde varios consulados nos trasladan que las solicitudes de estos votantes se han multiplicado respecto a lo habitual. No disponemos de cifras de todas las oficinas, pero la información que nos está llegando es que hay muchos más españoles que quieren votar y que están acudiendo a hacerlo.

Ese aumento de la participación coincide con las imágenes de largas colas en los consulados, las quejas de ciudadanos y las denuncias por retrasos en la llegada de las papeletas. ¿Qué está sucediendo exactamente sobre el terreno?

Existe un problema provocado por el aumento del número de electores y por los limitados recursos humanos y materiales para atenderlos. Eso está generando colas y que muchos ciudadanos españoles estén molestos, y con razón.

También es cierto que algunas imágenes son engañosas. Por ejemplo, las fotografías de las colas en el Consulado de Buenos Aires se hicieron antes de que abriera sus puertas durante el fin de semana.

Pero esta situación que, en efecto, es real, no tiene que ver ni con la voluntad, ni con el trabajo de los funcionarios, sino con que no se ha invertido prácticamente nada en la red consular.

Hemos pasado de tener un millón de españoles residiendo en el exterior a 3,2 millones, pero seguimos contando prácticamente con los mismos medios y el mismo personal. Hay muchos más usuarios, pero las instalaciones son las mismas y, además, ahora están en peor estado.

A esa precariedad, que es crónica, se ha sumado el problema de las papeletas, que todavía no han llegado a muchos consulados.

Numerosas oficinas han tenido que imprimir las papeletas de todos los partidos políticos y confeccionar los sobres porque los envíos de la Junta Electoral Central no han llegado.

Evidentemente, eso no se hace con un chasquido de dedos y supone un tiempo y trabajo extra para los funcionarios.

Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE). Cedida

El voto suspendido

¿Cómo se comunicó a los consulados la decisión del Supremo sobre los electores con el voto suspendido y qué margen tuvieron para aplicarla antes de abrir las urnas?

Ha habido decisiones que se han tomado y comunicado con muy poco margen.

La providencia del Tribunal Supremo llegó el viernes por la noche de la semana anterior a la apertura de las urnas, que comenzó el sábado.

En ella se ordenaba a la Administración adoptar medidas para impedir el voto de las personas que no hubieran acreditado el carácter de exiliados de sus antepasados.

De las aproximadamente 160.000 personas afectadas, solamente unas 900 habían conseguido acreditar esa condición.

Además, desde Madrid se bloqueó informáticamente la posibilidad de que los consulados expidieran duplicados del certificado electoral a aquellos electores que tenían suspendido el derecho al sufragio.

Ese certificado es necesario para votar presencialmente en los consulados y, cuando un elector no lo lleva consigo, los funcionarios pueden imprimirle un duplicado.

Pues bien, esa posibilidad se bloqueó el viernes por la tarde o por la noche. Es un ejemplo de cómo se ha tenido que actuar en el último momento.

¿Qué dificultades ha planteado en los consulados la suspensión cautelar del derecho al voto de parte de los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática?

Ha habido bastante confusión porque se envió a todos los electores inscritos en el exterior una hoja advirtiendo de que recibir las papeletas y el certificado electoral no significaba necesariamente que pudieran votar.

Esa información no la recibieron solamente las aproximadamente 160.000 personas afectadas por la suspensión, sino todos los electores. Incluso diplomáticos destinados en el exterior e inscritos en el CERA.

Eso provocó que muchos ciudadanos que llevan años siendo españoles y votando desde el extranjero también se dirigieran a los consulados para preguntar si podrían ejercer su derecho al sufragio. Los funcionarios tuvieron que atender correos electrónicos, llamadas y consultas personales de personas que preguntaban: "He recibido esta documentación, ¿voy a poder votar o no?".

El empleado consular tenía entonces que comprobar si el elector figuraba entre los afectados por la suspensión, también el día que acudía a depositar el voto. Todo ello ha supuesto más tiempo, dificultades y una carga de trabajo añadida para los consulados.

