La Constitución, la norma suprema por la que nos regimos todos los españoles, señala que "el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado [...]".

En tiempos convulsos, marcados por la polarización y la crispación social, la Corona, como indica la Carta Magna, se erige como la institución en la que los casi 50 millones de habitantes de nuestro país pueden encontrar un bálsamo.

Sin embargo, aunque la Monarquía tiene una posición de pulcra neutralidad política, los partidos políticos —especialmente en plena campaña electoral y a través de sus programas— la utilizan en su propio beneficio, ya sea reafirmando su respeto o su rechazo.

La Familia Real en el Palacio Real el 19 de junio de 2024. Gtres

La Corona se ha convertido en uno de los elementos que mejor permiten medir las diferencias ideológicas entre las formaciones que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

No todos la sitúan en el centro de sus programas, pero quienes sí lo hacen dibujan dos modelos políticos claramente enfrentados: el de quienes defienden la continuidad de la Monarquía parlamentaria como parte del orden constitucional y el de quienes cuestionan sus "privilegios", su protección jurídica o incluso su propia existencia.

EL ESPAÑOL ha comparado los documentos electorales de los principales partidos políticos y, tras su análisis, hay una clara conclusión: sólo existe una propuesta, la de Podemos, para someter a referéndum la continuidad de la Monarquía parlamentaria e instaurar la Tercera República en el caso de que así lo elijan democráticamente los españoles.

En líneas generales, los partidos a la izquierda del PSOE también prometen reformar la Constitución y el Código Penal para retirar la protección de la Corona y sólo uno de ellos, ERC, propone "poner fin" a la institución que considera "contraria al principio democrático".

Los reyes Felipe y Letizia en la última edición de los Premios Princesa de Asturias. Gtres

PP y PSOE: continuidad

El Partido Popular no dedica un apartado específico a la Casa Real ni formula compromisos concretos sobre Felipe VI, pero su defensa del marco constitucional es inequívoca.

En su programa reivindica la vigencia del pacto de convivencia nacido de la Constitución de 1978 y reclama "recuperar el respeto a las instituciones del Estado".

Los populares denuncian lo que consideran "un deterioro institucional" durante el Gobierno de Pedro Sánchez y defienden la estabilidad, la moderación y la regeneración democrática.

El PSOE, por su parte, opta por no incorporar directamente esta cuestión a su programa. El documento socialista no contiene referencias expresas a la Casa Real, la Familia Real, la Monarquía ni a Felipe VI y la reina Letizia.

Tampoco incluye una propuesta sobre la República como forma de Estado. Esa ausencia no permite concluir que el partido haya abandonado sus posiciones históricas sobre la cuestión, pero sí que no adquiere compromisos electorales expresos sobre el futuro de la Corona en este programa concreto, es decir, el de sus propuestas (y promesas) ante el 29-N.

Vox y Frente Amplio: opuestos

Vox es la formación que plantea de manera más explícita reforzar la protección jurídica de la institución. Su programa propone dotar de la máxima protección legal a los símbolos de la Nación, "especialmente la Bandera, el Escudo y el Himno o la Corona".

Además, reclama agravar las penas por las ofensas y ultrajes a España y a sus símbolos para que ninguna afrenta quede impune.

En el otro extremo, Frente Amplio plantea derogar los artículos del Código Penal que castigan los delitos contra la Corona, junto a otros tipos relacionados con las ofensas a los sentimientos religiosos, los símbolos del Estado y distintas instituciones.

Podemos: referéndum

Irene Montero saluda a la infanta Sofía en la Apertura de las Cortes en el Congreso de los Diputados en febrero de 2020. Gtres

Podemos promete impulsar "la aprobación de una constitución republicana". "Nuestro horizonte político", dice el programa electoral de la formación morada "es la acumulación de fuerzas para romper el candado del Régimen del 78 y plantear una tercera república como forma de Estado y la democracia social y participativa como su expresión política: no un simple cambio de jefatura, sino la apertura de un proceso que profundice la democracia, reconozca la plurinacionalidad y ponga los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras en el centro".

Y prosigue: "Esta reforma constitucional permitirá, por primera vez, que la ciudadanía decida de forma separada y directa entre monarquía y república, la cuestión que se negó en la “transición”, recuperando el referéndum como instrumento democrático básico para que sea el soberano quien decida".

En la presentación del programa electoral de Podemos, en Leganés, el pasado martes 17 de noviembre, Irene Montero lo dijo alto y claro. "Proponemos una España que sea una República Plurinacional", afirmó la eurodiputada.

Y continuó: "Queremos que haya en nuestro país, por fin, un referéndum para que decidamos si queremos seguir siendo una Monarquía y si queremos que en España haya una jefatura del Estado no elegida democráticamente, que blinda privilegios para la Familia Real, la cual ha demostrado sobradamente no estar preocupada por el interés de España, sino más bien al contrario"

El partido liderado por Irene Montero también quiere acabar con "las leyes mordaza y de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona".

