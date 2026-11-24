Hace tres años la noticia trascendió por el brutal incremento en las solicitudes de voto por correo para las elecciones locales en Melilla: un 20%.

Luego tuvo lugar el asalto en plena calle a carteros de Melilla para arrebatarles los votos por correo, a los que hubo que ponerles escolta.

Las elecciones de aquel año contaron con un refuerzo policial extraordinario en los colegios electorales. Aun así, según la UDEF, el amaño del voto se produjo en la Ciudad Autónoma.

Ha sido ahora cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha ido mucho más allá tras tres años de pesquisas.

Los investigadores cuantifican en 7.559.093,27 euros el dinero público supuestamente adjudicado irregularmente en contratos públicos durante el Gobierno del CpM y PSOE, para sufragar la compra de votos por correo en Melilla entre 2019 y 2023.

El entramado, supuestamente, se apoyó financieramente en mordidas de contratos menores del Gobierno de la Ciudad Autónoma durante esos años.

El Gobierno estaba conformado por 4 ediles del PSOE, 8 de Coalición por Melilla (CpM) y un edil de Ciudadanos, Eduardo de Castro, quien se hizo con la presidencia de la Asamblea y fue expulsado en 2021 por la formación naranja.

El documento policial, al que ha accedido EL ESPAÑOL, recoge una exhaustiva investigación que comenzó meses antes de las elecciones de 2023, tras detectarse en unos pinchazos telefónicos a una organización delictiva relacionada con el tráfico de drogas.

El informe parte de una investigación impulsada por la jueza Carmen María Perles, titular del Juzgado número 2 de Melilla.

Fechado en septiembre de 2026, en él se aglutinan elementos probatorios e indiciarios que acreditan, siempre en términos de presunción, la existencia de "una organización criminal estable, definida y duradera" vinculada a la formación política Coalición por Melilla (CpM) cuando gobernaba con el PSOE.

Los investigadores señalan como líder indiscutible de la trama a Mustafá Aberchán.

Aberchán, presidente de CpM fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga, en 2018, por haber comprado votos por correo en las Elecciones Generales de 2008.

Aquel año el CpM y el PSOE concurrieron en una lista conjunta al Senado, tras la firma de un acuerdo en el que estuvieron presentes José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Blanco.

Fue, justamente, los votos a la Cámara Alta los que compraron ambas formaciones a cambio de puestos de trabajo.

José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Blanco, durante la firma del acuerdo entre el PSOE y CpM para concurrir juntos al Senado en 2008. EE

Por esos hechos en 2018 fueron condenados Mustafá Aberchán y también el secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio García, a dos años de inhabilitación y prisión.

El Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2021 la condena a ambos por delitos electorales y de falsedad documental. No entraron en la cárcel al carecer de antecedentes.

A Dionisio García le impusieron además una multa de 9.792 euros que acabó abonando el PSOE de Melilla por orden del secretario general del PSOE, Santos Cerdán.

Volver a pactar

Pese a esa primera condena de 2018 por fraude en el voto por correo, en 2019 Ferraz volvió a pactar con el CpM tras las elecciones a la presidencia de la Ciudad Autónoma, que ganó el candidato popular Juan José Imbroda (PP) con 10 ediles.

Fue el pacto con el que se desalojó, luego de 20 años, a Imbroda de la presidencia de la Asamblea.

En esos cuatro años se produjeron los hechos investigados por la UDEF, y que tienen, según ha podido saber EL ESPAÑOL, otras ramificaciones que derivan en otras causas judiciales secretas cuya investigación continúa.

El informe considera a la trama como una "organización criminal" que actuó a lo largo del tiempo.

Desde las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019, pasando por las generales de noviembre de ese mismo año, hasta los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo de 2023.

Montones de dinero en efectivo y sobres de voto por correo, en casa de uno de los detenidos. EE

Su objetivo "último y compartido" por todos sus integrantes habría sido "la obtención y mantenimiento del poder político" en la Ciudad Autónoma de Melilla.

En cuanto a su arquitectura interna, la policía explica cómo un esquema preliminar de cuatro escalones dibujado en 2023 evolucionó hacia "una estructura piramidal" avanzada y más precisa, compuesta actualmente por 51 investigados integrados en cuatro niveles funcionales.

En el vértice absoluto de la pirámide se sitúa Mustafá Hamed Moh Mohamed, más conocido como Mustafá Aberchán, quien habría ejercido un liderazgo "autocrático, vertical y omnipresente" con mando y contacto con los tres niveles inferiores del entramado.

