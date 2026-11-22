Milagros Tolón (Toledo, 1968) construyó buena parte de su carrera política sobre la cercanía a los vecinos. Durante ocho años gobernó la capital de Castilla-La Mancha, donde se convirtió en la primera mujer en ocupar la Alcaldía y obtuvo uno de los mejores resultados electorales del PSOE en la ciudad.

Ahora, como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y cabeza de lista socialista por Toledo, dos polémicas de su pasado municipal amenazan con empañar aquella imagen.

La primera procede de una vivienda de protección oficial (VPO) que adquirió en 1998 y que mantiene alquilada desde 2012.

La segunda, de unas grabaciones de mayo de 2021, difundidas por Abc, en las que se quejaba ante sus concejales de las exigencias de los ciudadanos: "Estar en la calle es un coñazo porque la gente te vuelve la cabeza loca", afirmaba, aunque añadía: "Pero hay que estar".

Las palabras resultan incómodas para una dirigente que ha defendido siempre la política municipal como una escuela de proximidad. También para un PSOE que concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre bajo el lema "La fuerza de la gente".

En aquella reunión, celebrada en el Hotel Beatriz de Toledo para abordar la recuperación de la ciudad tras la pandemia, Tolón también comentó cómo pensaba aprovechar su cita para vacunarse contra la covid.

Después de hablar de las facilidades para aparcar en la zona del personal sanitario, explicó su intención de hacerse visible ante los ciudadanos: "Yo ahí me pongo en la cola, que me vean".

Ambas revelaciones llegan en plena recta final de una campaña en la que el PSOE acumula frentes abiertos.

Para Tolón, además, tienen una dimensión personal: cuestionan precisamente la cercanía y la austeridad que han acompañado su imagen pública desde que comenzó a hacer política en Toledo.

Entre quienes la conocen desde entonces, sin embargo, las controversias no borran una trayectoria que consideran mucho más compleja. La de una mujer de origen humilde, disciplinada, acostumbrada a las luchas internas del socialismo castellanomanchego y cuya fidelidad a Pedro Sánchez acabó llevándola al Consejo de Ministros.

La hija del carnicero

Hay una fotografía que Milagros Tolón ha llevado consigo a los distintos despachos oficiales que ha ocupado. En blanco y negro, muestra a sus padres, Antonia Jaime y Rafael Tolón, bailando cuando ella todavía estaba en el vientre materno.

Rafael era carnicero y tenía un puesto en el mercado de abastos de Toledo. En la cartera conservaba una fotografía de Milagros con seis años, vestida de blanco y sosteniendo un pequeño cofre plateado durante la boda de una prima.

La infancia familiar quedó truncada cuando le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Falleció nueve meses después, a los 53 años. Su hija tenía 16.

Los padres de Milagros Tolón. El Español de CLM

La muerte del padre también desestabilizó la economía familiar. Antonia quedó viuda y tuvo que sacar adelante a sus hijos. Años después, Tolón recordaría que aquella experiencia la obligó a madurar prematuramente.

Su madre trató de alejarla de una actividad que consideraba especialmente ingrata: "Prométeme por la memoria de tu padre que nunca te vas a dedicar a la política". No lo consiguió.

En 1989, cuando el PSOE de Felipe González dominaba la vida política española, Milagros decidió afiliarse al partido.

Estudió Magisterio en la Universidad de Castilla-La Mancha y Geografía e Historia en la Complutense de Madrid, adonde viajaba diariamente en autobús gracias a una beca.

Después ejerció durante 15 años como profesora de adultos en Santa María de Benquerencia, el populoso barrio del Polígono de Toledo.

De aquella etapa conserva una identificación con los barrios populares que ha reivindicado a lo largo de su carrera. También una disciplina personal que quienes la conocen consideran uno de sus rasgos más característicos.

En noviembre de 2022, durante un encuentro organizado por El Español de CLM y conducido por la periodista Esther Esteban, la entonces alcaldesa repasó algunas de esas costumbres.

Contó que procura dedicar media hora diaria a la bicicleta elíptica y que le gusta dejar la casa ordenada antes de salir. Pasar el aspirador, incluso, le resulta relajante.

Su marido, Antonio Guijarro, con quien se casó en 2000, también participó activamente en el socialismo toledano y fue concejal.

El matrimonio tiene dos hijos, Jaime y Jorge. La política forma parte de la historia familiar desde mucho antes de que Tolón alcanzara puestos de responsabilidad.

Y fue precisamente en aquellos primeros años cuando comenzó la controversia que hoy amenaza su posición en el Gobierno.

Una VPO durante treinta años

En 1998, antes de alcanzar responsabilidades municipales, Tolón adquirió por sorteo una vivienda de protección oficial en la calle Alemania de Toledo, en la esquina con María Pacheco.