Las cajas de cartón

P.- La suspensión cautelar del sufragio ha dejado otra imagen polémica de estas elecciones: las cajas de cartón en las que algunos consulados están depositando la documentación electoral de los afectados. ¿Qué instrucciones recibieron para organizar esa recogida?

El Tribunal Supremo no explicó cómo había que llevar a la práctica esa instrucción. Tampoco lo hicieron la Junta Electoral Central ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque algún consulado había preguntado.

El Supremo únicamente indicó que, si estos electores con el derecho al voto en suspenso querían depositar su documentación electoral, los consulados debían recibirla, tratarla de manera diferenciada y enviarla por separado.

Así que cada oficina ha buscado la solución más adecuada teniendo en cuenta el volumen de personas afectadas. En algunos consulados utilizan un sobre en el que van introduciendo la documentación a medida que llegan los electores. En otros han habilitado una o dos cajas de cartón, como ha ocurrido en Buenos Aires.

Si el Supremo o el Ministerio de Exteriores hubieran indicado que había que utilizar una bolsa de plástico, un sobre de color pardo o cualquier otro recipiente, todos los consulados habrían hecho lo mismo. Sin embargo, al no existir instrucciones, cada uno ha buscado la manera de cumplir la orden.

Al final, lo que se está haciendo es atacar la profesionalidad de los cónsules y su cumplimiento de la norma. Se les ha identificado como cabezas de turco. No sé por qué razón, pero resulta que el último eslabón de la cadena, el que está sobre el terreno, es el que acaba siendo el culpable.

No se señala al presidente, ni a la Dirección General que dictó aquella instrucción, ni al Tribunal Supremo, ni al Ministerio de Justicia, ni al de Exteriores, ni a la Junta Electoral Central. Resulta que los responsables son los consulados, tanto si utilizan cajas de cartón como si no.

¿Qué garantías existen de que esa documentación se custodia correctamente y no se mezcla con los votos válidos durante su traslado a España?

Todas las garantías. Los funcionarios sellan los sobres y las cajas, se custodian bajo llave y los interventores de todos los partidos firman y precintan tanto las urnas como las cajas de cartón al final de cada jornada.

El viernes se remiten en valija diplomática, en paquetes separados e identificados, acompañados de sus actas y certificados de elector.

¿Quién debería dar explicaciones a los ciudadanos sobre el procedimiento y las garantías de custodia de esos votos?

El Ministerio de Asuntos Exteriores es quien debería informar a la ciudadanía de cómo se desarrolla el proceso electoral en el exterior y de cómo se custodian los votos al término de cada jornada.

Sin embargo, nos encontramos con el silencio y la falta de información del Ministerio. Y eso es gravísimo.

En los consulados no existe ninguna brecha de seguridad ni ningún problema en el desarrollo del proceso electoral. Si Exteriores explicara cómo se está realizando y qué garantías existen, no se habría generado tanta desconfianza entre los ciudadanos respecto a su propio sistema electoral.

Sin embargo, nos ha dejado a los pies de los caballos, sin instrucciones claras y sin salir en nuestra defensa. Desde luego, parece que a Exteriores le conviene que las miradas se dirijan hacia los cónsules: que se les exijan explicaciones, que se les culpe y que se les pidan responsabilidades.

Parece que, mientras las miradas estén puestas aquí y no se dirijan a otros responsables, algunos estarán cómodos con esta situación. Nosotros, los diplomáticos, no estamos cómodos.

Revisión contrarreloj

La Asociación de Diplomáticos Españoles ya había denunciado en julio la falta de transparencia en la aplicación de la Ley de Nietos y advertido de sus posibles consecuencias electorales. ¿Considera que esta situación podría haberse evitado?

Sí, pero habría sido necesario actuar hace décadas. Existe un desinterés y una desidia hacia la Administración en el exterior, a la que no se dota de los medios adecuados para las funciones que debe desempeñar ni para atender a los ciudadanos.

Sus responsabilidades han aumentado, pero sus recursos no. Hemos llegado a un punto en el que, al margen de estas elecciones, la red consular ya no puede prestar sus servicios de manera satisfactoria.