Era él quien decidía quien debía recibir los contratos públicos o puestos de trabajo, ordenaba los pagos en efectivo y supervisaba de forma permanente el desarrollo del presunto fraude electoral.

Inmediatamente por debajo Aberchán se encuentra el denominado "aparato de financiación", integrado por los responsables políticos de las cuatro consejerías del CpM y órganos de contratación encargados de adjudicar los recursos públicos y agilizar su cobro.

Dentro de este grupo destacan cuatro figuras principales por el enorme volumen de contratación gestionado, todos ellos cargos institucionales en la Asamblea de Melilla entre 2019 y 2023.

El primero es Mohamed Ahmed Al Lal, exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, señalado como "el máximo exponente de las irregularidades administrativas" y artífice de las adjudicaciones de obras sin competencia técnica.

Le sigue Rachid Bussian Mohamed, exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, quien además ejerció como responsable económico-financiero de CpM entre 2019 y 2024.

Los otros dos cabecillas son, según la UDEF, Hassan Mohatar Maanan, exconsejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad; y Dunia Almansouri Umpierrez, exconsejera de Hacienda, Empleo y Comercio.

El papel de ésta última, según la investigación, resultó clave para autorizar y acelerar los pagos con el fin de que el flujo de dinero hacia la red no se detuviera antes de las elecciones.

Con una participación mucho menor en este aparato figuran las exviceconsejeras Yonaida Sel Lam Oulad y Fatima Mohamed Kaddur, así como María Cecilia González Casas, exconsejera del Menor y la Familia.

Otras dos imágenes de sobres con dinero, en la sede del CpM, que aparecen en el informe de la UDEF. EE

Con respecto a esta última, la policía aprecia "una posible responsabilidad atenuada" tras constatar que fue obligada por Aberchán a firmar resoluciones de obras no ejecutadas iniciadas por su predecesor, lo que provocó un fuerte enfrentamiento entre ambos.

El tercer nivel lo conforma el aparato empresarial, constituido por empresarios afines, familiares de dirigentes políticos y testaferros que actuaban como personas interpuestas al frente de sociedades mercantiles constituidas ad hoc para que el entramado funcionase.

Los investigadores destacan que de las 21 empresas implicadas en el pago de mordidas, únicamente 6 operaban antes de la entrada de CpM en el gobierno melillense en 2019, y que de los 24 empresarios autónomos investigados, solo 5 estaban dados de alta previamente.

La función primordial de este aparato consistía en recibir el dinero público de los contratos en sus cuentas bancarias y transformarlo en dinero en efectivo mediante retiradas masivas para canalizarlo hacia la organización en forma de comisiones o mordidas, o bien derivarlo directamente hacia la compra de votos.

Entre este grupo sobresalen "por su implicación estratégica y logística" A.B. M. e I.A. M., quienes participaban en reuniones operativas en un local de la carretera de Farhana donde se planificaba la campaña y el reparto de tareas.

El cuarto nivel integrado en la estructura es el aparato de compra de voto, formado por 11 personas "con fuerte implantación en los barrios" y, en varios casos, "con antecedentes o vínculos con actividades delincuenciales previas como el tráfico de drogas o la tenencia de armas".

Por otro lado, el atestado identifica a un amplio grupo de investigados que colaboraron en los delitos sin estar orgánicamente integrados en la estructura criminal.

El interventor

Entre ellos los investigadores destacan de manera sobresaliente a C. A. S. P. el interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La UDEF lo considera "una pieza imprescindible" por presuntamente "omitir deliberadamente sus deberes de fiscalización" y permitir que salieran adelante "cientos de expedientes plagados de irregularidades evidentes".

El interventor llegó a advertir por mensaje a la consejera de Hacienda sobre la torpeza de los implicados al presentar tres ofertas a un concurso siendo dos de ellas de empresas pertenecientes al mismo dueño.

También figuran como colaboradores externos cuatro funcionarios o personal asimilado promovidos por la trama para tramitar los expedientes, 26 empresarios que participaron en ruedas de invitaciones ficticias, dos trabajadores de CpM compensados mediante adjudicaciones directas y colaboradores "puntuales" en la captación callejera de sufragios.

En relación con el desvío de fondos públicos para financiar la trama, el informe documenta la investigación de 371 contratos menores adjudicados por un importe global de 7.559.093,27 euros.

Estos expedientes se concentraron en las consejerías de Distritos, con 158 contratos; Infraestructuras, con 137; Medio Ambiente, con 60 y Menor y Familia, con 16.

