El cara a cara con Alberto Núñez Feijóo dejó a Pedro Sánchez contra las cuerdas en una noche en la que el jefe del Ejecutivo apenas logró neutralizar los reproches del dirigente del Partido Popular y en la que acabó más pendiente de defenderse que de llevar la iniciativa.

El presidente se marchó sin responder a 18 preguntas de las 25 preguntas directas de su rival —entre ellas, quién había financiado su campaña de primarias— y el sondeo posterior de SocioMétrica reflejó la distancia entre ambos: el 64% de los encuestados consideró que había ganado el líder del PP, frente al 32% que dio la victoria a Sánchez.

Pese a ello, las mediciones demoscópicas —como el sondeo que publicará EL ESPAÑOL este fin de semana— apuntan a que el PSOE consigue salir bien parado y resistir en intención de voto, sin encajar un castigo electoral en las urnas.

Tras el naufragio ante más de diez millones de espectadores y a medida crecía el malestar tanto en Ferraz como entre sus socios, todas las miradas se posaron nuevamente sobre el hombre que asesoró y que acompañó al presidente hasta el escenario: Diego Rubio.

Antes de ocupar un despacho en el complejo presidencial, el director de Gabinete de Sánchez dedicó años a investigar cómo funciona el poder y cuáles son los mecanismos que sostienen o erosionan la confianza pública.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director de su Gabinete, Diego Rubio. EP

En 2016 publicó una tesis titulada La ética del engaño, cuyas páginas parecen contener el guion exacto de la estrategia de silencios, evasivas y ambigüedades que Sánchez ejecutó contra Feijóo.

En ese trabajo, dialogando con figuras como Maquiavelo, analiza cómo el pensamiento político moderno ha abordado el secreto, la omisión o la disimulación en la vida pública y en el poder.

Rubio advierte, entre otras ideas, de que "la armonía social y derechos esenciales como la privacidad necesitan cierta dosis de secreto o incluso de falsedad".

Las semejanzas entre el manual académico que Rubio defendió en Oxford y la estrategia de contención y opacidad que Sánchez desplegó frente a Feijóo han situado al jefe de Gabinete en el centro de todas las culpas.

El silencio como respuesta

La primera de esas coincidencias no estuvo tanto en lo que Pedro Sánchez dijo como en todo lo que dejó sin contestar.

De las 25 preguntas directas del popular, cinco fueron contestadas a medias y únicamente dos fueron contestadas por completo. Una pregunta de ellas se repitió, además, varias veces, pero Pedro Sánchez nunca llegó a responderla.

"¿Quién le pagó las primarias?", insistió el popular durante el cara a cara.

Sánchez negó haber amañado los votos y rechazó haber recibido donaciones procedentes de la prostitución, pero no aclaró de dónde había salido el dinero de aquella campaña. Se limitó a decir que el asunto estaba "en manos de la Justicia".

Feijóo repitió la pregunta hasta que terminó por señalar lo evidente: "No me contesta".

Debate Sánchez - Feijóo, en directo | Arranca el cara a cara electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Reuters

El recurso había aparecido ya en otros momentos del cara a cara. Cuando el líder del PP le pidió explicaciones por el apagón eléctrico, Sánchez respondió que era "complicado" y, en lugar de detenerse en las causas del colapso, volvió a hablar de renovables, transformación energética y precios de la electricidad.

"Es que no lo ha explicado", le reprochó Feijóo.

Es precisamente esa utilidad política del silencio la que Diego Rubio examina en su tesis. "La humanidad puede definirse en parte por nuestra capacidad de hablar, pero lo que hace posible la sociedad es nuestra capacidad de callar", afirma.

En el bloque ferroviario, ante las preguntas sobre los fallos de seguridad del corredor Madrid-Sevilla y las advertencias de los maquinistas, el presidente pidió perdón a las familias de las víctimas, pero tampoco aclaró por qué no se había reaccionado a esos avisos.

Aunque no respondió a lo que se le preguntaba, prácticamente en ningún momento Sánchez se quedó mudo ante las cámaras, simplemente no ofreció una respuesta que pudiera comprometerle porque como bien apunta en su tesis su director de Gabinete: "El silencio no siempre es una elección".

Rubio describe situaciones en las que la lógica de los intereses aconseja evitar tanto la verdad incómoda como la mentira explícita. El limbo entre ambas, es lo que Rubio denomina equivocación verbal: "Ni un mensaje falso ni una verdad clara, sino una forma alternativa de ambigüedad".

