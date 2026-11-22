Durante cinco años, los bancos italianos comunicaron a las autoridades 265 operaciones sospechosas relacionadas con 24 personas investigadas o condenadas por delitos graves. Revolut, que también tenía entre sus clientes a esos individuos, no notificó ninguna.

Según un tribunal de Milán, las deficiencias de sus controles permitieron ocultar movimientos de dinero por valor de 41,9 millones de euros entre 2021 y 2026, parte de una investigación más amplia sobre operaciones potencialmente ilícitas vinculadas al crimen organizado.

El caso ha puesto bajo escrutinio al banco digital fundado por Nikolái Storonski y Vlad Yatsenko, que en apenas una década ha pasado de ofrecer tarjetas para evitar las comisiones por cambio de divisa a competir directamente con la banca tradicional.

En España supera los siete millones de clientes, con una penetración del 15% de la población. En el último año, sus depósitos aumentaron en cerca de 1.800 millones de euros y acumula más de 3.200 millones sólo en cuentas remuneradas.

Su crecimiento, apoyado en la automatización de procesos y unos costes operativos reducidos, se enfrenta ahora a una prueba de naturaleza distinta: demostrar que sus mecanismos de supervisión son capaces de controlar una actividad financiera cada vez más extensa.

La investigación italiana plantea, además, una cuestión inmediata para millones de usuarios: ¿está seguro su dinero?

Un millón de infracciones

El pasado 16 de noviembre, el tribunal de Milán ordenó someter a administración judicial durante un año las operaciones italianas de Revolut Bank UAB, la entidad lituana con la que el grupo presta servicios bancarios en la Unión Europea.

La medida, adoptada a instancias de la Fiscalía y tras una investigación de la Guardia di Finanza, responde a las graves deficiencias detectadas en sus procedimientos de prevención del blanqueo de capitales.

Las autoridades italianas consideran que los fallos de supervisión facilitaron operaciones de transferencia, ocultación o desvío de fondos por un importe global de 76,5 millones de euros, que podrían haber sido interceptadas mediante la aplicación adecuada de los controles legales.

Las investigaciones incluyen una inspección realizada en 2024 a una sociedad del grupo dedicada a los criptoactivos, en la que se identificaron más de un millón de presuntas infracciones de las obligaciones de identificación de clientes y conservación de datos, además de 60 omisiones en la comunicación de operaciones sospechosas.

El tribunal sostiene que las deficiencias no constituyen episodios aislados, sino que se han prolongado durante años y afectan a distintos procedimientos.

La resolución establece un programa de corrección de los controles, supervisado por dos administradores judiciales, que deberán presentar una evaluación de los sistemas antiblanqueo en un plazo de 90 días.

Nik Storonski, fundador y CEO de Revolut. Web Summit

La investigación no constituye el primer antecedente regulatorio de la entidad. En abril de 2025, el Banco de Lituania impuso a Revolut Bank UAB una multa de 3,5 millones de euros por deficiencias en la vigilancia de transacciones y en la detección de operaciones sospechosas.

La entidad reconoció entonces los incumplimientos identificados y acordó un plan de corrección con el supervisor.

El asunto ha adquirido también dimensión europea. Según publicó este viernes el Financial Times, la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) está siguiendo el caso tras recibir información de las autoridades italianas.

Revolut insiste, sin embargo, en que la medida judicial tiene carácter preventivo y no constituye una condena ni una acusación penal contra la compañía.

"Revolut toma en consideración la decisión del tribunal de Milán y colaborará plenamente con las autoridades italianas. Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones normativas y los controles de prevención de blanqueo de capitales, por lo que invertimos de forma continua en reforzar nuestros sistemas de prevención de delitos financieros", señala una portavoz de la entidad en una comunicación remitida a este periódico.

Fuentes de Revolut explican, además, que sus servicios jurídicos están examinando la documentación recibida de la policía judicial italiana para determinar si procede discutir alguna de las conclusiones.

"El tribunal asigna a unos administradores, expertos en la materia, que trabajarán junto con nuestro equipo en Italia durante el próximo año", precisan, recordando que "no estamos formalmente acusados de nada".

Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Verónica Rodríguez, su portavoz, considera que este tipo de intervenciones son, hasta cierto punto, "una medida deseable", en el sentido de que garantizan que los nuevos operadores financieros se sometan a las exigencias regulatorias del sector.

Seguridad de los depósitos

La dimensión alcanzada por Revolut en España ha convertido la investigación italiana en un asunto de interés para millones de usuarios, muchos de los cuales ya utilizan la entidad como su banco principal.