De los más de 7,5 millones de euros, aproximadamente 1,5 quedaron bloqueados gracias a las medidas cautelares judiciales adoptadas en junio de 2023.

Las pesquisas revelan un patrón sistemático de supuesto fraude administrativo caracterizado por "la ausencia total de publicidad", plazos de presentación de ofertas de apenas horas, o presupuestos y memorias técnicas redactados por los propios empresarios antes de iniciarse el expediente.

También hay indicios solventes de concertación de precios entre licitadores vinculados familiarmente; duplicidad de invitaciones a adjudicaciones a una misma persona como autónoma y como administradora de una sociedad, y obras certificadas y abonadas que nunca llegaron a ejecutarse.

De forma paralela, la organización también habría utilizado la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo joven de diciembre de 2021, dotada con dos millones de euros, para inyectar fondos de manera urgente antes del cierre presupuestario.

Según la declaración judicial de uno de los empresarios implicados, S. S. B., los jóvenes contratados conformaban lo que llamó "el ejército de CpM". Eran personas elegidas por haber aportado votos de su entorno familiar y social.

La UDEF ha realizado el pertinente rastro financiero de la operativa, con el análisis bancario de los 34 empresarios investigados, constatándose que 30 de ellos realizaron 1.482 retiradas de efectivo superiores a mil euros entre el cobro de los contratos y las elecciones de mayo de 2023, sumando un total de 2.736.207,28 euros en metálico.

Esta salida masiva de dinero coincide con la documentación digital intervenida a los exconsejeros Mohamed Ahmed Al Lal y Rachid Bussian Mohamed.

En la nube del primero se halló una hoja de cálculo donde se calculaba una comisión exacta del 10% sobre los contratos adjudicados a 36 empresarios.

En el teléfono del segundo se intervino una nota titulada Gastos Electorales 28 M que detallaba entradas de dinero en efectivo procedentes de adjudicatarios y pagos realizados en campaña.

Liquidez y compra de votos

La voracidad de la trama era tanta como su necesidad de dinero en efectivo para comprar votos.

Como ejemplo, el 25 de mayo de 2023, tres días antes de las elecciones, procedieron a "la venta simulada de la sede de CpM" en la calle Pedro Navarro, a los propietarios de una de las mercantiles investigadas

El dinero de la venta ficticia, 100.000 euros, fue inmediatamente transferido y retirado en efectivo poco a poco, en ventanilla y cajeros, para dotarse de liquidez urgente en la recta final electoral.

Mientras tanto, miembros de la trama acaparaban turnos en la oficina de Correos, rellenaban las solicitudes y vigilaban a los votantes.

Respecto a la compra de votos, el informe relata cómo el proceso comenzaba con la captación puerta a puerta de electores a cambio de pagos en metálico de entre 50 y 150 euros, alcanzando los 200 o 300 euros en algunos traslados durante la jornada electoral.

La red también contrató a veintitrés taxistas que, acompañados por miembros del partido con listados censales en sus teléfonos, trasladaron a los votantes a los colegios electorales.

Cuando comenzó el reparto de la documentación electoral en mayo de 2023, se produjeron cinco asaltos e intimidaciones a carteros en los que fueron sustraídos 83 sobres electorales.

Sin embargo, la decisión de la Junta Electoral Central el 18 de mayo de exigir la presentación personal del DNI para depositar el voto por correo desbarató los planes de la organización, que ya custodiaba miles de sobres comprados.

De un día para otro desaparecieron las colas en Melilla para votar en Correos.

En sus conclusiones, la UDEF atribuye indiciariamente a los 51 investigados, según su grado de participación, los siguientes delitos: pertenencia a organización criminal; delito electoral; financiación ilegal de partidos políticos; fraude en la contratación pública; prevaricación; malversación de caudales públicos; falsedad documental; fraude en subvenciones; revelación de secretos; blanqueo de capitales; extorsión; amenazas; tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

EL CpM no concurre a las elecciones generales de este domingo.

Sin embargo, el partido que sigue presidiendo Mustafá Aberchán pidió el 26 de octubre a la ciudadanía melillense, a su afiliación y a sus simpatizantes que respalden al PSOE. En concreto, "la candidatura de Pedro Sánchez”.

Tres días antes Mustafá Aberchán se negó a declarar ante la jueza que instruye esta causa, pero le pidió permiso para manifestar que "no se le está garantizando la presunción de inocencia ni el principio de igualdad".

Por último, agregó que quería trasladarle eso "porque he hecho un ejercicio muy fuerte en paciencia, en contenerme, en creencia al Estado de derecho y en respeto a su señoría”.