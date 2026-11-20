Una joven ávida de aventuras llamada Anne Beddingfeld presencia la extraña muerte de un hombre en el metro de Londres. A su lado, un caballero vestido con un traje marrón parece ocultar algo.

A partir de ahí comienza una persecución que conducirá a la protagonista tras la pista de un misterio en el que se entrecruzan una muerte sospechosa y el robo de unos diamantes ocurrido años atrás.

Esta es la premisa de El hombre del traje marrón, novela de Agatha Christie publicada en 1924. Poco podía imaginar la reina del misterio que, un siglo después, su ficción encontraría un inesperado paralelismo en la cúspide de la política española.

Pedro Sánchez junto a la presentadora María Casado momentos antes del debate. Gtres

Pedro Sánchez se convirtió la noche de este miércoles en aquel enigmático hombre del traje marrón que imaginó Christie: alguien que parecía tener algo que ocultar, que enmascaraba ciertas cosas y, sobre todo, que guardaba muchos silencios. El presidente calló, pero su atuendo habló por él.

A estas alturas, no descubrimos nada nuevo si afirmamos que el color de la ropa de los políticos constituye una herramienta fundamental de comunicación no verbal.

Sánchez y Feijóo en el cara a cara de este pasado miércoles 19 de noviembre. Gtres

En política, nada —o casi nada— es inocente cuando se trata de imagen. El vestuario influye en la primera impresión, proyecta autoridad o cercanía y contribuye a construir una identidad pública.

Antes incluso de pronunciar una palabra, al bajar del coche oficial que lo trasladó hasta la Academia de la Televisión, Sánchez ya había ofrecido algunas pistas sobre el relato visual que pretendía construir.

La elección: un traje marrón de dos piezas, compuesto por chaqueta y pantalón, que no parecía estar confeccionado a medida. La manga de la americana se quedaba corta y el pantalón, por el contrario, resultaba excesivamente largo. Completó el conjunto con una camisa blanca y una corbata fucsia.

El resultado fue un estilismo difícil de descifrar. Lo que sí quedó claro es que no fue su mejor día, tampoco en términos de imagen.

Otros mensajes ocultos

El traje que el presidente lució en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo ante las elecciones generales del 29 de noviembre era el mismo que había elegido para su entrevista con Carlos Franganillo en Telecinco el pasado lunes. Apenas 48 horas de diferencia entre ambas apariciones y una misma apuesta estética.

¿El mensaje? Reciclaje de vestuario. En este momento de preocupación medioambiental, repetir prendas puede interpretarse como una declaración de principios: sostenibilidad, consumo responsable y rechazo a la cultura de usar y comprar ropa para cada ocasión. Reutilizar antes que estrenar. Una manera de reivindicar una moda más consciente.

También cabe, cómo no, una lectura política. Como máximo representante de un partido que lleva la palabra "Obrero" en sus siglas, repetir traje de chaqueta en la misma semana, en horario de máxima audiencia, transmite austeridad y responsabilidad económica.

No hace falta renovar el armario para cada compromiso institucional ni recurrir a la ostentación para proyectar autoridad.

Y hay, además, una tercera interpretación: seguridad y personalidad. Llevar varias veces el estilismo puede ser una forma de consolidar una identidad estética reconocible, sin necesidad de sorprender en cada aparición ni de someterse a las tendencias.

1/🧵 El color del traje de Sánchez ya es el primer tema del #CaraACara26. Os cuento qué han dicho los trajes de los dos candidatos antes de que abrieran la boca. #LaRopaHabla https://t.co/8yDv38zAZg — Anitta Ruiz (@AnittaRuiz) November 19, 2026

"Si hay algo que Sánchez ha cuidado en la Moncloa es su vestuario. Ha construido un estilo propio y moderno: trajes slim, casi siempre en un azul Prusia llamativo que le hacía destacar en las fotografías de grupo, como ocurrió en la cumbre de la OTAN. Por eso sorprende tanto esta elección", explica la consultora de imagen pública Anitta Ruiz, cuyo lema es La moda habla.

"Ha elegido un tono topo, amarronado, muy poco habitual en España. Salirse de lo establecido puede ser un síntoma de seguridad. Además, el marrón aporta calidez y resulta menos frío y de oficina que el azul clásico", prosigue.

La cuestión, sin embargo, a ojos de la experta no está tanto en el color como en la ejecución. "El problema es que le queda mal. La chaqueta es cortísima y parece muy pequeña, mientras que el pantalón dibuja unas pinzas extrañas. Da la sensación de un niño que ha pegado el estirón y todavía no ha renovado el armario", apunta Ruiz.

Tampoco parece haber acertado con la elección cromática. "No le favorece. A Sánchez le sientan mejor los colores fríos y este tono le da un aspecto más cetrino. Hay que decir que la iluminación del plató era bastante terrible y tampoco ayudaba", concluye.

El precedente de Obama

Obama en agosto de 2014 con traje marrón tostado. Redes sociales

El marrón no es, en sí mismo, un color inadecuado para la política. En los últimos años, los análisis de imagen han reivindicado su capacidad para transmitir calidez, naturalidad y cercanía, frente a la formalidad y cierta frialdad asociadas tradicionalmente a los azules marino y los grises. Pero una cosa es la teoría cromática y otra muy distinta, acertar con el traje.

Sánchez pareció mirar también hacia Washington. En 2014, Obama protagonizó una sonada polémica mediática al comparecer públicamente con un traje marrón tostado —tan suit es la expresión inglesa utilizada en el argot de la moda—, una elección que rompía con la sobriedad cromática habitual en las apariciones de los máximos responsables políticos estadounidenses.

El episodio se convirtió en una pequeña anécdota de la historia reciente de la comunicación política. El traje de Obama generó un debate desproporcionado sobre una cuestión aparentemente menor: el color de una americana.

Sin embargo, puso de manifiesto hasta qué punto el vestuario de un dirigente puede convertirse en noticia y adquirir una dimensión simbólica que va mucho más allá de la moda.

Pero España no es Estados Unidos y Sánchez no es Obama. Ni el contexto, ni el personaje ni, desde luego, el resultado estilístico son comparables. El presidente del Gobierno perdió el duelo de imagen antes incluso de que comenzara el debate. Y, por si fuera poco, tampoco salió mejor parado en el terreno político.

En política, como en la vida, la ropa habla, sí, pero no siempre dice lo que uno pretende. Y anoche, el traje marrón de Pedro Sánchez terminó convirtiéndose en una metáfora incómoda de su cara a cara con Feijóo: demasiado visible para pasar inadvertido, demasiado desafortunado para jugar a favor de quien lo llevaba.