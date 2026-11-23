El mayor incremento porcentual del precio del alquiler en la costa española no se ha dado en Barcelona, ni en Gandía, ni en Torrevieja. Tampoco en Marbella ni en Jávea, sino en un municipio de unos 5.000 habitantes de la provincia de Alicante llamado El Verger, donde en los últimos años el coste medio ha crecido un 305%, según Fotocasa.

Este núcleo ubicado en la comarca de la Marina Alta lidera el encarecimiento en toda la costa española al pasar de 1.016 a 4.118 euros por metro cuadrado -de media- desde 2021.

Mientras el Gobierno local de Compromís y PSOE achacan las causas de este incremento a la especulación extranjera, el PP reclama construir vivienda protegida.

Vista del Ayuntamiento de El Verger, en Alicante. E. E.

A apenas diez minutos en coche del puerto de Dénia, entre los naranjos del delta del río Girona, la sierra de Segària y la playa de La Almadraba, este enclave de poco más de ocho kilómetros cuadrados se ha convertido en el epicentro estadístico de la fiebre inmobiliaria del litoral español.

En su término municipal conviven hoy dos mundos que apenas se rozan: el del pueblo agrícola tradicional y el de las nuevas urbanizaciones con piscina diseñadas para los bolsillos más acaudalados.

Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, entre junio de 2021 y junio de 2026, el metro cuadrado ofertado se disparó un 305,3%, pasando de 1.016 a 4.118 euros.

Si se traducen estos datos a cifras cotidianas, esto significa que comprar un piso estándar de 80 metros cuadrados costaba hace cinco años unos 81.280 euros de media; hoy se piden por esa misma superficie 329.415 euros, casi 250.000 euros más.

El salto cuadruplica el valor previo y supera de largo los incrementos acumulados en ese mismo periodo por plazas turísticas consolidadas de la provincia de Alicante como Dénia (106,1%), Calpe (114,8%), Torrevieja (115,4%) o Benidorm (86%).

El contraste resulta todavía más abrupto al cruzarlo con los ingresos reales de quienes residen y tributan todo el año en el municipio. Según la estadística del IRPF de la Agencia Tributaria, la renta disponible media en Vergel es de 20.623 euros anuales: un vecino medio necesitaría 16 años de sueldo íntegro para pagar una vivienda al precio anunciado actual.

"Aquí se está especulando con nuestras casas y con nuestros solares; esto está desbocado", resume en conversación con EL ESPAÑOL Basili Salort, alcalde de Vergel por Compromís, formación que gobierna el Ayuntamiento en coalición con el PSOE.

El alcalde de El Verger, Basili Salort, en un acto de Compromís. Basili Salort

El regidor atribuye esta escalada a "la onda expansiva del turismo y de la turistificación" procedente de enclaves vecinos saturados como Dénia, Jávea o Gandía, cuyos precios desplazaron primero la demanda hacia los municipios limítrofes y han terminado contagiando a toda la comarca.

En la bancada de la oposición, sin embargo, la lectura parte de una precisión sobre la propia estadística. Adela Moncho, abogada y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, admite a este periódico que el dato de Fotocasa es real, pero advierte de que "hay que matizarlo mucho".

"Ese precio de 4.118 euros por metro cuadrado es una media, y la realidad en El Verger es muy distinta si hablamos de casco urbano o de diseminado", señala la edil popular, que recuerda que las viviendas nuevas de gama media-alta en las urbanizaciones tiran al alza del indicador.

Adela Moncho, en una imagen de campaña del PP de El Verger. .

Las fuentes oficiales y el resto de portales respaldan esa fractura de dos velocidades. Mientras Fotocasa recoge con fuerza el escaparate de obra nueva junto a la costa, Idealista sitúa la media del municipio en 2.884 euros por metro cuadrado —el doble que en 2021— y el Consejo General del Notariado rebaja el precio medio realmente escriturado a 1.646 euros por metro cuadrado.

Esa brecha de más de 2.400 euros por metro cuadrado entre lo que se oferta cerca del mar y lo que se firma en el casco tradicional retrata la metamorfosis urbanística local. Casi nueve de cada diez ventas registradas siguen siendo de segunda mano, pero la reactivación de antiguos planes urbanísticos detenidos desde 2008 ha disparado el techo del mercado.

A pocos metros de la playa de La Almadraba, grúas y carteles en varios idiomas anuncian hoy complejos como Talasa Utopian Village o Edenia, dotados de club de playa, piscinas, huertos ecológicos, zonas de yoga y puntos de recarga eléctrica.

En estas promociones del borde litoral, comercializadas por promotoras nacionales y agencias enfocadas al cliente europeo, los apartamentos y adosados parten de 254.000 euros y llegan hasta los 695.000, rebasando en numerosas unidades los 4.600 euros por metro cuadrado.

