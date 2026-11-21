A las once de la noche, Hite Rodríguez corría empapado y cubierto de barro por la parte trasera de la huerta de la comunidad Las Doce Tribus en Irún. Esquivaba las zarzas para no ser visto por la entrada iluminada de la casa central.

El rumor de la lluvia golpeando el techo de chapa de su cabaña camufló el sonido de sus pasos cuando se escabulló en la oscuridad.

Tenía 15 minutos para llegar hasta el taxi que había pedido. Lo único que llevaba consigo era una guitarra, un par de maletas que escondió debajo de su litera, y un papel en el bolsillo con el número de aquel coche.

A sus 19 años dejó atrás para siempre a la secta en la que nació y lo que creía que era el único mundo que existía.

A lo lejos vio el taxi y corrió hacia él.

—Chaval, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Llamo a la Policía? —le dijo el hombre desde el interior del coche.

Hite estaba asustado. Le preguntó si podía entrar al vehículo estando tan embarrado y que debía irse de allí lo más pronto posible.

El conductor le dijo que no había problema, por lo que el joven subió al auto.

—Llévame a algún lugar donde pueda pasar la noche, por favor —le dijo.

El coche arrancó y llegó a un hotel. Antes de salir, el hombre nuevamente le preguntó si lo llevaba a la Policía, pero Hite se negó por segunda vez.

Durante el trayecto, miraba por la ventanilla hacia ese mundo exterior que le habían enseñado a temer. Toda su vida le inculcaron que los de afuera eran monstruos condenados al infierno y que solo su comunidad tenía la salvación.

Cuando llegó a su destino, tomó sus cosas, llenas de barro, y entró a la recepción del hotel.

Una mujer rubia, de unos 28 años, lo miró de pies a cabeza mientras le preguntaba si debía llamar a la Policía o algún familiar.

—Solo necesito dónde dormir esta noche y mañana me iré —respondió.

La recepcionista entonces asintió y le dio el número de habitación. Entre tanto, Hite sacó un calcetín de su maleta donde había guardado monedas que encontraba durante varios meses. En total, tenía casi 100 euros.

Una vez terminó de pagar, la mujer lo acompañó hasta la habitación y lo dejó en la puerta.

Hite entró y, por primera vez, vio que tenía un espacio donde no había nadie más. Un baño solo para él. Una cama y no un camarote. Su única compañía eran sus pensamientos.

Mundo exterior

Esa noche se quedó dormido a las 4 de la mañana mientras le daba vueltas a lo que acababa de hacer.

Tuvo el impulso de regresar, pero no lo hizo porque le daba vergüenza y por lo que le costó salir de allí.

Cuando los primeros rayos de luz entraron en la habitación, Hite se despertó y corroboró que no estaba dentro de la secta.

Músicos en una fiesta de la secta. Cedida por Hite

Bajó a la calle, fue a un locutorio y alquiló un ordenador. Pidió ayuda para que le crearan un Facebook y buscó a otras personas que ya se habían escapado.

Encontró a uno de ellos, quien le ofreció alojamiento por unos días mientras decidía qué hacer con su vida.

Luego llamó a su padre, que estaba en otro campamento, y le explicó que se había escapado.

Decidieron encontrarse porque él buscaba convencerlo de volver, pero Hite sabía que no había marcha atrás.

Una vez se fue, no tardó mucho en entender que había crecido en un mundo que no existía. El dinero importaba más de lo que creía. Tampoco tenía un diploma que acreditara sus estudios porque fue educado en casa y se aferraba únicamente a su guitarra porque pensaba que podía ser músico.

Se enfrentó, además, a la libertad. Y eso es peligroso para quien nunca la tuvo.

Ese mundo al que Hite había renunciado, conocido como Las Doce Tribus, no era un simple refugio aislado.

Nacido en los años setenta en Estados Unidos, este movimiento exige a sus adeptos despojarse de todo su patrimonio material para entregarlo a una comunidad que, hacia el exterior —como ocurre en Irún—, muestra una apacible fachada de restaurantes y huertas ecológicas.

Sin embargo, detrás de esa ilusión de paz, se esconde una estructura que ha enfrentado redadas policiales en varios países por explotación y maltrato, justificando el castigo físico sistemático como la única vía para "purificar" a los más vulnerables.

Con cierto rencor y desparpajo hacia ese pasado, decidió que iba a hacer todo lo que le habían prohibido. "Me corté el pelo, me fui de fiesta, escuché música que no podía, fumé porros, tomé alcohol y me emborraché".