Pero va más allá: reclama una reforma de la Constitución para eliminar la irresponsabilidad judicial del Rey reconocida en el artículo 56.3 de la CE.

"La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.", dice la Carta Magna.

El ejemplo de Hásel

Miembros de Podemos y también de Frente Amplio han sido grandes defensores del rapero Pablo Hásel, ingresado en prisión desde hace cinco años y ocho meses.

El artista entró en la cárcel el 16 de febrero de 2021, tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra en el Rectorado de la Universidad de Lleida, donde se había atrincherado para evitar su arresto.

Fue condenado a una pena acumulada, por varios delitos, de unos seis años y medio de prisión. Entre ellos, delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, además de otros cargos como maltrato y obstrucción. Su salida en libertad está prevista para abril de 2027.

"Yo no comparto nada de lo que dice Pablo Hasél. No necesito defender las cosas que dice o canta Pablo Hasél. Yo defiendo el derecho de las personas a cantar lo que les dé la gana", declaró la ex ministra de Igualdad en un programa de Televisión Española en marzo de 2021.

Respecto a la Corona en su programa para el 29-N, la formación morada liderada también propone suprimir los aforamientos y poner en marcha una comisión de investigación sobre "los negocios de la Monarquía".

Su objetivo es determinar si una institución que considera "irresponsable" es compatible con la democracia. En su argumentario cuestiona asimismo que la justicia siga administrándose "en nombre del Rey" cuando, según sostiene, emana del pueblo.

ERC: fin a la Corona

Esquerra Republicana de Catalunya, con su líder Gabriel Rufián al frente, expresa con claridad su voluntad de acabar con la Monarquía.

El texto plantea "apoyar todas las medidas que puedan contribuir a poner fin" a una institución que ERC considera "contraria al principio democrático".

Su programa propone impulsar iniciativas parlamentarias para fiscalizar la actividad del Rey de España, la Casa Real y la Familia Real, "eliminar sus privilegios" y exigir transparencia sobre sus actividades económicas.

La formación se une a Frente Amplio y Podemos en el apartado de suprimir los delitos de injurias contra la Corona, al entender que deben protegerse la libertad de expresión y la crítica política.

Su posición no se limita, por tanto, a pedir una modificación del Código Penal o una mayor transparencia: el programa incluye expresamente el objetivo de poner fin a la institución monárquica.

Hay, no obstante, un matiz relevante. ERC no concreta qué modelo institucional sustituiría a la Monarquía, no desarrolla una propuesta de Tercera República española y tampoco detalla un procedimiento para llevar a cabo ese cambio.

PNV: reforma del CP

El Partido Nacionalista Vasco mantiene una posición más acotada. Incluye una referencia directa a la Corona en el apartado dedicado a los derechos humanos y las libertades.

En concreto, propone, como Frente Amplio, Podemos y ERC favorecer una reforma del Código Penal en los delitos relacionados con la expresión de opiniones sobre la Corona con el objetivo de "adecuar la legislación a los estándares europeos de libertad de expresión".

Tampoco recoge una convocatoria de referéndum. Es, por tanto, una iniciativa de reforma penal, no una propuesta de transformación de la jefatura del Estado.

EH Bildu: crítica a su origen

EH Bildu mantiene una posición abiertamente crítica con la Corona. Su programa califica la Monarquía de "heredera directa del franquismo" y la sitúa dentro del denominado "Régimen del 78", cuya arquitectura política e institucional considera pendiente de democratización.

En el apartado dedicado a la libertad de expresión, la formación también propone despenalizar las críticas a la Corona y a las instituciones del Estado. Su planteamiento combina, por tanto, el cuestionamiento político de la legitimidad histórica de la institución con la voluntad de retirar la protección penal específica frente a las críticas.

Sin embargo, el programa analizado no concreta una propuesta para proclamar una Tercera República española ni desarrolla un procedimiento para sustituir la Monarquía.

Tampoco menciona individualmente a Felipe VI o a Letizia. Su propuesta política se enmarca en una reivindicación más amplia de democratización del Estado, reconocimiento de Euskal Herria como nación y derecho del pueblo vasco a decidir.

Seis días para las elecciones

El debate sobre la Corona vuelve a reflejar en estas elecciones generales la pluralidad ideológica del arco parlamentario español, sin que ello altere el marco vigente.

En seis días, este próximo domingo, más de 38 millones de españoles están llamados a las urnas para decidir, con su voto, el rumbo y el futuro de España.

Por su parte, fiel a la neutralidad política que le exige la Carta Magna, la Familia Real permanece ajena a una contienda electoral en la que los ciudadanos votarán para componer unas Cortes que, una vez constituidas, volverán a situar al Rey en su papel de moderador institucional durante la ronda de investidura.