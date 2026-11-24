La habitual tranquilidad de la Comisaría de Policía Nacional de Palencia se vio interrumpida en la madrugada de este lunes, durante el cambio de guardia, cuando un agente escuchó sonidos extraños provenientes de la zona donde aparcan los coches. Cuando fue a investigar, descubrió que un individuo estaba lanzando cócteles molotov contra las instalaciones.

Sin embargo, al percatarse de la proximidad del agente, huyó perdiéndose entre la noche. Dejó tras de sí una mochila con ocho botellas convertidas en este explosivo improvisado. Había lanzado otras cuatro contra las instalaciones, aunque milagrosamente solo una estalló sin causar daños.

Este es el relato que proporcionan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la investigación acerca del incidente que tuvo lugar en la comisaría palentina sobre las 6.30 horas, y que llevó al cuerpo a activar la alerta antiterrorista.

El presunto autor ha sido detenido este martes, en torno a las 13 horas. Para dar con él se desplegó una operación 'jaula', y al mismo tiempo se requirió la presencia de los TEDAX para comprobar la naturaleza de los explosivos hallados en la mochila que dejó tras de sí en su huida.

En un primer momento, se barajó la hipótesis de que este incidente se hubiera producido como una represalia de colectivos prorrusos ante la detención la semana pasada en Burgos de un hombre vinculado a una célula desarticulada de hackers al servicio de Moscú, según avanzó La Razón.

Miembros de la policía nacional toman pruebas de los cócteles molotov lanzados contra la comisaría de Policía Nacional en Palencia. Brágimo Ical

Una teoría fundamentada en que, durante las horas posteriores, no se sabía cuántas personas estuvieron implicadas.

Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario descartan de plano la hipótesis de un atentado con fines políticos: "Se trata de un delincuente común, detrás del ataque no hay ningún tipo de connotación ideológica".

Describen al detenido como "un hombre con problemas psíquicos que actuó durante un brote". Se trata de un "viejo conocido" de las autoridades palentinas, ya que esta no es la primera vez que es detenido.

Asimismo, amplían que los cócteles molotov que arrojó contra la comisaría eran "chapuceros": "Todos eran funcionales, pero solo explosionó uno porque los otros tres se fueron contra vegetación y árboles".

De hecho, señalan que fue "una suerte" que ningún agente resultara herido al acceder a esta zona, ya que es donde aparcan sus vehículos particulares, y en el momento del suceso se estaba produciendo el cambio de guardia: cuando hay más movimiento de policías que entran y salen para iniciar y terminar la jornada.

Inseguridad policial

El sindicato Jupol denuncia la "extrema gravedad" de este ataque, que "vuelve a demostrar el elevado nivel de peligrosidad que asumen diariamente los integrantes de la Policía Nacional, que se enfrentan a agresiones, amenazas y ataques contra su integridad física mientras el Gobierno continúa sin reconocer su actividad como profesión de riesgo".

"Estos hechos se producen apenas una semana después de que un policía nacional fuera brutalmente apuñalado en Medina del Campo y pocas semanas después del asesinato de otro policía nacional en Oviedo", recuerdan desde el sindicato.

En este sentido, desde Jusapol reclaman el reconocimiento de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo.

"Hemos tenido que ganar una sentencia a través del Tribunal Supremo para que se reconozcan nuestros derechos. La Justicia obligó al Gobierno a sentarse en una mesa técnica y, cuando estaba todo listo para sacar esta medida adelante, la secretaria de Estado de Seguridad dijo que no podía llegar a término porque se habían convocado elecciones", amplían.

"Sin embargo, la realidad es que desde la Diputación Permanente están avalando en Consejo de Ministros muchísimos reales decretos. Y el nuestro, que es un compromiso avalado por una sentencia, no se está llevando a término. Nos sentimos desprotegidos", lamentan desde Jusapol.

Por su parte, el SUP pone el acento en que la gravedad de lo sucedido en Palencia "no depende de que los artefactos hayan alcanzado el edificio ni de que, afortunadamente, no haya habido heridos. Se ha atacado una instalación policial con dispositivos incendiarios".

"La autoridad de un policía no puede quedarse en una declaración legal. Necesita respaldo institucional, protección jurídica y medios materiales para ejercer sus funciones con seguridad. Por eso exigimos al Gobierno y al ministro del Interior una condena inequívoca de cualquier agresión contra los policías, una defensa efectiva del principio de autoridad y el reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo", concluyen.