En política, según explica, esto les sirve a los políticos para sortear las preguntas que les obligan a fijar una posición y asumir sus consecuencias.

Cuando los ciudadanos exigen a sus representantes que concreten sus compromisos estos les dirán "lo que quieren oír sin quedar atrapados en una posición de la que después no puedan retirarse". Para ello recurrirán a "mensajes tortuosos, llenos de vaguedades, anfibologías y eufemismos".

En el debate, Sánchez practicó varias versiones de ese recurso: unas veces dejó la pregunta sin respuesta; otras, la envolvió en una intervención sobre un asunto distinto.

Pedro Sánchez y Diego Rubio en la Cumbre Mundial de Gobiernos. La Moncloa

Los secretos del poder

Las preguntas sobre Marruecos empujaron a Sánchez a recurrir al CNI cuando Feijóo le pidió explicaciones por la crisis de Ceuta, por el plan de seguridad que el presidente anunció en 2021 y por el giro en la relación con Rabat.

"¿Dónde está el plan de seguridad que anunció usted en el año 2021? ¿Qué le debe usted a Marruecos?", le preguntó.

Sánchez se refugió en la información reservada de los servicios de Inteligencia y citó una comunicación a la jueza Tardón según la cual no existían "pruebas fehacientes" de que el régimen marroquí estuviera detrás de los asaltos del 30 y el 31 de julio.

El blindaje era perfecto: lo que un presidente no puede contar por razones de Estado sirve también para no responder por lo que sí es político. Ni rastro del plan de seguridad ni de las razones del viraje sobre el Sáhara.

En su tesis, Diego Rubio convierte precisamente esa frontera de lo reservado en una necesidad del poder.

"En una época en la que muchos parecen exigir una transparencia total, deberíamos recordar que la armonía social y derechos esenciales como la privacidad requieren una cierta dosis de secreto o incluso de falsedad", escribe.

De hecho, sostiene que sin acuerdos de confidencialidad ni secretos no podrían funcionar ni los gobiernos ni los tribunales, hasta el punto de afirmar que "lo que hace posible la sociedad es nuestra capacidad para callar".

'La falsa honestidad'

"Mi Gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores, he confiado en gente que no debía", afirmó Sánchez en los primeros minutos del debate.

Al repasar los tratados políticos de la Edad Moderna en su tesis, Diego Rubio rescata la fórmula de Juan Alfonso Lancina para descargar las decisiones impopulares "sobre espaldas ajenas" y, si es posible, "achacárselas a los muertos".

En política, esa frontera difusa entre la verdad y la falsedad permite reconocer un fallo sin asumir todas sus consecuencias. Es a lo que el director de Gabinete se refiere como "la paradoja de la falsa honestidad".

Sánchez aseguró que no le costaba admitir sus errores, pero acto seguido defendió que había gobernado "con un rumbo correcto" y "en favor de la gente de a pie".

El engaño o la ocultación, señala Rubio, tampoco responden siempre a un interés puramente individual.

"Nos engañamos unos a otros a diario, pero en la mayoría de los casos no lo hacemos por motivos egoístas, sino para beneficiar a otros miembros de nuestro grupo", sostiene.

Esa defensa del entorno asomó en el cara a cara cuando Feijóo preguntó al presidente por su hermano acusándolo de cobrar 300.000 euros sin ir a trabajar y recordando el expediente abierto por el Tribunal de Cuentas.

"Yo lo único que le digo, y le digo de corazón, es que jamás su familia sufra las difamaciones que usted está profiriendo a mi familia", contestó Sánchez, antes de redirigir el foco hacia las causas de corrupción que afectan al PP.

Una forma de responder que Moncloa enmarcó, al término del debate, en una estrategia deliberada llamada high-road rebuttal o "refutación con altura", al estilo de la primera campaña presidencial de Barack Obama en 2008: replicar sin bajar al barro, para hablarle al centro.

Dentro del PSOE, sin embargo, la apuesta ha generado desconcierto y dudas sobre su utilidad.

Entre los colaboradores y asesores presentes en el debate, Rubio fue el único autorizado a entrar al plató durante las pausas. Aun así, esa contención no ha impedido que sea Feijóo quien haya llevado la iniciativa en buena parte del debate, encadenando preguntas a las que Sánchez no siempre respondió.