El inmueble, de 101 metros cuadrados construidos, estaba sujeto a un régimen de protección pública de treinta años que no expirará hasta noviembre de 2027.

Como sucede con este tipo de viviendas, su utilización y eventual arrendamiento están sometidos a condiciones específicas, destinadas a preservar la finalidad social de la promoción.

Según ha revelado Artículo 14, la dirigente socialista consultó ya en noviembre de 1999 la posibilidad de alquilar el piso. La Administración autonómica le comunicó entonces que no podía hacerlo durante los cinco años siguientes a su adquisición.

Tras su matrimonio, Tolón estableció su residencia familiar en el Polígono. Fuentes que conocieron su situación durante aquella etapa aseguran que la VPO permaneció deshabitada durante más de una década.

"Recuerdo conversaciones incluso en algún pleno de que ella y uno de la oposición se echaban a la cara lo de sus viviendas", rememoran personas de su entorno político de aquellos años.

Esas mismas fuentes sostienen que la situación llegó a comentarse en privado y que la propia Tolón reconocía no saber qué hacer con el inmueble, para el que llegó a plantearse la posibilidad de buscar inquilinos.

"Está mal hecho desde el principio: tener la vivienda vacía. La primera irregularidad es esa", considera una persona que la conoció entonces.

Milagros Tolón junto a su marido y sus dos hijos. El Español de CLM

En 2012 comenzó a arrendar el piso. Según su declaración de bienes de 2023, percibía 7.542,60 euros anuales en rentas inmobiliarias, equivalentes a unos 629 euros mensuales.

La controversia no reside únicamente en esos ingresos, sino en las condiciones bajo las que podía alquilar una vivienda que continuaba protegida.

La ministra sostiene que actuó conforme a la legalidad, asesorada por un informe jurídico que le permitía arrendarla transcurridos diez años desde su compra, sin necesidad de autorización expresa. También asegura que el precio respeta los límites establecidos.

La Junta de Castilla-La Mancha, sin embargo, ha iniciado una revisión de oficio después de comprobar que no consta en sus registros el visado de ningún contrato de arrendamiento de la vivienda.

Ese trámite administrativo, que permite supervisar determinadas condiciones del alquiler protegido, no debe confundirse sin más con la autorización previa para arrendar.

El Gobierno autonómico todavía examina qué requisitos eran aplicables al inmueble y si se produjo alguna infracción. No existe, por el momento, una resolución definitiva que declare ilegal el alquiler.

Entre los antiguos compañeros de Tolón, la cuestión provoca incomodidad. Admiten que la utilización de una vivienda protegida en esas circunstancias resulta difícil de explicar, especialmente para una ministra, aunque rechazan que el episodio responda a un comportamiento ostentoso.

Milagros Tolón de pequeña. El Español de CLM

"No hay ninguna sensación ni conversación a pie de calle en relación con un comportamiento ostentoso todos estos años; es una persona de origen humilde", aseguran fuentes socialistas.

También recuerdan que los ingresos inmobiliarios figuraban en sus declaraciones de bienes y que la controversia nunca adquirió una dimensión semejante durante sus años al frente del Ayuntamiento.

"Si ella sigue de alcaldesa, esto no sale. Sale por las elecciones y por ser ministra de Pedro Sánchez", interpreta uno de sus antiguos colaboradores.

La diferencia es que Tolón ya no responde únicamente ante sus vecinos. Su trayectoria la ha situado en el primer plano de una campaña nacional en la que cualquier controversia adquiere una repercusión muy superior a la que habría tenido en la política municipal.

Las heridas con García-Page

Antes de llegar al Consejo de Ministros, Milagros Tolón tuvo que abrirse camino en un PSOE castellanomanchego marcado por los enfrentamientos internos.

Ninguno ha condicionado tanto su trayectoria como la ruptura con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y una de las voces socialistas más críticas con Pedro Sánchez.

Durante años habían mantenido una relación estrecha. Ambos toledanos y vinculados desde jóvenes al partido, García-Page llegó incluso a avalar la afiliación socialista de Tolón.

Sus carreras avanzaron en paralelo durante buena parte de las dos primeras décadas del siglo.

El origen de su distanciamiento, sin embargo, admite dos interpretaciones.

Una parte de su antiguo entorno sitúa las primeras heridas en la elaboración de las listas autonómicas de 2011, cuando García-Page decidió favorecer la candidatura de Fernando Mora frente a las aspiraciones de Antonio Guijarro, marido de Tolón.

La disputa provocó, según testimonios de aquella etapa, una discusión especialmente dura entre ambos dirigentes. Finalmente, Mora y la propia Tolón concurrieron a las elecciones y obtuvieron escaño en las Cortes de Castilla-La Mancha, mientras Guijarro quedó fuera de la candidatura.

