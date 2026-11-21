El resurgir de Pedro Sánchez para retomar las riendas del PSOE y de ahí a saltar al Gobierno, tuvo lugar en Dos Hermanas.

Allí, en el Velódromo Municipal José Sánchez Moreno -hasta 14.000 personas de aforo- el líder socialista recibía el apoyo del entonces alcalde de la localidad, Francisco Toscano, y sus diez mayorías absolutas.

La provincia de Sevilla, y Dos Hermanas son históricos feudos socialistas. Para Sánchez, vitales. Y ahora, también lo son para el PP.

Sevilla fue la única provincia andaluza en la que venció el PSOE en las elecciones generales de 2023.

Pero para estos comicios, y como ya contó este periódico, solo 30.000 votos separan a ambos partidos para mantener el feudo o pintar completamente de azul la comunidad autónoma que aporta 60 diputados al Congreso de los Diputados.

Aporta más que ninguna otra, pese a que en estos comicios Cádiz ha perdido un diputado -y población- que ha ganado Madrid.

Pero ni las cinco visitas de Pedro Sánchez desde las primarias de 2017, incluida la precampaña de este otoño, ni su condición histórica y fiel al puño y la rosa en todas las elecciones generales de la democracia bastan ya para blindar la hegemonía socialista en Dos Hermanas.

Porque el que fuera el gran granero de votos del PSOE en el área metropolitana de Sevilla atraviesa una profunda metamorfosis electoral.

En parte, fruto del crecimiento urbanístico de la ciudad, pues año a año ha venido absorbiendo a familias de la capital que han adquirido sus viviendas en la zona conocida como el ensanche hacia Montequinto.

También, porque la inmensa mayoría de los votantes socialistas son jubilados y pensionistas. Los más reacios a salir en fotos y a dar sus nombres, como se verá en este reportaje.

En Dos Hermanas, el Partido Popular ha estrechado el cerco al PSOE en las últimas generales, cuando pasó del 13,86 % al 30,07% de los votos entre 2019 y 2023. En solo 4 años el PSOE ha perdido 14 puntos.

De 2008 a 2023 ha perdido 24.

Pero es en las autonómicas donde se ha revertido por completo la relación de fuerzas.

Este año de elecciones andaluzas el PP se ha impuesto con 27.722 votos frente a los 16.996 de un PSOE que retrocede cita tras cita electoral.

Mientras, Pedro Sánchez ha estado en cinco ocasiones en el municipio nazareno.

En concreto, en las primarias de 2017; en la apertura de campaña de 2019; en un mitin ante 4.000 personas en 2023; en la entrega de una medalla al ex alcalde, Francisco Toscano, y en octubre de este año, en un acto de precampaña junto a María Jesús Montero.

Ya no hay actos multitudinarios de Sánchez en el Velódromo. El último fue en el Auditorio Municipal Los del Río, con un aforo muchísimo más reducido.

La importancia de Sevilla para el PSOE es tal que la apertura de la campaña de Sánchez fue en el FIBES II, en Sevilla capital. Su capacidad? Poco más de 3.100 personas.

Inicialmente anunció que sería en Dos Hermanas.

La batalla por Sevilla entre ambos partidos es real. Alberto Núñez Feijóo cerrará la campaña allí, en un multitudinario acto en el Pabellón de la Navegación de la capital hispalense.

Qué cree Dos Hermanas

Con estos datos anteriores, mientras Dos Hermanas se va calentando poco a poco al sol, Vicente Enrique Boza, de 70 años, se fuma un cigarrillo apurando un café con leche en la cafetería La Tertulia, junto al Ayuntamiento.

Nazareno de nacimiento, ha vivido muchos años en Madrid, y tras su jubilación ha regresado a Dos Hermanas, ciudad talismán del PSOE, para estar con sus hijos y nietos.

"Yo solo hablo de política con los míos. Eso sí, soy del PP de toda la vida", suelta con desparpajo y sin que le pregunten.

Vicente Enrique Boza, posando para EL ESPAÑOL. Laura Garófano

"Aquí... bueno. Históricamente todo el mundo es del PSOE. Pero la gente va teniendo menos miedo a hablar".

-Quién cree que va a ganar las elecciones?

-No lo tengo claro ni todas conmigo. Pedro Sánchez lo ha hecho fatal. ¿Cuántas veces se ha quemado la mano ese hombre? Ya está hasta en plan pasota. Le dan igual los escándalos.

