Isak Andic se sentía "maltratado y faltado al respeto por su hijo". Jonathan, por su parte, acusaba al fundador de Mango de haberlo "despreciado y privado del reconocimiento paterno".

Detrás de aquellas dos percepciones había casi una década de enfrentamientos familiares, disputas profesionales y exigencias económicas que llegaron a alcanzar los cuatro millones de euros anuales.

Padre e hijo habían comenzado a reconciliarse antes de la muerte del empresario, el 14 de diciembre de 2024, pero todavía quedaba un conflicto por resolver: Isak había diseñado, con ayuda de la pseudoterapeuta María Julia Lüderwaldt, un plan para conseguir que su primogénito abandonara definitivamente Mango.

Isak Andic con su hijo Jonatan Andic, en una foto de archivo. E. E.

Así lo recoge la Audiencia Provincial de Barcelona en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que confirma la prisión provisional eludible bajo una fianza de un millón de euros impuesta a Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre durante una excursión por Montserrat.

El tribunal examina las comunicaciones incorporadas a la causa y reconstruye unas desavenencias que hasta ahora habían trascendido fundamentalmente a través de las investigaciones periodísticas, y que sitúan la última excursión de ambos en un momento especialmente delicado de su relación.

La Sala reconoce la intensidad de aquellos conflictos, aunque también constata que durante los últimos meses se había producido un acercamiento entre ambos. Isak había recuperado la confianza en la evolución personal de su hijo y Jonathan había comenzado a reconocer su responsabilidad en los enfrentamientos. Sin embargo, las cuestiones profesionales y económicas seguían pendientes cuando ambos acordaron salir a caminar por la montaña.

Cuatro millones al año

Ante la jueza, Jonathan describió una relación personal y profesional con su padre que siempre había sido buena, "de calidad y de intensidad". Trabajaban juntos, comían, viajaban y compartían actividades, y reconoció que Isak le había ofrecido numerosas oportunidades para desarrollar su carrera dentro de Mango. La Audiencia admite que esa descripción encuentra respaldo en distintos episodios de su vida familiar, aunque advierte de que "no refleja su completa evolución".

Los enfrentamientos se remontaban, al menos, a 2015, cuando las dificultades empresariales de aquellos años y la pérdida de responsabilidades de Jonathan dentro de la compañía comenzaron a deteriorar la relación.

El primogénito consideraba que su padre no reconocía suficientemente sus capacidades y atribuía buena parte de su sufrimiento a una dependencia económica que le impedía tomar decisiones con autonomía.

En enero y febrero de 2024 volvió a expresar aquel malestar y reclamó una independencia patrimonial que pronto se tradujo en exigencias concretas. Durante febrero y marzo planteó recibir una asignación de cuatro millones de euros anuales, participaciones en la compañía, viviendas y capital para financiar sus propias inversiones y proyectos.

Jonathan aspiraba a disponer de recursos suficientes para vivir al margen de las decisiones de su padre, aunque para alcanzar aquella libertad necesitaba que Isak siguiera aportándole dinero.

La pseudoterapeuta María Julia Lüderwaldt intervino en aquellas negociaciones y promovió la posibilidad de anticipar parte de la herencia como una herramienta terapéutica para resolver las diferencias. Isak aceptó adelantar determinadas cantidades y recibió de Jonathan reiteradas muestras de agradecimiento.

Con el paso de los meses, el hijo llegó a reconocer que algunas de sus pretensiones habían sido desproporcionadas. Durante octubre y noviembre, Lüderwaldt trabajó para que aceptara vivir conforme a sus posibilidades, renunciara a nuevas aportaciones paternas e incluso valorara devolver parte de las cantidades recibidas.

Jonathan Andic, a su llegada al funeral de su padre Isak en Barcelona. GTRES. Gtres

La reconciliación

El acercamiento entre ambos comenzó a dar resultados desde abril de 2024 y se intensificó durante noviembre. Jonathan pidió perdón y reconoció su responsabilidad en algunos de los desencuentros, mientras Isak volvía a incorporarlo a actividades familiares y expresaba satisfacción por los cambios que observaba en su comportamiento.

El 26 de noviembre, menos de tres semanas antes de morir, el fundador de Mango llegó a describir la jornada anterior como uno de los días más felices que había vivido en los últimos años. Aquella declaración reflejaba una mejoría que la Audiencia considera acreditada a partir de las comunicaciones examinadas.

Sin embargo, mientras recuperaban parte de la cercanía perdida, Isak seguía trabajando para resolver una cuestión que había condicionado buena parte de sus enfrentamientos: la permanencia de Jonathan en Mango.

El empresario quería que su primogénito abandonara la compañía y había recurrido nuevamente a Lüderwaldt para facilitar aquella decisión. El plan consistía en que Jonathan aceptara inicialmente un año sabático que terminara desembocando en su desvinculación definitiva de la empresa.