Tanto la compañía como Asufin descartan que la intervención judicial tenga consecuencias sobre la disponibilidad de los ahorros.

"Esto es una medida que se aplica únicamente a la sucursal italiana de nuestra entidad lituana", explican fuentes de Revolut. "A los clientes de España no les afecta en absoluto, y a los de Italia tampoco. Nuestra operativa continúa ahora mismo con total normalidad y todos los clientes tienen total acceso a sus cuentas y a su dinero".

La asociación de consumidores coincide en su diagnóstico. En un comunicado difundido tras conocerse la investigación, Asufin asegura que "tu dinero en cuentas de Revolut no corre peligro ni esto afectará a tu operativa bancaria".

Aunque la resolución judicial se dirige formalmente a Revolut Bank UAB, sus efectos de supervisión se circunscriben a la actividad italiana.

En España, la entidad opera mediante una sucursal registrada en el Banco de España y sometida al marco regulatorio bancario europeo, que incluye la supervisión del Banco Central Europeo y de las autoridades nacionales competentes.

Rodríguez subraya la importancia de distinguir entre las deficiencias en la prevención del blanqueo, relacionadas con la detección de fondos de procedencia ilícita, y los problemas que pueden comprometer directamente el patrimonio de los consumidores.

"No estamos ante un caso, por ejemplo, de ciberfraude estructural, que ahí sí que saltarían todas las alarmas. Lo que realmente nos podría preocupar es que hubiera sucedido un evento relativo a la seguridad pura", explica.

Lo que sí podrían percibir los usuarios a medio plazo, no obstante, es un endurecimiento de los procedimientos de verificación, según advierte Asufin.

La necesidad de reforzar los sistemas de detección podría traducirse en solicitudes de documentación más exhaustivas ante transferencias elevadas o movimientos inusuales.

Se trata, por el momento, de una previsión de la asociación y no de restricciones generalizadas anunciadas por Revolut.

El cuartel general de Revolut en Canary Wharf, Londres. Revolut

Límites de la automatización

El caso italiano pone de manifiesto una de las principales contradicciones del modelo de negocio de los neobancos.

La automatización que permite abrir cuentas en minutos, reducir costes y ofrecer servicios con comisiones muy competitivas también puede generar vulnerabilidades cuando los sistemas de identificación y supervisión no funcionan adecuadamente.

"Es una particularidad que comparten con el resto de neobancos, e inherente a su negocio, que aporta y maximiza la operativa para un determinado perfil de usuario, pero también le genera un riesgo y le deja expuesto", analiza Rodríguez.

La portavoz de Asufin considera que esta dependencia tecnológica obliga a reforzar tanto los controles internos como la vigilancia de los organismos reguladores.

"Su propia dependencia tecnológica les deja bastante expuestos. Los órganos supervisores tendrán que acompañar este nuevo esquema y supervisar más de cerca estas nuevas estructuras", dice la portavoz.

La cuestión es hasta qué punto un modelo basado en costes reducidos puede mantener su ventaja competitiva cuando el crecimiento exige estructuras de prevención, auditoría y cumplimiento normativo comparables a las de los grandes bancos tradicionales.

Desde Asufin no creen que estas exigencias vayan a traducirse necesariamente en un encarecimiento significativo de los servicios, puesto que los precios competitivos constituyen una parte esencial del atractivo comercial de estas entidades.

Pero consideran inevitable reforzar los mecanismos de control a medida que amplían su actividad.

"En la parte de cumplimiento no hay atajos. Tendrán que, sí o sí, reforzar, porque ya no son tan neo. La cartera de servicios es amplia y compiten realmente con la banca tradicional", advierte Rodríguez.

Revolut, por su parte, rechaza que su condición de banco digital implique una regulación menos exigente.

"Nosotros somos 100 % un banco y estamos sujetos a la misma regulación que cualquier otro. No tenemos controles más laxos por ser un banco digital. Ya seas digital o seas una oficina del Santander, la regulación, la legislación y el control al que estás sometido es exactamente el mismo", insisten fuentes de la compañía.

La investigación italiana no cuestiona esa equiparación legal, sino la eficacia de los procedimientos empleados para cumplir las obligaciones que comparten ambos modelos de banca.

Fraude digital

Sería un error, no obstante, identificar los riesgos tecnológicos exclusivamente con los neobancos. La progresiva digitalización de las entidades tradicionales las ha expuesto a amenazas semejantes, especialmente en materia de fraude contra los consumidores.