Otras fuentes consideran que aquellas tensiones no supusieron todavía una ruptura. Recuerdan que García-Page y Tolón continuaron colaborando estrechamente y que ella desempeñó responsabilidades en las Cortes mientras él gobernaba Toledo.

Tolón recibe el bastón de mando de Toledo de parte de García-Page. El Español de CLM

Para este segundo grupo, el verdadero punto de inflexión llegó con la crisis federal del PSOE de 2016 y las primarias de 2017.

La dimisión forzada de Pedro Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016 abrió una fractura que acabaría dividiendo al socialismo español. García-Page se situó entre los dirigentes críticos con Sánchez y más próximos al aparato que apoyó posteriormente a Susana Díaz. Tolón, por el contrario, permaneció fiel al futuro secretario general.

"Desde el minuto uno, la referencia del sanchismo en Toledo se llama Milagros", reconocen fuentes de su antiguo entorno.

La relación entre ambos ya había atravesado otro momento delicado durante la elección del candidato socialista a la Alcaldía de Toledo en 2015.

García-Page, que preparaba su salida del Ayuntamiento para aspirar a la Presidencia autonómica, había buscado alternativas a Tolón.

Una de las figuras que consideraba especialmente idóneas era Ángel Felpeto, antiguo vicealcalde y hombre de su confianza, al que había intentado convencer en distintas ocasiones para que encabezara una candidatura.

Finalmente fue Tolón quien consiguió la nominación socialista. García-Page acabaría entregándole el bastón de mando de la ciudad.

Aquella sucesión, aparentemente cordial en las fotografías oficiales, anticipó una rivalidad que se haría cada vez más visible con el ascenso de Sánchez.

Primera alcaldesa de Toledo

Tolón llegó a la Alcaldía en junio de 2015, aunque el PSOE no había ganado las elecciones. Los socialistas obtuvieron nueve concejales, los mismos que el PP, que fue la fuerza más votada. La investidura fue posible gracias al apoyo de los cuatro representantes de Ganemos Toledo.

Ganemos era una candidatura municipal de confluencia de izquierdas, surgida al calor de las movilizaciones ciudadanas y la reorganización política posterior al 15-M. Agrupaba sensibilidades vinculadas a Izquierda Unida, Podemos, Equo y movimientos sociales. Sus cuatro concejales resultaron decisivos para desalojar al PP de la Alcaldía y formar después un gobierno compartido con el PSOE.

Las negociaciones no estuvieron exentas de dificultades. Según recordaría la propia Tolón años más tarde, en algún momento llegó a sentirse abrumada ante la perspectiva de asumir el gobierno municipal.

Fue entonces cuando intervino su madre, la misma mujer que le había suplicado que nunca entrara en política.

"De ninguna de las maneras vas a tirar la toalla antes de empezar. Vas a ser alcaldesa de Toledo, faltaría más, y si te da miedo aprendes a superarlo", le espetó Antonia Jaime.

Tolón gobernó durante ocho años. En 2019 obtuvo el 44,23 % de los votos y doce concejales, el mejor resultado de una candidatura socialista en la ciudad hasta entonces.

Se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, pero pudo continuar gobernando sin depender de Ganemos, cuyos integrantes habían salido del Ayuntamiento.

Su estilo de dirección fue haciéndose más personalista a medida que consolidaba el poder municipal. Según quienes trabajaron con ella, el control del equipo y la exigencia sobre sus colaboradores constituían dos características constantes de su forma de gobernar.

Fuera del Ayuntamiento, sin embargo, procuraba mantener una relación estrecha con un grupo de amigas sin responsabilidades políticas.

Las llamaban "las chicas de blanco": una peluquera, una guardia civil, una lotera y varias empresarias que compartían la costumbre de celebrar la noche de San Juan vestidas de blanco.

Tolón en la Santa Escalera de Roma. El Español de CLM

Para Tolón representaban una manera de conservar el contacto con la vida cotidiana fuera de los despachos.

Su personalidad reúne rasgos que no siempre encajan con los estereotipos políticos. No bebe alcohol, pero disfruta bailando y entre sus gustos musicales figura Rigoberta Bandini. Ha participado en las manifestaciones feministas del 8-M y se declara católica practicante. (En su despacho ha exhibido fotografías con el papa Francisco y conserva un recuerdo especialmente emotivo de su visita al Santo Sepulcro de Jerusalén).

Allí coincidió con García-Page. Años después, durante aquel encuentro público de 2022, recordaría que los dos se habían emocionado al visitar el lugar.

La escena pertenece a una época en la que todavía podían compartir experiencias personales pese a las diferencias políticas.

Sanchista

Mientras su relación con García-Page se deterioraba, Tolón fue reforzando su vínculo con Sánchez. Su lealtad se remontaba a los años en los que el dirigente socialista todavía no había consolidado su control sobre el partido.