En esta crisis concreta se debería haber actuado con mayor rapidez y haber cumplido los plazos anunciados para disponer de la herramienta informática que necesitaban los consulados. Pero tampoco hay capacidad suficiente para diseñar y desarrollar esas aplicaciones. Es precariedad por todas partes y con precariedad no se pueden prestar buenos servicios.

El 22 de octubre terminó el plazo para revisar las nacionalidades concedidas por el primer supuesto de la Ley de Nietos. ¿Pudieron completar esa tarea con los medios informáticos que les había prometido Exteriores?

No. El Ministerio anunció en la segunda mitad de septiembre que, en un plazo máximo de cinco semanas, estaría disponible una aplicación informática para incorporar los datos de la revisión de los expedientes de nacionalidad concedidos por el primer supuesto de la disposición adicional octava.

Ese plazo ha pasado y la aplicación nunca ha llegado. Lo que tenemos es una herramienta muy básica, de andar por casa, pero no el programa informático que nos habían anunciado. A estas alturas tampoco lo esperamos. La precariedad de medios, incluidos los informáticos, es evidente.

¿Se reforzaron suficientemente las plantillas para afrontar una revisión de semejante magnitud?

Apenas se reforzaron. Además, creo que hay una manipulación de los datos, porque se habla de nuevos contratos sin ofrecer cifras absolutas ni concretar qué ha ocurrido en cada consulado.

Sospechamos que, en la mayoría de los casos, lo que se presenta como nuevas contrataciones son en realidad renovaciones de contratos temporales que ya no podían prorrogarse.

Por tanto, no aumenta el número de trabajadores: simplemente se formaliza un nuevo contrato porque el anterior ya no podía prolongarse, pero el Ministerio presenta esas operaciones como nuevas incorporaciones.

A esto se suma una gestión de personal muy deficiente. Se contrata a trabajadores temporales para cubrir vacantes con retribuciones superiores a las de otros empleados que llevan más tiempo trabajando y tienen una categoría profesional superior. Es una situación insensata que genera agravios y problemas internos de organización.

Los trabajadores están sumamente exhaustos. Desde mediados de septiembre han estado revisando a marchas forzadas los expedientes de nacionalidad que indicó el Tribunal Supremo, en algunos casos trabajando también durante los fines de semana.

De hecho, la Abogacía del Estado alegó ante el Supremo, en un recurso y con información proporcionada por los ministerios de Exteriores y Justicia, que era prácticamente imposible completar esa revisión en el plazo establecido. Sin embargo, los consulados consiguieron sacarla adelante trabajando a destajo.

¿Han pedido explicaciones directamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares?

El ministro no contesta nuestras cartas desde hace dos años. Nunca ha querido reunirse con nosotros. Es un muro.

Tampoco hay manera de comunicarse con el presidente del Gobierno. Le hemos trasladado algunas cuestiones sobre las condiciones de nuestro trabajo y el funcionamiento del servicio exterior, y tampoco ha hecho nada para afrontarlas.

Nosotros no pedimos una coordinación extraordinaria, aunque, evidentemente, no estaría de más. Somos funcionarios y lo que pedimos son reglas claras, procedimientos eficientes, recursos, medios, instrucciones y aclaraciones.

Un funcionario está para ejecutar decisiones siempre que sean conformes a Derecho. Como empleados públicos estamos obligados a actuar conforme a la ley, pero es que ni siquiera tenemos instrucciones. No nos aclaran las cosas.

Después del 29-N, ¿pedirán que se investigue cómo se ha llegado a esta situación y que se depuren responsabilidades políticas?

Nosotros lo que pedimos es que de una vez se tomen medidas. Ahora estamos con estas elecciones generales, pero en mayo tenemos elecciones autonómicas en muchas comunidades y volveremos a tener problemas por los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Quizá no solamente con los del anexo I —los hijos y nietos—, sino también con los del anexo III, que son los hijos de los hijos y nietos.

El Supremo dijo en una de sus últimas decisiones que ya no había tiempo para tomar medidas al respecto. Pero tenemos elecciones en mayo y habrá que ver qué nos encontramos, qué va a hacer el Supremo y con qué medios van a disponer los consulados. ¿Vamos a repetir todo esto entonces en mayo?