La coach participaba activamente en aquella estrategia y procuraba que asumiera la decisión como propia, sin revelarle el verdadero alcance de los planes de su padre. Su intervención adquiere especial relevancia porque, según fuentes cercanas a la investigación, Lüderwaldt está siendo investigada en unas actuaciones que permanecen bajo secreto por su posible participación en la muerte de Isak Andic.

La resolución judicial recoge ahora su papel en las gestiones para apartar al primogénito de Mango, una cuestión que todavía estaba pendiente cuando ambos comenzaron a preparar su última excursión.

La terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, a su llegada al Juzgado Nº4 Martorell, a 30 de junio de 2026. David Zorrakino / EP.

La última conversación

En diciembre, después de meses de acercamientos, padre e hijo todavía debían mantener una conversación sobre el futuro profesional de Jonathan. El día 11, Isak comunicó a Lüderwaldt que su hijo le había pedido hablar en un lugar donde pudieran estar solos, por una cuestión de tranquilidad psicológica, y que habían acordado hacerlo mientras caminaban.

Al día siguiente, la terapeuta expresó su deseo de que el paseo por Montserrat sirviera para abrir una nueva etapa de comunicación entre ambos. La excursión se celebró el sábado 14 de diciembre y terminó con Isak precipitado por un barranco. Jonathan, que lo acompañaba, fue la última persona que lo vio con vida.

La Audiencia considera relevante el contexto en el que se produjo aquella salida, aunque introduce una precisión sobre lo que el investigado conocía realmente. No consta que Jonathan estuviera al corriente de todo el plan diseñado para impedir su regreso a Mango, pero sí sabía que su continuidad en la empresa estaba comprometida y que debía afrontar una conversación decisiva para su futuro profesional y económico.

El peso de la herencia

Ese trasfondo patrimonial aparece también en el examen del posible móvil del crimen, aunque la Audiencia rebaja el alcance de algunas de las hipótesis relacionadas con la herencia.

El tribunal no aprecia que existiera una amenaza cierta de desheredación y recuerda que Jonathan declaró conocer, al igual que sus hermanas, las disposiciones testamentarias de Isak, quien había procurado preservar el equilibrio entre sus tres hijos.

Tampoco considera acreditado, por ahora, que la fundación proyectada por el empresario constituyera una amenaza inmediata para los derechos hereditarios de su primogénito.

Para sostener esa interpretación sería necesario demostrar que Jonathan conocía una eventual exclusión y que percibía el proyecto como un perjuicio patrimonial, circunstancias que la Sala considera insuficientemente acreditadas.

La defensa de Jonathan Andic ha valorado favorablemente la resolución de la Audiencia, cuya "altura y calidad técnica" destaca tanto en el voto mayoritario como en el particular, pese a que el tribunal ha decidido mantener la fianza de un millón de euros.

Los abogados consideran especialmente relevante que la Sala reconozca que la hipótesis de una caída accidental continúa siendo plausible, teniendo en cuenta las limitaciones físicas de Isak, y que debilite las sospechas relacionadas con la fundación y las disposiciones testamentarias.

También subrayan el voto particular del presidente del tribunal, quien cuestiona la solidez de los indicios que justifican las medidas cautelares y sostiene que sería suficiente prohibir a Jonathan abandonar España y obligarlo a comparecer periódicamente ante el juzgado.

"Los indicios pueden sostener una investigación, pero los que se seleccionan para el dictado de prisión deben tener cierta intensidad", advierte el magistrado, cuya posición discrepante no altera la decisión de la mayoría.

Para la defensa, la resolución permite examinar las sospechas con mayor equilibrio y recuerda que la atribución de responsabilidad penal exige pruebas que vayan más allá de las conjeturas.

La resolución distingue así entre la existencia de un conflicto económico y la posibilidad de atribuirle una explicación homicida. Las reclamaciones de dinero, la pérdida de responsabilidades en Mango y la dependencia patrimonial de Jonathan formaban parte de una relación que había sufrido un profundo deterioro, aunque durante los meses anteriores a la muerte de Isak había comenzado a recomponerse.

El tribunal recuerda, además, que las comunicaciones examinadas no permiten acreditar antecedentes de violencia física entre padre e hijo ni amenazas concretas de muerte. Su contenido confirma la intensidad de las desavenencias, pero resulta insuficiente, por sí mismo, para demostrar un propósito homicida.

Cuando Isak y Jonathan salieron a caminar por Montserrat aquel 14 de diciembre, habían recuperado parte de la relación que los enfrentamientos de los años anteriores habían deteriorado.

Quedaba pendiente, sin embargo, la decisión que el fundador de Mango llevaba meses preparando con ayuda de Lüderwaldt: conseguir que su hijo abandonara definitivamente la empresa.