Tras el regreso de Sánchez a la Secretaría General, en 2017, entró en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como responsable de Economía de las Ciudades.

La incorporación estuvo acompañada de una anécdota que ilustra hasta qué punto dependía de un reducido círculo de colaboradores.

Tolón se encontraba convaleciente de un accidente de tráfico, con collarín y fuertes mareos, cuando desde la dirección del partido reclamaron una respuesta definitiva sobre su incorporación.

Ante las dudas de la alcaldesa, su jefe de Gabinete, Rubén Rufo, decidió aceptar el ofrecimiento en su nombre.

Según se relató públicamente en 2022, Rufo comunicó después la decisión a Tolón y puso su cargo a disposición por si consideraba que se había excedido en sus atribuciones. Ella terminó aceptando el nombramiento.

En aquel momento, la alcaldesa temía que su entrada en la dirección federal pudiera condicionar su independencia municipal. Con el tiempo llegó a la conclusión contraria: disponer de interlocución directa con ministros y dirigentes nacionales podía facilitarle la gestión de la ciudad.

Tolón en la manifestación del 8-M de 2020. El Español de CLM

Durante la borrasca Filomena, en enero de 2021, aquella relación con el Gobierno resultó especialmente útil. Tolón recurrió directamente a Margarita Robles, ministra de Defensa, y a José Luis Ábalos, entonces titular de Transportes, para conseguir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

La acumulación de nieve y hielo había complicado gravemente la circulación por el Casco Histórico de Toledo. La alcaldesa recordaría después su agradecimiento a los militares que acudieron a despejar las calles.

En octubre de 2021, durante el 40.º Congreso Federal del PSOE celebrado en Valencia, Tolón dejó la Comisión Ejecutiva y pasó a presidir el Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos.

Su incorporación a la dirección socialista había terminado convirtiéndola en una dirigente nacional con acceso directo al presidente del Gobierno.

También había profundizado la distancia con García-Page, cuya posición política representaba una de las principales corrientes críticas con el sanchismo.

Al Consejo de Ministros

En mayo de 2023, Tolón volvió a ganar las elecciones municipales. El PSOE obtuvo 11 concejales y el 38,74 % de los votos. Pero aquella victoria no le bastó para conservar el Ayuntamiento.

Los siete concejales del PP y los cuatro de Vox permitieron investir alcalde al popular Carlos Velázquez. Después de ocho años de gobierno, Tolón pasó a la oposición y no permaneció mucho tiempo en ella.

Ese verano concurrió a las elecciones generales y obtuvo un escaño en el Congreso por Toledo. En diciembre de 2023 fue nombrada delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, un puesto desde el que continuó vinculada a su territorio, aunque ya fuera del Ayuntamiento.

Entre algunos de sus antiguos colaboradores, aquella salida dejó una sensación de abandono.

"Políticamente, la gente que la votó tuvo la sensación de que la dejaba tirada. Vio desde el minuto uno que daba la batalla por perdida", lamentan fuentes conocedoras de su etapa municipal.

Dos años después, en diciembre de 2025, Pedro Sánchez la incorporó al Consejo de Ministros como titular de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El nombramiento culminaba una trayectoria que había comenzado en las agrupaciones socialistas de Toledo y que durante años pareció inseparable del poder local.

También la situaba en una posición de exposición pública muy distinta. La ministra debía responder ahora por decisiones y comportamientos de su pasado ante un electorado nacional y una oposición que había encontrado en la vivienda protegida y las grabaciones de 2021 dos asuntos con los que cuestionar su credibilidad.

La contradicción resulta especialmente incómoda porque la propia Tolón había defendido públicamente la importancia del contacto directo con los vecinos.

En aquel encuentro de noviembre de 2022 aseguró que el primer mandamiento de un político era estar en la calle, escuchar las críticas y reconocer los errores.

Las palabras contrastan con el cansancio que había expresado en privado durante la reunión grabada año y medio antes.

También permiten interpretar aquella conversación con mayor precisión: Tolón conocía el valor político de la proximidad, aunque en privado reconociera lo agotadora que podía resultar.

Sus antiguos compañeros insisten en que ninguna de las dos controversias explica por sí sola a la persona que conocieron durante décadas. Algunos creen que cometió errores que entonces pasaron inadvertidos; otros consideran que la relevancia adquirida ahora responde al calendario electoral y a su cercanía con Sánchez.

En cualquier caso, la ministra afronta el 29-N con una investigación administrativa todavía abierta sobre el alquiler de su vivienda y unas declaraciones privadas que contradicen parte de la imagen pública sobre la que levantó su carrera.

La política que hizo de la cercanía una de sus principales virtudes se enfrenta ahora a una pregunta que sus adversarios han convertido en asunto de campaña: hasta qué punto sus actos estuvieron a la altura de ese discurso.