"En el casco urbano hay mucha menos oferta y viviendas más antiguas, pero lo que sube es la vivienda nueva que se está construyendo, que es la que el joven de El Verger no puede pagar", apunta Moncho, portavoz del PP.

Salort coincide en esa radiografía física: en el centro tradicional apenas se levantan fincas de pisos y la obra nueva se concentra en chalets y urbanizaciones "orientadas al mercado internacional, ni siquiera nacional".

Los registros de la propiedad confirman el peso decisivo del capital exterior en toda la provincia. Alicante lidera la compra extranjera en España: el 46,4% de las viviendas vendidas en suelo alicantino en el tercer trimestre de 2026 han sido adquiridas por foráneos, según el Colegio de Registradores.

El alcalde pone el acento en esa desigualdad de liquidez frente a los vecinos: "Centroeuropeos, sobre todo neerlandeses y belgas, están comprando un montón y sin hipotecas, con un capital con el que van a especular en gran medida".

"Si contáramos solo con la gente de aquí que compra y vende, esas millonadas no las pagaríamos porque básicamente no podemos", insiste el regidor de Compromís. Según afirma, solo una minoría llega para residir de forma estable: "Si quieren venir a vivir aquí dentro de la Unión Europea, bien, pero que no vengan a especular con casas y territorio".

La portavoz del PP rechaza de plano ese argumento y niega que el comprador foráneo sea el culpable de la escalada. "De la demanda puede ser, pero del precio no, porque en esta zona el extranjero siempre ha comprado buscando sol, urbanizaciones amplias y calidad de vida", replica Moncho.

La edil popular enumera entre los nuevos vecinos a británicos, alemanes, neerlandeses y franceses, junto a residentes polacos y ucranianos y familias de Madrid o Valencia. "No vamos a criminalizarlos, ellos también hacen crecer El Verger; el problema es que no hay oferta para quien no puede competir con compras de 200.000 o 250.000 euros en adelante porque la construcción de VPO es nula, cero", sostiene.

Al mismo tiempo, el padrón y la presión estacional siguen al alza. Vergel suma 5.508 habitantes censados según el INE —casi mil más que hace diez años y con un 24% de residentes extranjeros—, pero en verano su población flotante escala hasta las 15.000 personas, según estima el Ayuntamiento.

Ese auge estival ha disparado los pisos turísticos en un municipio de dimensiones reducidas. De las 59 viviendas vacacionales que. según el diario Las Provincias, estaban inscritas antes de 2018, Salort habla de que a día de hoy en el municipio están ya por encima de las 250, contando las que están en trámite o sin reglar.

Para frenar el fenómeno, el Gobierno de Compromís y PSOE aprobó a principios de 2025 —con el rechazo de PP y Vox— suspender hasta dos años las nuevas licencias de pisos turísticos en el casco urbano. También subió la tasa de basura vacacional de 118 a 500 euros —sin apenas efecto disuasorio, según admitió el propio alcalde— mientras elabora un plan de ordenación turística.

La gran baza municipal consiste ahora en impulsar una cooperativa de vivienda en cesión de uso sobre suelo público para blindarla frente a la reventa. Hay reservado un primer solar junto a la Casa de Cultura para 19 pisos de entre 70 y 90 metros cuadrados, pero Salort reclama financiación estatal, autonómica y europea para absorber el alto coste de obra.

Desde el PP, Moncho considera una excusa culpar al turismo y atribuye el cierre del mercado de alquiler a la Ley estatal de Vivienda de Pedro Sánchez, que a su juicio "ha dado inseguridad al propietario y ha encarecido la compra".

La portavoz popular reprocha al Gobierno central y al antiguo Botànic ocho años sin vivienda pública y contrapone el Plan Vive de la Generalitat Valenciana, que supera ya las 7.000 viviendas protegidas en marcha entre iniciativa pública y privada en la autonomía —más de 3.200 en Alicante—, aunque ninguna todavía en Vergel.

Su receta pasa por ceder suelo municipal para VPO con prioridad para empadronados, agilizar licencias, facilitar edificar en suelo familiar y ofrecer avales del 20% y rebajas fiscales a menores de 35 años. "No falta construcción en general, falta construcción asequible; nadie va a promoverla si pierde dinero y tiempo", resume la portavoz del Partido Popular.

Pese al choque de modelos entre la coalición de Compromís y PSOE y la oposición del PP, ambos coinciden en la herida social que deja esta escalada: una juventud obligada a buscar casa fuera de su propio municipio. "Trabajan en El Verger y tienen su familia en El Verger, pero no pueden vivir aquí; un pueblo que solo vive en verano se vacía en invierno, cierra servicios y pierde a sus jóvenes", concluye la portavoz popular.