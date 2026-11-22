Paqui, vecina de Calasparra de 64 años y militante del PSOE, este domingo, asistida por los Servicios de Emergencias tras sufrir la caída. Badía

Paqui, la militante del PSOE que ha caído al vacío en la grada del mitin de Sánchez: "La tabla se hundió, he vuelto a nacer"

El mitin de Pedro Sánchez había terminado y justo cuando el ánimo del socialismo murciano estaba por las nubes, un estruendo, seguido de un grito, ha provocado que a más de uno se le pare el corazón en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. Una militante había caído al fondo de la grada, tras venirse abajo una tabla de la estructura.

"He vuelto a nacer", subraya Paqui a EL ESPAÑOL. "Pensé que era mi último día".

Esta militante del PSOE, de 64 años, ha protagonizado el susto de la jornada electoral, debido a que sobre las 13.15 horas de este domingo, Paqui se ha caído al vacío desde la grada.

"Cuando ha terminado el mitin, me he levantado para salir del graderío, y se ha hundido la tabla de la grada donde apoyas los pies". "He dado un paso atrás y me he caído al fondo".

Paqui, la militante del PSOE que sufrió la caída, mientras la asiste el personal de emergencias. Jorge García Badía

El accidente de Paqui se ha producido cuando todavía algunos militantes aplaudían la intervención de Sánchez y la música resonaba por el pabellón. Pero el grito de esta jubilada de Calasparra, en la grada que estaba junto al área de prensa, se ha sentido tanto que ese sector ha enmudecido de forma repentina.

El periodista de este diario ha corrido y saltado por el graderío para ver en qué estado se encontraban las personas que podrían estar en el fondo, debido a que había un tumulto de gente alrededor, asomándose al agujero de la grada. Por suerte solo había una persona.

En el fondo se encontraba la sexagenaria Paqui, con cara de circunstancias, pero ya estaba siendo asistida por el personal de seguridad privada y sanitarios a los que el plumilla de EL ESPAÑOL le ha entregado una botella de agua para que se le pasara el sofocón a la pobre mujer.

"Estoy bien", repetía una y otra vez esta militante, ataviada con camiseta mitinera, para tranquilizar a toda la gente que la observaba desde arriba.

- ¿Qué ha ocurrido?

- Paqui: Creo que yo estaba sentada en la cuarta grada, habría un poco más de dos metros de altura. Se ha abierto la grada y la tabla ha caído a mi lado: no tengo ni idea de cómo ha ocurrido. También se ha caído alguna persona más, pero se ha levantado y se ha ido andando.

Paqui se había desplazado a la capital del Segura desde Calasparra, cogiendo un autobús a primera hora de la mañana, como cientos de vecinos de esta localidad cuyo Ayuntamiento gobierna el PSOE y que es conocida por su arroz bomba allende las fronteras de la Región de Murcia.

Esta vecina estaba eufórica como el resto de militantes con la intervención de Pedro Sánchez, cuando ha caído al vacío y se ha visto rodeada de médicos. "Yo solo quería levantarme del suelo, pero los de Emergencias me han dicho que no me moviera", tal y como relata esta jubilada que antaño trabajó de lo lindo en el sector de la conserva y como limpiadora.

Pedro Sánchez, este domingo, aplaudiendo a los asistentes a su mitin. Badía

- ¿Qué le han dicho los médicos?

- Paqui: Me han evaluado y me han medido la tensión, pero solo me duele el brazo. Me han puesto un gramo de paracetamol y me han hecho un parte médico por si quiero ir al hospital.

- ¿En el Partido Socialista se han enterado de lo que le ha ocurrido?

- Han venido a verme Francisco Lucas [secretario general del PSOE en Murcia] y María González Veracruz [candidata al Congreso] para interesarse por mí.

Pensé que era mi último día, así que el próximo 29 de noviembre voy a votar al PSOE, sin dudarlo. Soy militante y activista socialista.