El hombre se pregunta de manera retórica: "¿Lo de la mujer es un bulo que esté imputada? ¿Lo de que el fiscal general esté condenado es también un bulo? Bueno, a éste lo va a indultar en estos días", apuntala sardónico.

Rayando las 11 de la mañana, el trasiego en el pueblo se concentra en las calles del centro que conducen hacia el Mercado de Abastos.

La plaza que linda con el Ayuntamiento, a las 10,30 horas de la mañana. Laura Garófano

Por el camino, plazas, bancos y terrazas están atestadas de pensionistas -en su mayoría, hombres- que toman el sol, se sientan a charlar o toman, como Vicente Enrique, un café tardío.

Las mujeres mayores, esas que no hay ociosas en la calle, están haciendo recados o comprando en el mercado.

Verónica Valle regenta una carnicería y venta de carne de aves en un puesto.

-¿Quién cree que va a ganar las elecciones?

- No me gusta la política. Pero esta vez voy a votar, porque en Adamuz hubo muertos.

Pese a esa frase, Verónica se transforma en una metralleta que dispara y dispara contra el sistema político hasta dejar el cargador vacío.

"Todos los políticos son todos unos sinvergüenzas. No me gusta ninguno", dice primero.

Explica que "el que parecía algo, ya no lo es. No tengo ilusión por la política ni por los políticos, es que no me fío de ellos. Es la primera vez que voy a meter el voto en la urna y a quien voy a votar no me gusta".

Sobre la desconexión de la política con el día a día de un autónomo, narra que "tengo una prima que es sindicalista y el día de la huelga vino y me dijo que en mi puesto ni se vendía ni se compraba".

No le hizo ni caso. "Vamos, yo que soy autónoma, por supuesto abrí y vendí lo que tenía, que se me iba a estropear".

Verónica Valle, en su puesto del Mercado central de Dos Hermanas. Laura Garófano

La mujer subraya que "en España nos ayudamos solo cuando estamos en el extremo. Lo de que el pueblo salva al pueblo es mentira. ¿Qué ha pasado con lo de Ceuta, con lo del volcán, con lo de la dana? Se nos van olvidando las cosas de tanto como hay".

A estas alturas, su indignación no es solo ya con la clase política, sino con el tratamiento en general de la política según el partido al que pertenezca el político.

"No tengo nada en contra de Óscar Puente. El no mató a nadie. Pero sí digo que se tendría que haber preocupado de sus cosas mucho antes de los accidentes".

La mujer sigue hilvanando. "Y lo mismo digo sobre Mazón. ¿Lo de la Dana solo tuvo la culpa a él porque porque no cogió el teléfono a la primera ni a la segunda? Hombre, por favor".

Seguidamente entra, igualmente sin preguntarle, en el auge de Vox. "Cuando llegó Abascal dijo una cosa que a mí me gustó: que España era una casa, su casa, y que en la casa de uno entra quien quiera uno. Y digo esto porque mis padres se fueron a Suiza, pero se fueron con un contrato de trabajo".

Pero también confiesa que "en los últimos tiempos, tampoco me gusta Abascal. Es que no me gusta ninguno. Y sí, yo soy mal pensada y creo que al final esta gente va a amañar los votos. Si está amañado hasta el fútbol. España, tristemente, es un país en el que todo se arregla con un maletín".

Balas para los políticos y para la inmigración ilegal."No estoy en contra, pero si vienen, que vengan bien. Con un contrato de trabajo como nosotros nos fuimos a Francia, a Suiza, o a Alemania. Nosotros íbamos con orden".

"Trabajar y pagar"

En la pescadería Santamaría, su propietario Roberto, y su empleada, María Pérez, responden al unísono con una amplia carcajada a la pregunta de quién creen que va a ganar las elecciones en 29N.

"Va a ganar PP y Vox. Pero vamos a ver, porque Ayuso ha metido la pata con lo de los andaluces", indica el pescadero.

Un verdadero butrón electoral, abierto por la izquierda, que ha ido a la línea de flotación del PP-A, pese al matiz de que Ayuso se refería a los 40 años de gobierno del PSOE en Andalucía y no a los andaluces.

Sostiene que "yo quiero que gane el PP. En estos años, desde luego el PSOE no ha hecho nada bueno por mí. Estoy harto de pagar".

Autónomo, confiesa que aunque su mujer tenga empleo estable, "con dos sueldos y tres hijos, nos quitamos de muchas cosas porque no se puede".