Con el pasar de los días, se dio cuenta de que no encajaba en ese mundo. Dejó de existir la naturaleza con la que siempre había estado en contacto, la huerta, el taller de velas de cera que creó con su padre, las alabanzas a Yeshúa y también los castigos.

Él no conocía otro mundo que no fuese ese: había nacido allí, sin saber que existía otra forma de vida.

Creció en un mundo alterno, en una especie de "paraíso" que normalizaba atrocidades.

"Recuerdo que a mis tres años, me colgaron boca abajo y me pegaron en la planta de los pies. No recuerdo lo que hice, pero sí me acuerdo del dolor", asegura.

Hubo una época en que los castigos eran en esa zona del cuerpo porque cuando iban a visitarlos de sorpresa los trabajadores sociales era el único lugar donde nunca revisaban.

"Nos decían que ellos eran malos, que eran demonios. Y yo de pequeño los veía así porque creía lo que nos habían inculcado", dice Hite.

Sin embargo, resalta que según fue creciendo esa práctica se fue dejando de hacer.

Hite junto a su padre cuando era bebé. Cedida por Hite

Pero la realidad lo destripó. El mundo sí puede llegar a ser un monstruo capaz de devorar la inocencia de los ingenuos.

Oscuridad

Tras pasar una temporada en Irún, otro de los exintegrantes de la secta lo contactó y le ofreció trabajo en Bélgica.

Se mudó allí y empezó una nueva vida. Trabajaba instalando paneles solares y, cada vez que podía, salía de fiesta porque sentía que era el único lugar al que pertenecía.

Las drogas, al igual que la secta, fueron un cobijo falso. Mientras estaba bajo el efecto de ellas, ya fuesen pastillas o porros, estaba en un lugar seguro que no existía en el mundo real.

La necesidad de sentir que encajaba o era feliz era más grande que su voluntad. En gran medida se sentía solo: no tenía amigos verdaderos y su familia continuaba en la secta, a la espera de su regreso.

"Cada vez que iba a una fiesta todos me conocían y eso me hacía sentir importante", rememora.

Estando en ese mundo consiguió una novia que llevaba la misma vida. Le gustaban las drogas, la fiesta y se vestía acorde a ello.

Hite había dejado de ser el joven de ojos nobles, pelo con coleta y sueños. Ahora era un hombre de mirada perdida, con pendientes en sus orejas, cadenas y un rostro que denotaba lo que la vida estaba haciendo con él.

"En ese momento tuve la idea de visitar a mi familia. Llegué a Irún nuevamente en un coche que había comprado, con la pareja que tenía en ese entonces y vi a mi papá a lo lejos", asegura.

Dentro del coche también iba su pareja, que estaba fumando y escuchando música electrónica a todo volumen.

"Nunca vi a mi padre con tal decepción. No me reconoció y yo no me sentí su hijo", afirma.

Una de las alabanzas de la secta. Cedida por Hite

La mirada de su padre fue una puñalada en su consciencia. Por ello, lo único que sucedió es que empezó a caer más hondo.

No pasó mucho tiempo hasta que la soledad, las drogas y su pasado se convirtieran en una mezcla casi fatídica.

"Después de eso fui a un festival y comía las pastillas como gomas. Fue tanto que tuve una sobredosis y me tuvieron que atender. Casi muero".

Francia

Hite no se explica cómo sobrevivió. Y, por simple temor a la muerte, decidió mudarse a Francia, donde encontró un nuevo trabajo y otra oportunidad.

El panorama no cambió mucho. Seguía estando en soledad. El amor se resignaba a citas de una noche, la compañía era un idilio y la soledad era su amiga.

En el pueblo donde vivía también trabajaba con paneles solares y ya no salía tanto de fiesta, pero continuaba drogándose de vez en cuando.

"Cada vez que lo hacía, no me importaba si moría de una sobredosis", explica.

También empezó a experimentar ataques de ira. A veces, cuando caminaba por las calles, daba patadas a lo que encontrase o tiraba su móvil contra el suelo.

En medio de ello, el padre de un amigo de Hite lo llamó para contarle una noticia que lo dejó sin aliento: su padre tenía cáncer.

"Quienes están en la secta tienen prohibido contactar con el mundo exterior sin supervisión. Si yo iba a llamar a mi padre, primero debía contestar un pastor y este autorizar la llamada, además de estar presente mientras hablábamos", asegura.