"El 90 % del fraude bancario se efectúa en el ámbito digital. Es muy difícil ya que se realice en otro ámbito, porque a los malos les resulta rentable", sostiene Rodríguez.

"La mayor parte de la contratación bancaria sigue en manos de la banca tradicional en nuestro país, y están expuestas tanto la banca tradicional como los neobancos", prosigue.

La asociación recuerda lo sucedido en Unicaja tras su fusión con Liberbank. A finales de 2022, Asufin presentó una reclamación ante el Banco de España por lo que consideraba un grave fallo de seguridad que había facilitado numerosas estafas.

Los delincuentes conseguían insertar mensajes fraudulentos en los mismos hilos de SMS oficiales del banco y realizar llamadas mostrando el número legítimo de atención al cliente, valiéndose también de datos personales para ganarse la confianza de las víctimas.

"Generó muchísimo fraude, de todo tipo. Hicimos un peritaje que demostró que la brecha se había producido durante la fusión, y ahí sí que alzamos la voz porque dejaron expuesto el ahorro de la gente", recuerda la portavoz de Asufin.

Unicaja negó entonces que se hubiera producido una vulneración de sus bases de datos y defendió que las estafas se desarrollaban fuera de sus sistemas, mediante técnicas de suplantación destinadas a obtener las credenciales de los clientes.

El episodio ilustra las dificultades de seguridad que también afronta la banca convencional, particularmente durante la integración de infraestructuras informáticas heredadas.

Aunque se trata de un fenómeno distinto de las deficiencias antiblanqueo investigadas en Italia, ambos casos evidencian que la protección de las operaciones financieras depende de la eficacia de los controles tecnológicos, con independencia del modelo de entidad.

España, laboratorio de Revolut

La controversia regulatoria coincide con una nueva fase en la expansión de Revolut, que ha convertido España en uno de sus principales mercados.

Según sus propios datos, uno de cada tres españoles de entre 25 y 34 años tiene ya una cuenta en la entidad, que aspira a seguir ganando terreno entre quienes buscan sustituir su banco habitual.

Su oferta se ha ampliado mucho más allá de las tarjetas y los pagos internacionales. Revolut comercializa cuentas remuneradas, productos de inversión en acciones y criptomonedas, préstamos personales y servicios para empresas.

Su división Revolut Business supera los 30.000 clientes corporativos en España, mientras la compañía prepara también su entrada en el negocio de la telefonía móvil.

Un cajero de Revolut en Barcelona. EP

La transformación tiene una consecuencia aparentemente contradictoria: el banco que construyó su éxito prescindiendo de oficinas está comenzando a desarrollar una presencia física.

Revolut ha desplegado ya más de 120 cajeros automáticos en España y prepara para 2027 la apertura en Barcelona de su primera flagship mundial, un establecimiento destinado a mostrar sus servicios y permitir que los clientes interactúen directamente con la marca.

La compañía rechaza que este movimiento suponga una aproximación al modelo tradicional de sucursales.

"La idea es mantener el ADN digital. La flagship en Barcelona no es una sucursal bancaria. Se va a asemejar mucho más a lo que es una Apple Store que a lo que es una sucursal del BBVA", explican fuentes de Revolut.

"Al haber crecido tanto nuestro ecosistema, creo que a veces al consumidor le resulta un poco difícil entender cuál es la escala de nuestra oferta", reconocen.

Así, el objetivo del establecimiento, añaden, es hacer más comprensible su catálogo de productos, no trasladar a una oficina las operaciones que actualmente se realizan mediante la aplicación.

La apertura en Barcelona simboliza la transformación de una empresa que comenzó ofreciendo un servicio financiero especializado y que ahora aspira a cubrir buena parte de las necesidades bancarias de particulares y empresas.

La intervención italiana llega en un momento decisivo para Revolut. La entidad ha demostrado que puede competir con la banca tradicional en captación de clientes, oferta de servicios y volumen de negocio, pero el crecimiento también ha multiplicado sus responsabilidades.

Las deficiencias detectadas en Italia, sumadas a los antecedentes regulatorios en Lituania, plantean dudas sobre la capacidad de sus sistemas de control para acompañar esa expansión.

La cuestión ya no es si un banco puede operar exclusivamente desde una aplicación, sino si puede hacerlo a semejante escala sin que la automatización que sostiene su negocio termine convirtiéndose en su principal vulnerabilidad.