María Pérez, su empleada, de 46 años, con dos dilatadores en los lóbulos de ambas orejas y tatuajes en los brazos, sale en ese momento con hielo de la cámara frigorífica y dice en voz muy alta: "Pues yo quiero que gane Vox".

María Perez, en el puesto de pescado mientras su jefe, Roberto, se ríe. Laura Garófano

Suelta la caja de hielo, y mientras lo reparte sobre el expositor, continúa. "Yo he votado hasta a Podemos. En las últimas, al PSOE. Y ahora voy a votar a Vox. Yo no me he caído del caballo, me ha tirado el PSOE".

-¿Por qué?

-Yo no paro de trabajar y de pagar y llevo fatal que un inmigrante o que alguien con edad de trabajar pueda vivir mejor que yo gracias a la vital.

La mujer sigue explicando que "yo trabajo aquí a media jornada, mi marido es mecánico y tiene dos empleos. ¿Cómo es posible que haya gente que gane al mes más que nosotros con el Ingreso Mínimo Vital y sin trabajar?

Asegura que en Dos Hermanas "de cada 100 personas la cobran 60. Eso es una barbaridad, y explica por qué no trabajan ni buscan trabajo".

Subraya que "yo no soy clase media, por eso que dicen de que el PSOE y la izquierda se han olvidado de ella. Yo soy de clase baja, no me llega y no tengo ayudas. Y si el PSOE saca votos aquí es porque hay muchas pagas. Si no existieran otro gallo cantaría".

Ambos coinciden en que en Dos Hermanas, además, "hay mucho jubilado que teme por las pensiones. Pero cada vez hay menos miedo porque el PSOE lo ha hecho mal".

En este punto, Roberto, el pescadero autónomo, interviene para comentar que "cuando llega el fin de semana, pues entre las cosas que me quito es por ejemplo ir a echar un partido de fútbol con los amigos. No me puedo permitir lesionarme y estar de baja".

María lo interrumpe. "No no, no te vayas a dar de baja, que detrás voy yo".

La mujer entra de lleno en el tema de la inmigración. "Yo he estado 8 años fuera de España trabajando. He sido inmigrante, pero con mis papeles. Estuve ocho años trabajando en países como Brasil, Perú y Colombia con mi marido. Allí me tenía que pagar mi seguro médico privado. Era obligatorio".

Tras el mostrador, los dos coinciden en que "lo que no es normal es que aquí estén todos chupando de la teta".

La mujer narra que vive en un barrio de la periferia de Dos Hermanas "y en mi bloque hay un piso alquilado que ha dejado de pagar hace muchos meses. Son colombianos. Ahora es un piso patera, que alquila habitaciones, y no los pueden echar ¿Esto cómo se puede consentir?"

Por último, zanja: "Que vengan, no tengo nada en contra de migración. Que vengan pero para aportar, no para llevarse".

En la Plaza del Emigrante, cuatro pensionistas pasan la mañana calentándose al sol mientras charlan en un banco.

Uno de ellos responde a este periódico que está convencido que las elecciones las va a ganar Pedro Sánchez.

Otro, sentado y con una muleta apoyada en la pared también responde sosteniendo que también cree que va a ganar.

"Y más, con lo que ha dicho Ayuso de los andaluces. Vamos, yo lo voy a votar porque todavía me acuerdo que el cabrón de Rajoy me subió la pensión un 0,25%".

Un tercero tercia. "Hombre, Pedro Sánchez ha hecho cosas mal".

"Habrá hecho cosas mal, pero bueno. Es mejor que el PP y Vox", responde otro.

A la hora de hacer la foto, dos de ellos corren despavoridos.

El hombre con la muleta se queda sentado con cierta resignación, mientras otro se pone la bolsa con la compra a la altura de la cabeza para taparse la cara.

Los dos pensionistas que quedan en el banco tras charlas con EL ESPAÑOL. Laura Garófano

Junto al Ayuntamiento, y en otro banco, otros dos hombres mayores hablan de política cuando les interrumpe EL ESPAÑOL para preguntarles quién va a ganar las elecciones el próximo 29 de noviembre.

Ambos responden con su diálogo:

-Eso estábamos hablando. Yo no sé quién va a ganar.

-Una cosa es quién creo que va a ganar y otra, quien quiero que gane. El PSOE lo ha hecho regular, pero al PP y Vox no los quiero.

-Todavía hay un 14% de indecisos. Yo lo que sí puedo decir con toda seguridad es que quiero que gane el Sevilla contra el Betis.