Al poco tiempo pudo concretar una visita para despedirse de su padre. Lo visitó en su lecho de muerte. En esta ocasión fue sin pendientes, sin la novia que tanto disgusto le había causado y con una apariencia distinta, sin el peso de las drogas.

"Me habló sobre el amor y grabé esas conversaciones porque creo que algún día puede que las entienda", reconoce.

Culpa

Su padre falleció poco tiempo después de ese encuentro. Tras su muerte, investigó sobre la secta y se dio cuenta del perfil de quienes entran allí: suelen ser personas que han pasado eventos traumáticos y deciden aislarse de la sociedad.

Además, para poder ingresar a Las Doce Tribus, las familias deben entregar todo lo que les pertenece: propiedades, dinero, móviles y cualquier elemento de valor.

"A mi padre todos lo recuerdan como un ser de luz y alguien positivo. Me han escrito muchas personas por redes sociales que lo conocieron y lo único que me pueden decir son cosas buenas de él", resalta.

Hite tocando guitarra junto a otros jóvenes. Cedida por Hite

También algunas personas de la secta lo hicieron como el culpable de que a su padre le diagnosticaran cáncer por haberse marchado, por lo que recaía constantemente en el alcohol y las drogas.

"Llegó un punto en el que tenía que tomar la decisión de si seguir viviendo o finalizarlo todo. Allí, no sé de qué forma, supe que amaba la vida", reflexiona Hite.

Entonces decidió volver a Irún. Encontró un trabajo y empezó a ver el lado amable de la vida en los ojos de su actual pareja, con quien tiene una hija de un año.

Luz

En la actualidad, Hite decidió revivir el taller que había construido con su padre en la secta. Ese era el único espacio donde se sentía seguro y libre mientras estuvo allí.

Su emprendimiento se llama Ohevi, como su padre. Las velas son elaboradas artesanalmente por Hite, con cera de abejas y flores que elige y les realiza un tratamiento especial.

"Es mi forma de recordarlo y mantenerlo conmigo", expresa con un brillo en sus ojos.

Cada vela, que es única, la promociona en sus redes sociales y también en la página web que creó porque su deseo es poder tener algo propio, que sea sostenible y le permita pasar más momentos con su hija y su pareja.

El tiempo ha pasado inevitablemente. Los recuerdos ya no son tan frescos como solían serlo. Para llegar a ellos, Hite debe hacer un esfuerzo que no solo atraviesa los años sino también el dolor y sus heridas.

"Hoy sí he encontrado mi lugar en el mundo. Y también me cuestiono muchas cosas de aquí afuera. Cuando salí estaba tan acostumbrado a que me dijeran cómo vivir que seguía buscando a alguien que me dijera qué hacer. En ese sentido, a veces siento que salí de una secta y entré en otra. Me llevó años aprender a decidir por mí mismo qué creo y cómo quiero vivir", explica.

Su familia es uno de los lugares donde se siente seguro porque constantemente le recuerda que el mundo no es aquel monstruo al que le temía de pequeño.

Las pesadillas todavía siguen. Hay algunas noches en las que sigue soñando con los ancianos, que le recriminan haberse escapado de la secta y le dicen sus pecados.

Sus dos hermanos y tres hermanas, al igual que su madre, son una ausencia latente. "Los veo muy poco. Los echo de menos y los quiero", asegura.

"Hace poco vi a mi hermana en uno de los restaurantes que tiene esa secta en Irún. La abracé y vi que tiene dos hijos. Me dio duro porque no lo sabía. Lo que me da rabia es que nos llevamos bien, nos queremos, pero por la secta no podemos estar juntos", añade.

Hite en una de las ceremonias. Cedida por Hite

Salir de la secta no fue fácil. Mucho menos aprender a vivir en un mundo desconocido. Y es que nadie sospechó de que un sábado de noviembre de 2012 fuese su último día en la secta.

Hite, por su parte, tampoco olvidará que planeó ese escape durante casi siete años cuando empezaron a aflorar las dudas de ese "paraíso".

La única que sospechó de su huida, pero no dijo nada, fue una de sus hermanas.

Esa noche, cuando ya estaba a punto de escapar, Hite se acercó a ella y la abrazó. No sabía cómo decirle adiós.

—Te quiero, hermana —le dijo entonces.

Ella no comprendió lo que estaba a punto de suceder.

A los pocos minutos, la escena ya es la conocida: Hite corriendo por detrás de la huerta en medio de la lluvia mientras un taxi, a lo lejos, lo espera para adentrarse en lo desconocido.